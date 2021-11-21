Мишустин и Жапаров договариваются в Москве о новых горизонтах сотрудничества и... коробочках гумпомощи

17:46 22.11.2021

Акылбек Жапаров и Михаил Мишустин провели переговоры



Бишкек (АКИpress) – Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.



Как сообщает пресс-служба Кабмина, стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и топливно-энергетической сферах.



Сторонами была подчеркнута важность скорейшего запуска проекта по строительству общеобразовательных учреждений в регионах Кыргызстана, договоренность о котором была ранее достигнута между главами государств.



"Кыргызско-российское взаимодействие строится на принципах партнерства и стабильно развивается в двустороннем и многосторонних форматах", - отметил Жапаров в ходе встречи.



Он также выразил благодарность российской стороне за принятое решение об увеличении с 1 декабря количества регулярных авиарейсов между двумя странами и поставку гуманитарной помощи в виде 200 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт".



Жапаров и Мишустин обсудили цифровизацию систем налогового и таможенного администрирования, в том числе фискализацию налоговых и таможенных процедур, отметив необходимость создания современного центра обработки данных в Кыргызской Республике.



"Для нас очень важен опыт Российской Федерации в данном направлении", - сказал Жапаров.



В свою очередь Мишустин подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы вывести двустороннее взаимодействие на новый, высокий уровень, наполнив его хорошим содержанием и совместными проектами.



Он пожелал успешного проведения предстоящих парламентских выборов в Кыргызстане 28 ноября текущего года.



Он также отметил 38-ми процентный рост товарооборота между двумя государствами в сравнении с предыдущим годом.



"Мы приветствуем ваш принципиальный подход к тому, чтобы развивать сотрудничество с Российской Федерацией, союзником и стратегическим партнером Кыргызской Республики, - сказал Мишустин.



"Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим совместным усилиям по продолжению содержательной работы по всем направлениям двустороннего взаимодействия", - сказал Жапаров и пригласил Мишустина посетить Кыргызстан с официальным визитом в ближайшее время.