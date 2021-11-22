 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Газпром" продолжает газовые игрульки с нежелающей платить Молдовой
00:22 23.11.2021

Газпром уведомил Молдавию об отключении газа через 48 часов

22 ноября 2021,
Текст: Вера Басилая
Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".

В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", – приводит РИА "Новости" слова Куприянова.

"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня Газпром в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены", – добавил он.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.

Источник - vz.ru
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