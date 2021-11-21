Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже "едят" Зеленского на деньги Ахметова

00:07 23.11.2021 Владимир Скачко



Несмотря на пафосный и выдержанный в абсолютно майданно-патриотическом стиле "видосик", - обращение к нации в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, посвященное 8 годовщине начала так называемого "евромайдана", - праздник для президента Украины Владимира Зеленского явно не задался



Все мероприятия участников и сторонников госпереворота-2014, замаскированного под "революцию достоинства", начались на Майдане Независимости в Киеве, а закончились стычками с полицией под зданием президентской администрации. Туда, мимо часовни на аллее Героев Небесной Сотни, и направился марш "Не теряем достоинства. Защищаем свободу". С главным ультиматумом, обкатанным на майдане под огромным баннером с изображением Зеленского и руководителя его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака с надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство", натянутым на торговом центре.



Свой ультиматум участники марша сформулировали предельно просто: "Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявим бессрочную акцию протеста до тех пор, пока Ермак будет на своей должности".



Главную ударную силу марша составили сторонники как партии "Европейская солидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко, так и родственно аффилированных с ним неонацистских формирований "Рух опору капітуляції" (движение сопротивления капитуляции) и "Демсокыра" (демократический топор). Неонацисты отправились в резиденцию к главе государства и не только потолкались с представителями правоохранительных органов, но и разобрали импровизированную детскую площадку, созданную по мотивам творчества народной художницы Марии Примаченко, работавшей в жанре красочного народного примитивизма. После акции под зданием президентского дворца участников марша исчезли все герои, кроме огромного сидящего селезня-курильщика в вышиванке, которого в народе уже окрестили "петух в косоворотке" и которому теперь вполне символично оторвали голову. Патриоты же! Но символ, по общему мнению, получился весьма и весьма многозначительный.



И понятно же, что главной мишенью марша был избран президент Зеленский, который своим поведением в этот день только подлил масла в огонь хорошо организованного и явно проплаченного недовольства. Зеленский в сопровождении спикера парламента Руслана Стефанчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы ОПУ Ермака возложил цветы к мемориалу "героев Небесной сотни" и установил лампадку у креста в память о погибших активистах "Евромайдана", а его встретили криками "Ганьба!" (Позор, то есть), "Предатель", "Малоросс!".



Но президентская охрана и близко не подпустила народ к президенту, а президента к народу. На телекартинке же видно, что Зеленский явно испугался и под прикрытием дюжих бодигардов сел в бронированный автомобиль и очень быстро ретировался. Это только раззадорило "антизеленских порохоботов". И явилось продолжением хорошо спланированной атаки на президента, которая началась в конце прошлой недели на телеканалах, принадлежащих олигархам - Ринату Ахметову и прочим, против которых президент и затеял так называемую "деолигархизацию".



Во всяком случае, на телеканале Ахметова "Украина 24" в программе "Свобода слова Савика Шустера" выступил экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Василий Бурба и обвинили Зеленского и его ближайшее окружение во главе с упомянутым уже Ермаком в том, что они "работают на Россию", потому что среди них есть "крот". То есть агент ФСБ России, который в прошлом году сорвал так называемую "операцию с вагнеровцами" - захватом более 30 участников ЧВК, которых якобы выманили в Минск и хотели пленить в Киеве, чтобы показательно наказать в Украине за их участие в гражданской войне в Донбассе.



Параллельно на том же телеканале Ахметова лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила окружение Зеленского в организации энергетического кризиса: "Этот кризис создан искусственно. Энергетического кризиса в Украине в принципе не может быть, потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы. Отличаемся очень сильно. Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров. Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ… Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад. Нужно 2,5 млн тонн, положили 700 тысяч, а есть всего 300 тысяч".



По ее словам, виноваты во всем нерадивые непрофессионалы в окружении Зеленского. Все это - обвинения в госизмене, предательстве Родины и организации энергокризиса - и явилось прологом к указанному выше ультиматуму об увольнении Ермака или новому майдану, который фактически уже обещан, если Зеленский не пойдет на этот шаг.



И сегодня уже очевидны три главных вывода.



