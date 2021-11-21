 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.11.2021
00:59  Мягкая сила Великого Турана, - А.Игнатьев
00:56  Мир готовят к зимней войне на Украине, - Дм.Бавырин
00:51  Россия исправит последствия развала СССР в энергетике Центральной Азии, - В.Прохватилов
00:42  Россия становится фактором внутренней политики Ливана, - И.Субботин
00:40  "Дедушка хоким, включите свет, нам холодно", - узбекские дети пишут письма начальникам
00:38  Какую историческую и нравственную оценку мы должны дать Сайид Джамалу аль-Афгани или казаху Гумару аль-Караши с высоты XXI века? (исламоведение)
00:35  Звезду узбекского ю-туба Бабашеву лишили депутатства

00:33  Не такая большая нефть: как крупнейшие корпорации бьются за выживание
00:31  У Китая собственная наглость. США и их союзники ищут ответ на усиление военной мощи КНР, - С.Строкань
00:22  "Газпром" продолжает газовые игрульки с нежелающей платить Молдовой
00:21  Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной - Кайл Риттенхаус
00:20  Financial Times: Российские энергетические сделки с Китаем могут обернуться против Кремля
00:07  Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже "едят" Зеленского на деньги Ахметова
00:01  Война будет настоящая, а не только гибридная, - Герман Садулаев
Понедельник, 22.11.2021
19:09  Очередной афро-террорист раздавил рождественский парад в американском Висконсине - 5 убитых, 40 - раненых
17:46  Мишустин и Жапаров договариваются в Москве о новых горизонтах сотрудничества и... коробочках гумпомощи
17:42  Европейцы протестуют против ковидных ограничений. На улицы выходят десятки тысяч маскоборцев
17:37  "Сильная рука" играет мускулами. Тень свастики на Западе, - С.Кожемякин
15:02  Талибы еще жестче обжали в правах афганских фемин
13:15  Владислав Шурыгин: "Социальная физика" или завтра война? (ответ Суркову)
13:11  Владислав Сурков: Куда делся хаос? Распаковка стабильности
13:08  Три лопаты, два совка... В Оренбурге 23-26/11 пройдет Школа молодых археологов России и Казахстана
11:45  Узбек Улугбек Лапасов назначен замглавы Совета ООН по правам человека
11:25  Казахстанские биолаборатории - реальная опасность или пропагандистский миф? - М.Шибутов
11:11  Забытые солдаты Красного Туркестана. Очерк 9. Борис Баржанов - герой штурма Бухары и создатель Бухарской Красной армии
09:40  Курдо-мигранты продолжают атаковать польские рубежи
08:56  "Русские здесь не дышат": как Казахстан отдаляется от России, - Газета.Ру
08:53  Наследство Чубайса. Как "Роснано" оказалось на пороге банкротства
08:29  Побеждают плохие парни... Если США не победят Москву и Минск сегодня, то Западу конец уже завтра, - Энн Эпплбаум
08:14  Выпустив премьеров-коррупционеров Жапаров заявил, что отменил норму о сделке со следствием
08:08  Д.Ашимбаев: К формуле "стабильность и согласие" в KZ все уже привыкли, осталось понять, что(где) это...
08:05  Свет с Востока. Китайская модель для всего мира, - Сергей Глазьев
08:01  "Слив" коллаборанта Ушакова(са). Латвия окончательно избавляется от "правильных русских", - В.Лекомцев
07:57  Турция с аппетитом подъедает украинскую оружейку, - А.Уваров
07:55  О конфликте приоритетов во внешней политике США, - Б.Межуев
07:37  Адмирал Попов заявил, что подлодка "Курск" затонула от столкновения с субмариной НАТО
02:23  В Москве полиция задержала кыргызстанцев с флагами одной из партий
00:37  В Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое, - рапортует мэр Собянин
00:29  Предатели национальных интересов. Мир накануне горячих изменений, - Д.Попов
00:28  Пекину и Вашингтону не суждено договориться, - Е.Пустовойтова
00:17  "После пыток талибы повесили отца". Росполитик Дарья Митина рассказала историю своей семьи
00:03  В Украине заговорили о войне Зеленского и Ахметова, - Т.Ивженко
Воскресенье, 21.11.2021
23:57  Умерла актриса Нина Русланова
23:44  Из Байдена вынули колоноскоп и он сразу собрался на 2-й срок
23:42  Путин ревакцинировался, бодр и весел
16:07  Бухарская Красная армия. 1920-1924 гг., - А.Степанов
13:39  Foreign Affairs: США и военные вызовы им со стороны великих держав
13:36  Telegraph: катастрофическая ошибка элит разрушает экономические основы Запада
13:35  Россия ужесточает правила въезда мигрантам - ворохом новых бумаг и справок
13:34  Могучий старик. Байдену - 79!
13:32  Американский бизнесмен Гросанс "заказал" украинского министра Лещенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной - Кайл Риттенхаус
00:21 23.11.2021

Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной
Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и "белого превосходства" – для других
21 ноября 2021,
Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета
Знаменитая американская "система правосудия сломана", заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах?

