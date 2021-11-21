Звезду узбекского ю-туба Бабашеву лишили депутатства

00:35 23.11.2021

Ферузу Бабашеву лишили депутатской неприкосновенности

Кенгаш народных депутатов Уртачирчикского района на закрытом собрании лишил депутата Ферузу Бабашеву неприкосновенности. Представление об этом ранее подала прокуратура. Депутату предстоит выступить в суде в качестве ответчика по заявлению начальника управления "Агробанка".



Депутат Уртачирчикского районного кенгаша народных депутатов (Ташкентская область), председатель районного кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Феруза Бабашева лишилась депутатской неприкосновенности. Решение об этом было принято на сессии кенгаша района 22 ноября.



Сессия кенгаша прошла в закрытом формате - журналистов и блогеров не допустили. Согласно статье 12 примерного регламента кенгашей народных депутатов и примерного положения о постоянных комиссиях кенгашей, сессии проводятся открыто, гласно и освещаются СМИ. В случае необходимости кенгаш может принять решение о проведении закрытой сессии. Такое решение может быть принято, если предложение об этом внесено хокимом - руководителем кенгаша, постоянными комиссиями, партийными или депутатскими группами. Решение о проведении закрытой сессии принимается двумя третями голосов депутатов кенгаша от их общего числа.



"Газета.uz" ранее подробно рассказывала о ситуации с Ферузой Бабашевой. 9 ноября прокуратура внесла представление о лишении ее депутатской неприкосновенности из-за заявления главы управления "Агробанка". Через несколько дней в соцсетях появились кадры, снятые еще в начале октября, где депутат показана в постели с мужчиной. Она обвинила сотрудников ГУВД области в угрозах и давлении.



В понедельник Феруза Бабашева сообщила, что на сессии ее лишили депутатской неприкосновенности из-за заявления главы управления "Агробанка" Мухитдина Киемова (ранее работал прокурором Ташкентской области и заместителем генерального прокурора), но сохранили полномочия депутата. "Теперь, если [Мухитдин Киемов] докажет в судебном порядке, что был оскорблен, я [заплачу] штраф", - сказала она.



По ее словам, впервые на сессии у депутатов изъяли телефоны, но она отказалась отдавать свое мобильное устройство и включила на нем режим "без звука". Кроме того, на сессии запретили вести съемку. С инициативой проведения собрания в закрытом формате выступил председатель постоянной комиссии кенгаша.



Феруза Бабашева заявила, что подала ответное заявление на Мухитдина Киемова в прокуратуру, которая перевела обращение в органы внутренних дел.