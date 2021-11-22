У Китая собственная наглость. США и их союзники ищут ответ на усиление военной мощи КНР, - С.Строкань

00:31 23.11.2021 22.11.2021,



США и их союзники на Востоке всерьез обеспокоены ростом военной активности Китая. Событиями, вызвавшими особый резонанс, стали испытания Пекином гиперзвуковой ракеты (которые КНР, впрочем, отрицает), а также пролет стратегической авиации России и дальней авиации КНР над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Несмотря на разъяснение Минобороны РФ, что такие полеты не направлены против третьих стран, США вместе с союзниками расценивают их как угрозу.



Новый всплеск дискуссии о том, как сдержать военную мощь Пекина, якобы добившегося прорыва в создании гиперзвукового оружия, вызвала публикация в британской газете Financial Times. Со ссылкой на Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Пентагона, газета приводит новые оценки проведенного Китаем 27 июля над Южно-Китайским морем испытания.



По версии Financial Times, пуск китайской ракеты был осуществлен с гиперзвукового планирующего боевого блока, двигавшегося в пять раз быстрее скорости звука.



Ссылаясь на американских экспертов, газета отмечает, что ранее ни одна страна не проводила таких испытаний аппарата на гиперзвуковой скорости, при этом отделившийся от него объект мог быть ракетой "воздух-воздух" или средством для поражения систем ПРО.



На эти сообщения немедленно отреагировали в Пекине. Как заявил в понедельник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, информация о запуске ракеты с планирующего гиперзвукового летательного аппарата не соответствует действительности. "Это были рядовые аэрокосмические испытания по проверке технологии повторного использования космического аппарата",- попытался успокоить страсти китайский дипломат.



Между тем свою оценку развития Китаем гиперзвуковых технологий в минувшую субботу дал заместитель командующего космическими силами США Дэвид Томпсон, слова которого приводит американское издание Politico.



"Мы не так продвинулись в гиперзвуковых программах, как КНР или Россия",- признался господин Томпсон, отметив, что США "очень быстро наверстывают упущенное".



Дискуссии о новейших разработках КНР разворачиваются на фоне еще одного резонансного события, вызвавшего нервную реакцию союзников США на Дальнем Востоке,- пролета стратегической авиации России и дальней авиации КНР над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Демонстрацию военной силы России и Китая, проходившую в минувшую пятницу, прокомментировал глава МИД Японии Есимаса Хаяси. "По дипломатическим каналам мы заявили Китаю и России о своей обеспокоенности подобными действиями с точки зрения региональной безопасности",- заявил он в интервью Fuji TV и подтвердил, что в будущем году в Японии пройдет второй очный саммит лидеров стран QUAD (США, Япония, Индия, Австралия), объединившихся для сдерживания "растущего гегемонизма Китая".



Свою озабоченность Токио выразил уже после того, как с подробным разъяснением выступило Минобороны РФ. Как следует из заявления ведомства, 19 ноября авиагруппа из двух российских бомбардировщиков Ту-95МС стартовала с авиабазы Украинка (Амурская область) и проследовала к Японскому и Восточно-Китайскому морям. После этого к ней присоединились два китайских бомбардировщика. Патрулирование закончилось вблизи юго-восточных границ Китая. В Минобороны РФ отметили, что авиагруппа не нарушала воздушное пространство Японии, КНДР и Южной Кореи. Кроме того, сообщается, что воздушное патрулирование носило плановый характер и не было направлено против третьих стран. "Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности",- заявили в Минобороны. По итогам полетов глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном выполнении задач совместного воздушного патрулирования. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на отдельных этапах маршрута российско-китайскую авиагруппу сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.



Это было уже третье за два года совместное воздушное патрулирование на Дальнем Востоке с участием стратегической авиации России и дальней авиации КНР.



Первый полет был совершен в июле 2019 года. Тогда два российских Ту-95МС и два китайских H-6 пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем Сеул обвинил Москву в нарушении южнокорейского воздушного пространства. Однако в Минобороны РФ тогда заявили, что это ВВС Южной Кореи пытались помешать пролету бомбардировщиков России и Китая. Во второй раз, в декабре прошлого года, в совместном патрулировании были задействованы два российских и четыре китайских бомбардировщика.



"От предыдущего формата ни к чему не обязывающего "стратегического партнерства" Россия и Китай под давлением Запада движутся к новому этапу сотрудничества - фактическому военному союзу, который, впрочем, пока не получил международно-правового оформления",- заверил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, эволюцию военного сотрудничества Москвы и Пекина предопределили два ключевых фактора - целенаправленные усилия по приближению инфраструктуры НАТО к западной границе России и выстраивание антикитайского "санитарного кордона" на южных и восточных рубежах КНР. "Только на протяжении нынешнего года США и их союзники резко интенсифицировали военные маневры и военное присутствие в Черном и Балтийском морях, приступили к созданию инфраструктуры по размещению ракет средней дальности наземного базирования в Европе, сформировали антикитайский военно-политический альянс AUKUS,- напомнил эксперт.- Неудивительно, что совместные российско-китайские учения вышли на качественно более высокий уровень. Если раньше в ходе мероприятий такого рода всячески подчеркивался их "антитеррористический" или "антипиратский" характер, то теперь ставится уже другая, более сложная задача". По словам господина Батюка, "Москва и Пекин демонстрируют готовность к совместным действиям против великой враждебной державы или коалиции враждебных держав".



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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