Европейцы протестуют против ковидных ограничений. На улицы выходят десятки тысяч маскоборцев

17:42 22.11.2021

Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений, которые вводят европейские правительства. В некоторых городах произошли столкновения с полицией.



В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер - полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.



В Бельгии акция за отмену антивирусных ограничений называлась "Вместе за свободу"







Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.



Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок.



В Брюсселе в протестах приняли участие 35 тыс. человек



Кроме того, по новыми правилам, большинство бельгийцев будут работать из дома в течение четырех дней в неделю до середины декабря. Также правительство хочет обязать всех медработников вакцинироваться.



Национальные правительства по всей Европе борются с ростом заражаемости и ужесточают правила. Во многих странах на это реагируют протестами.



В Гааге протестующие подожгли несколько велосипедов



Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте.



Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ганс Клюге в эфире Би-би-си заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.



"Covid-19 снова стал основным фактором смертности в нашем регионе", - сказал он.



Столкновения в Гааге: в полицейского кидают камни из-за дымовой завесы



В субботу в Нидерландах прошел второй день массовых протестов. В Гааге было объявлено чрезвычайное положение, а полиция разгоняла демонстрантов собаками и дубинками.



По сообщениям полиции Гааги, пятеро охранников правопорядка пострадали в ходе столкновений. Одного увезли на "скорой" с повреждением колена.



Полицейские в Гааге в субботу



В Роттердаме в ночь на субботу тоже прошли протесты и столкновения, которые мэр города Ахмед Абуталеб назвал разгулом насилия. Пострадали семь человек, включая полицейских. Еще 20 были задержаны.



По меньшей мере трое демонстрантов были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция проводит внутреннее расследование.



Общеевропейская волна протестов не обошла и Хорватию (на фото акция в Загребе 20 ноября)



В Хорватии несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы Загреба в знак протеста против обязательной вакцинации пожилых работников.



Число участников акции в Вене официальные источники оценили примерно в 50 тысяч человек



В Вене на улицы вышли десятки тысяч человек после того, как правительство объявило о новом общенациональном локдауне с понедельника и о планах сделать прививки обязательными с февраля 2022 года.



Если это произойдет, Австрия станет первой страной, законодательно обязующей граждан вакцинироваться.



Участники демонстраций размахивали национальными флагами, требовали "свободы" и призывали к сопротивлению.



На карибском острове Гуаделупе, заморской территории Франции, тоже бушуют протесты, начавшиеся из-за Covid-паспортов. Прошлой ночью вандалы ограбили или подожгли несколько десятков магазинов на острове.



По данным главы МВД Франции Жеральда Дармадена, некоторые участники беспорядков применяли боевые патроны.