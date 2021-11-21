Очередной афро-террорист раздавил рождественский парад в американском Висконсине - 5 убитых, 40 - раненых

19:09 22.11.2021

"Вдавил педаль в пол и на всей скорости поехал". В Висконсине внедорожник врезался в участников рождественского парада



На рождественском параде, в участников которого врезался внедорожник, в основном были семьи с детьми



В воскресенье по меньшей мере пять человек погибли и 40 получили ранения после того, как в американском штате Висконсин водитель красного внедорожника въехал в участников рождественского парада. Водитель задержан, число жертв может вырасти, заявили в полиции.



Трагедия произошла в городе Уокешо в 16:30 по местному времени. Автомобиль прорвался через ограждения и наехал на людей, среди которых было много детей.



Офицеры полиции пытались остановить водителя, стреляя по автомобилю. Однако он врезался в участников парада, которые следовали за школьным оркестром.



Тем не менее, один из представителей местных властей сказал, что в настоящий момент инцидент не рассматривается как террористический акт. Сотрудник американских правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования, сообщил телекомпании Си-би-эс, что подозреваемый, вероятно, пытался скрыться с места другого происшествия - возможно, после драки с применением ножей.



Автомобиль пытался протаранить заграждение у Капитолия и наехал на полицейских. Погибли полицейский и нападавший

В числе пострадавших были члены школьных оркестров и женской танцевальной группы.



Один из свидетелей говорит, что видел внедорожник, проезжающий сквозь ограждения, а потом услышал, как водитель едет к дороге, по которой шли участники парада. "Мы шли между домами и увидели, как водитель внедорожника вдавил педаль в пол и на всей скорости поехал по маршруту парада, - рассказал изданию Milwaukee Journal Sentinel Анджелито Тенорио - член местного совета соседнего города. - А потом мы услышали громкий хлопок и просто оглушительные крики людей, которых сбила машина".



Момент, когда водитель красного внедорожника выжал педаль газа и поехал в сторону парада



"Я слышала только, как люди выкрикивают имена своих детей", - сказала CNN другая свидетельница, которая живет недалеко от места проведения парада.



Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Белый дом внимательно следит за ситуацией в Уокешо и приносит искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии, сказано в официальном заявлении.



Местные власти говорят, что число раненых и погибших может измениться, поскольку данные продолжают поступать. Некоторые пострадавшие самостоятельно добирались до больниц, поэтому их могли не учесть при подсчете.



Глава местной пожарной службы Стивен Ховард сказал журналистам, что после инцидента в местную больницу было доставлено 11 взрослых и 12 детей. Детская больница Висконсина сообщила, что по состоянию на 20:00 по местному времени туда поступили 15 пациентов, еще одна клиника приняла 13 человек, трое из которых в критическом состоянии.



Начальник полиции Уокеша Дэн Томпсон заявил, что местные школы в понедельник не будут работать, а дороги останутся закрытыми, пока идет расследование



Рождественский парад в Уокешо, городе с населением около 72 тыс. человек к западу от Милуоки, обычно проходит каждый год в воскресенье перед Днем благодарения. За праздничной процессией с танцевальными группами и оркестрами, как правило, наблюдают множество семей с детьми. В прошлом году парад не проводился из-за пандемии коронавируса.