"Я/Мы". Этот мем* часто используется представителями российской оппозиции и интеллигенции для выражения сопричастности к какому-то человеку – обычно нарушителю закона или хайпожору. И зачастую это выглядит смешно – когда дама в соболях, играющая оппозиционерку, или богатый мошенник пишут посты с "Я/Мы" по отношению к нищему студенту-активисту, поверившему в их сказки и попавшему за решетку, а потом уезжают на заграничные курорты. Неудивительно, что в России этот мем вызывает негативные коннотации – сопричастности-то нет.

Однако тут скорее проблема в эксцессе исполнителей. На самом деле "Я/Мы" – это мощнейший стимул, который может побудить общество на самые разные действия. Иногда на героизм – как было во время Великой Отечественной, когда простые солдаты ассоциировали себя с героями и шли на смерть, закрывая собой амбразуры.

Иногда на массовые разрушения – как, например, было с "Я/Мы Мохаммед Буазизи" в Тунисе. Десятки тысяч тунисцев с высшим образованием и даже степенями, вынужденные ради выживания работать торговцами и поденщиками (а на востоке образование имеет важное статусное значение), ощутили сопричастность к Мохаммеду Буазизи, которому чиновница на рынке снесла все фрукты, отобрала весы и дала пощечину – и который, не сумев добиться справедливости, от отчаяния поджег себя на площади. Ощутили, почувствовали приближение такой же судьбы – и вышли на улицы, снеся тунисское правительство и дав старт "Арабской весне", унесшей сотни тысяч жизней на Ближнем Востоке.

На днях не менее важное с точки зрения последствий "Я/Мы" случилось в Соединенных Штатах. Десятки миллионов американцев следили за судебным процессом против Кайла Риттенхауса – и понимали, что от вердикта этому юному пареньку во многом зависит их собственная судьба.

Кайл Риттенхаус – обычный паренек из небольшого городка Антиохия в штате Иллинойс. В августе 2020 года в городе Кеноша, расположенном в соседнем штате Висконсин, начались расовые погромы. Афроамериканцам и левым активистам BLM не понравилось, что там полицейские стреляли при задержании в чернокожего, после чего в Кеношу съехались люмпены со всей округи и начали устраивать массовые беспорядки.

И тогда Кайл вместе с рядом других молодых людей отправился в Кеношу, где живут его родственники, на защиту собственности граждан от вандалов и там патрулировал город с оружием в руках. Просто потому, что защищать было больше некому – мэр Кеноши и даже губернатор Висконсина просто самоустранились и убрали полицию, оставив жителей города один на один с беснующейся толпой. И после того, как вандалы напали на Риттенхауса, стали его избивать и попытались вырвать оружие, он открыл огонь на поражение, убив двоих погромщиков и ранив одного.

Само нападение было снято на видео, и там отчетливо видно, что парень защищался. По закону штата Висконсин использование смертоносных средств защиты оправдано в случае, если защищающийся "имел все основания верить в то, что применение силы необходимо для предотвращения его смерти или же нанесения ему серьезного вреда здоровью". Направленный на парня пистолет в руках одного из нападавших, избиение скейтбордом со стороны другого, а также попытки вырвать у него ствол однозначно могут трактоваться как "имел все основания верить".

Однако на общей волне истерии Black Lives Matter местные власти побоялись гнева леволиберальных активистов и симпатизирующих им журналистов. В статьях которых говорилось о том, что "белый расист" приехал аж в другой штат (что формально так, однако расстояние между Антиохией и Кеношей менее 30 километров) с незаконно приобретенным оружием, чтобы устроить охоту на активистов BLM. Поэтому власти от греха подальше арестовали Кайла Риттенхауса. Среди выдвинутых против него обвинений было и предумышленное убийство первой степени, за которое в штате Висконсин грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Само следствие и суд длились почти год. И вот 19 ноября жюри присяжных вынесло весьма примечательный вердикт. Примечательность не только в том, что Риттенхауса оправдали по всем пунктам обвинения, а еще и в том, что решение было принято консенсусом.

