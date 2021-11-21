Война будет настоящая, а не только гибридная, - Герман Садулаев

00:01 23.11.2021

Война будет настоящая, а не только гибридная



Герман Садулаев

писатель, публицист



Мой хороший друг, бывший главный редактор военного журнала, пишет, что война будет. Настоящая, а не только гибридная. И не малая, не региональный конфликт. Большая горячая физическая война. И ракеты полетят к нам и от нас, и многие погибнут и у нас, но и у них тоже. Слишком сильно запутался клубок межгосударственных противоречий. Поэтому лучше умирать от вражеских ракет дома, чем от своих родных российских ракет, сидючи у себя на "запасном аэродроме", в заграничной недвижимости или на курорте.



Это будет некрасиво, непочетно и очень обидно. Поэтому нужно пять раз подумать, прежде чем "валить из России" или даже просто купить путевку на отдых за рубежом. Потому что война не только неизбежна. Она еще, как и смерть, внезапна и непредсказуема. И может начаться в любой день. Еще с утра все было хорошо, и ты полетел в Анталью, а вечером вслед за тобой полетела российская ракета.



Обстановка действительно не разряжается, а накаляется год от года. И в этой ситуации США начинают незапланированные "учения" в Черном море, в непосредственной близости от России. Цель маневров заявлена прямо и без обиняков: военное освоение Украины. Америка в очередной раз показывает, что в военном конфликте в Донбассе она на стороне Киева. Какие бы преступления против мирного населения Киев ни совершал.



Конечно, никто на самом деле не хочет войны прямо сейчас. Все только "играют мускулами", демонстрируют силу и решимость к военному противостоянию. Но если переиграть, то война может начаться как бы сама собой. Какая-нибудь учебная ракета прилетит не туда, какой-нибудь корабль зайдет куда не положено, сработают военные уставы и "автоматика", не факт, что политики смогут и захотят вовремя вмешаться, а когда виновные одумаются и запросят прекращения огня и переговоров, может быть уже поздно: стороны понесут потери, которые не захотят прощать, маховик войны запустится и изрядно проредит население планеты.



Российская сторона не хочет обострять положение. Минобороны предложило провести ответные "учения" на виду у американских военных кораблей. Но президент пока эту опцию отклонил. Не хочет отвечать провокацией на провокацию. Понятно, что Америка "предостерегает" Россию от участия в гражданской войне на Украине на стороне Новороссии. И, может, это потому, что украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на республики. А Вашингтон как бы дает им гарантию, что Москва не помешает. Вперед, гайдамаки!



Но чего стоят эти гарантии, украинцы могли бы спросить у Саакашвили. Он в 2008 году попытался оккупировать Южную Осетию, веря в поддержку американцев. Думая, что русские испугаются большого конфликта. В результате война была остановлена, когда российские миротворцы были где-то около Тбилиси.



Не надо думать, что русские боятся войны. Даже большой войны. Русские – опасный народ. И в 2008-м, и в 2014-м население России было настроено скорее воинственно, чем миролюбиво. И недостатка в добровольцах не было. Русские уже давно по-настоящему не воевали и готовы снова доказать свое презрение к смерти в бою.



Похоже, самый миролюбивый из русских – это президент Путин. Нашим геополитическим партнерам в этом смысле очень повезло. Они у себя в пропаганде выставляют российские власти как милитаристские и агрессивные. На самом деле, Россия очень терпеливая, склонная к любым разумным компромиссам. Большинство населения страны имеет совершенно иные претензии к властям: почему остановились, не дойдя до Тбилиси? Почему вместе с Крымом не забрали весь Донбасс? Почему не сбили десять турецких самолетов в ответ на один наш, сбитый турками? Любой политик, который жестко поставит в повестку дня военное решение застарелых проблем, имеет хорошие шансы стать популярным. А кто у нас боится войны? Ну, может, кто-то боится. Какое-то электоральное меньшинство, которое голосует за геев, либералов и "Яблоко".



Нет, мы не хотим бессмысленной бойни, жертв, потерь. Просто мы помним, что народ, который между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну. Если нас продавливают, угрожая войной, то, значит, все равно нападут. Поэтому лучше сразу готовиться к войне. Vis pacem – para bellum.