Во-первых, как "революция достоинтсва - 2014", так и нынешний обещанный новый "майдан против предательства" затевались и затеваются не как какие-то "возвышенные" революции, а как банальные госперевороты с целью захвата власти. Сейчас - в виде реванша и возврата во власть политсил Порошенко и Тимошенко, вступивших в союз с олигархами, которые пытаются сменить или хотя бы максимально ослабить режим президента Зеленского, который по заказу внешних кураторов хочет их "раскулачить". То есть, пардон, деолигархизировать.



Во-вторых, участники новой "антизеленской концессии" сегодня целенаправленно и сознательно бьют по главе ОПУ Ермаку как главному звену режима, который весь его не только скрепляет, но, по общему мнению, и организовывает его усиление. И пусть делает он это при помощи неконституционных методов, но узурпация власти Зеленским, укрепление его режима Ермаку вполне удаются, Зеленский при помощи пресловутых санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) уже почти зачистил политическое поле и взялся за олигархов. Они отвечают ему взаимностью и хотят либо снести его лично, либо вообще упразднить пост президента страны и перейти к чисто парламентской форме правления. Чтобы в Верховной Раде присутствовать в виде сосуществования лоббистских депутатских представительств и спикера - гаранта достигнутых договоренностей и межолигархического консенсуса.



Сегодня на роль такого гаранта-"смотрящего" пробуется экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. И если "концессионерам" их план удастся, то Зеленский либо будет максимально ослаблен, либо вообще снесен за ненадобностью. Главное - чтобы внешние кураторы не были сильно против. Но олигархи сегодня напоминают крыс, загнанных в угол деолигархизацией. И они могут и продинамить кураторов, чтобы передоговориться с ними уже в новых условиях.



В-третьих, перед Зеленским стоит непростой тройной выбор: либо уйти совсем (добровольно или насильно - это подскажет ситуация). Либо согласиться существовать в ослабленном режиме в виде свадебного генерала. Либо попытаться побороться со своими врагами, пользуясь помощью внешних кураторов и явной разобщенностью своих врагов и противоречиями между ними. А также - при помощи экстраординарных шагов, например, мобилизационной и традиционной уже "маленькой победоносной войны", которая позволит Зеленскому сосредоточить в своих руках еще больше власти и полномочий и, пользуясь военное необходимостью, расправиться над "врагами" или хотя бы запугать их и, как они говорят, "загнать под шконку", действуя при этом по излюбленному и апробированному всеми властолюбцами принципу "разделяй и властвуй".



Что будет с Украиной и что выберут противники Зеленского и он сам, ясное дело, пока неизвестно. Уже понятно, что противники Зеленского дали сами себе команду "фас!" и приступили к "поеданию" президента. Но и он не лыком шит. Он просит помощи у внешних кураторов, которые, повторяю, до этого все и решали, и которым во главе Украины нужен был покорный и безропотный исполнитель их хотелок и заказов.



Именно с этой целью в 2019 году кураторы под присмотром уже упомянутого Авакова и совершили "ченч" Порошенко на Зеленского. И Зеленский полностью оправдал их надежды. И еще оправдает, если решится на указанную выше маленькую победоносную войну в Донбассе как крайнее средство давления на Россию ценой украинских жизней.



Готов ли к этому Зеленский, доподлинно тоже пока неизвестно. Но именно сейчас, когда Зеленского трясут, в США пребывает новый руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. И в интервью журналу "Military Times" главный украинский разведчик традиционно обвинил Россию в подготовке вторжения в Украину. То есть сделал то, что от Зеленского и его окружения и требуют кураторы. А потом сказал: "Они (русские, то есть. - Авт.) хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой, создать ситуацию, при которой мы сменим правительство. Если они не смогут этого достичь, то свою работу сделают военные… Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас".



Вот так вот! Ни больше и не меньше - дайте денег на войну, дайте летальное оружие, дайте все. И ведь могут дать. А Зеленскому, судя по его действиям, украинцев тоже не жалко - кураторы научили его относиться к согражданам, как к расходному материалу, и в этом залог его власти. А значит, война и никаких майданов. Источник - Ukraina.ru

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