Левые и активисты BLM, конечно, в гневе. Они обвиняют суд в предвзятости и даже в расизме. "Это болезненное решение суда посылает ужасный сигнал: оно оправдывает насилие на протестах против расовой несправедливости. Это не справедливость, а самое настоящее подстрекательство, – возмущается конгрессмен Рашида Тлаиб. – Наша система правосудия сломана – она защищает белых расистов".

Ну и, конечно, говорят о личных факторах. "В том суде Кеноши, с тем судьей и не могло быть справедливости", – возмущается Джон Хьюбер, отец одного из убитых погромщиков. Тонкий намек на судью Брюса Шредера, который действительно не скрывал своих симпатий к Кайлу Риттенхаусу. Так, он запретил прокурорам называть убитых "жертвами", но при этом разрешил адвокатам называть их "поджигателями" или "мародерами" – если, конечно, уважаемые адвокаты смогут это доказать.

Причина такого поведения судьи очень проста – 75-летний Брюс Шредер является самым опытным окружным судьей штата и в то же время имеет репутацию независимого человека, который делает то, что считает нужным. Такой классический порядочный судья из голливудских фильмов – разница только в том, что в современном американском кино судьи обычно черные, а Брюс Шредер – белый.

В гневе они и потому, что теперь Кайл Риттенхаус имеет полное право впаять многомиллионные иски СМИ и даже политикам, обвинявшим его в расизме. В том числе и нынешнему президенту США. Журналисты спросили у Байдена, как он относится к этому вердикту и продолжает ли считать Кайла Риттенхауса "белым расистом"? "Послушайте, я следую вердикту жюри присяжных. Так работает система", – ушел от ответа президент. Даже не посчитав нужным извиниться.

Что же касается республиканцев, то они рассматривают это не только как оправдание невиновного, но и как подтверждение права американцев на защиту своей жизни и своей собственности от тех, кто на них покушается. Базового права американцев – и столь нужного права сейчас, когда в стране снова обострился расовый вопрос.

"Кайл Риттенхаус признан невиновным, друзья. У вас есть право быть вооруженными, быть опасными и действовать, основываясь на моральных принципах", – заявил конгрессмен Мэдисон Коуторн. Он уже предложил Кайлу Риттенхаусу поработать стажером в Конгрессе, аналогичные предложения были сделаны со стороны других республиканских конгрессменов.

Сделаны, понятно, по двум причинам. Во-первых, менее чем через год пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Политикам нужен рейтинг, а Риттенхаус сейчас является самым настоящим флагом для белой Америки, звереющей от насаждаемой ей политкорректности.

Во-вторых, Кайл Риттенхаус является еще и красной тряпкой для "ослов" – Демократической партии. И правильный республиканец сейчас, в эпоху серьезнейшего межпартийного раскола, никогда не упустит возможности потроллить леваков и афроамериканцев. Которые, конечно же, в "восторге" от работы в одном здании с Риттенхаусом. "Каждый день становится все более опасно ходить на работу. Эти конгрессмены не только разжигают насилие, но еще и нанимают на работу тех, чьим единственным навыком является убийство людей, выступающих за защиту черных жизней, а также избежание наказания за это убийство", – возмущается конгрессмен Кори Буш.

И, как ни странно, она в чем-то права. Решение суда, с одной стороны, действительно сохраняет за американцами право на самозащиту с применением огнестрела. Однако, с другой – слишком широкая трактовка этого права вкупе с серьезным общественным напряжением, помноженное на нежелание властей действовать решительно из страха перед леволиберальными активистами, может привести к массовым отстрелам на американских улицах. Причем отстрелам активистов с обеих сторон – леваки и афроамериканцы тоже могут свободно купить и носить оружие.

А все потому, что в 2020 году значительная часть американской элиты была одержима другим "Я/Мы". "Я/Мы Джордж Флойд".

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637616060
Новости Казахстана
- Что вызывает рост цен
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с секретарями маслихатов
- В 2021 г. проведена эффективная работа по реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС - А. Мамин
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК третью неделю подряд
- Назарбаев и единство
- Кадровые перестановки
- Рейтинги дело темное
- Состоялось очередное заседание Высшего Судебного Совета
- Чинить нельзя построить. Часть 4
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  