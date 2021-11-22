Россия становится фактором внутренней политики Ливана, - И.Субботин

00:42 23.11.2021

Лавров обсудил с коллегой из Бейрута опасность "внешнего вмешательства"

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Россия выступает против того, чтобы Ливан становился местом сведения счетов между различными международными игроками. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. Поездка министра стала первой с момента его вступления в должность после утверждения в Бейруте нового состава правительства национального спасения. Несмотря на то что Страна кедров по-прежнему остро переживает экономический и дипломатический кризисы, конкуренция глобальных игроков на этой арене усиливается. Однако именно она является фактором, который может способствовать развитию Ливана, считают эксперты.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Абдаллой Бу Хабибом Сергей Лавров заявил, что ливанская арена не должна рассматриваться в качестве объекта внешнего вмешательства. "Такие попытки делаются, причем в самых разных направлениях, и мы убеждены, что это губительно и для ливанского государства, и для региональной обстановки, – выразил уверенность Лавров. – Ливан не должен быть полем для сведения счетов между третьими государствами, такие тенденции мы тоже, к сожалению, наблюдаем". Кроме того, российская сторона против того, чтобы ближневосточное государство было "заложником кризиса в соседней Сирии", подчеркнул глава МИД РФ.



Бейруту недавно удалось разобраться с последствиями коллапса, возникшего в высших эшелонах власти после ухода в отставку кабмина технократов во главе с Хасаном Диабом на фоне последствий взрыва в порту Бейрута. 10 сентября был утвержден состав правительства национального спасения, которое возглавил премьер Наджиб Микати. А 20 сентября оно получило вотум доверия в местном парламенте. "У нас есть надежда и основание полагать, что премьер-министру и его команде удастся решить задачи стабилизации ситуации в стране, вывести ее из затяжного социально-экономического кризиса, обеспечить функционирование всех государственных институтов", – отметил Лавров по итогам переговоров.



По запросу ливанской стороны Россия передала подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, которые должны помочь в расследовании причин прошлогоднего взрыва в бейрутском порту.



Помимо острого экономического кризиса Ливан переживает последствия ослабления отношений с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Такие ключевые региональные игроки, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), не так давно заморозили с ним дипконтакты, осудив "недружественные" высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи, которые он сделал в разговоре с каналом Al-Jazeera. Политик раскритиковал войну в Йемене, отметив, что местные повстанцы обороняются от "внешней агрессии", в то время как "коалиция Саудовской Аравии и ОАЭ бомбит дома, деревни, места похорон и свадеб".



Как пояснил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, ливанцы используют связи с Россией и ее заинтересованность в своих целях, в том числе для реализации замороженных проектов, связанных с Сирией. "Кроме того, на носу парламентские выборы, и для многих политиков в Бейруте, как и для многих игроков в регионе, Россия становится игроком, способным обеспечить усиление сирийского влияния в Ливане и таким образом минимизировать пространство, которым владеет "Хезболла". Это тонкая игра, на которую делает ставку в том числе Персидский залив", – полагает аналитик.



По его словам, ответственность за кризисные явления в Ливане несет главным образом местный политический класс, который не может самоорганизоваться. "Джебран Басиль (глава христианского Свободного патриотического движения. – "НГ"), которого Москва очень любит, много сделал для усугубления кризиса в Ливане, – говорит Мардасов. – Недавно прошло голосование, и по его итогам парламентские выборы, которые должны были состояться весной 2022-го, перенесли на месяц раньше". Политики пытаются лишить потенциальную оппозицию времени на подготовку кампании и снизить число избирателей: по некоторым подсчетам, из-за переноса около 10 тыс. человек не смогут голосовать.



Как заявил собеседник "НГ", Ливан несколько десятилетий представляет собой арену, на которой конкурируют глобальные игроки. "Но глобальная конкуренция – это для ливанцев выход из положения, ведь только соперничество за инициативу способно вытянуть страну из кризиса, – уверен эксперт. – Активизировалась французская дипломатия. Персидский залив начал вести более радикальную игру по сдерживанию "Хезболлы". Она рискованная, но тем не менее... Американцы устраивают мозговой штурм по поводу того, что делать с Ливаном". В невмешательстве внешних сил для Бейрута нет ничего конструктивного, подчеркивает Мардасов.



Один из основных вопросов, по словам эксперта, в том, будет ли российская сторона капитализировать свои контакты с Бейрутом. "Ливанская история в связке с Сирией требует эффектных и эффективных маневров. Как показывает практика, пока Москва привержена более прямолинейным шагам", – подытожил Мардасов.



22.11.21