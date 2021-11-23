Мягкая сила Великого Турана, - А.Игнатьев

00:59 23.11.2021 АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 23.11.2021



Планы, выходящие далеко за рамки региональной гегемонии



Турция входит в международную повестку на максимально высоком уровне и на целом ряде направлений: европейском, балканском, ближневосточном, арабском, кавказском, среднеазиатском, афганском, китайском, африканском.



Африканское направление. Даже самое скромное в пантюркистских инициативах африканское направление дает поводы архитекторам "Великого Турана" для громких заявлений: "Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победительниц во Второй мировой войне. Невозможно думать, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, пока мир меняется, меняется практически каждая сфера жизни, а дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования" (слова Эрдогана, произнесенные во время его визита в Африку).



Из Анкары раздаются и такие заявления: "Турция знает, что Африка обогатила весь мир своей историей, культурой и народами, и ей известно о безмерном потенциале Африки во всех сферах. Мы видим все народы Африки своими друзьями без какой-либо дискриминации и с любовью принимаем их все". Это один из элементов мягкой силы пантюркистского проекта. Так завоевываются сердца африканцев, так ведется подготовка к форуму "Турция – Африка", который состоится 17-18 декабря в Стамбуле.



Одним из проводников мягкой силы "Великого Турана" является официальное государственное учреждение Diyanet Işleri Başkanlığı. Diyanet "мягко" присутствует практически в любой точке мира, но особое место в его идеологической работе занимает Европа. Особенно Балканы.



Балканское направление. В Албании, Боснии-Герцеговине и отторгнутом от Сербии Косово работа Анкары сфокусирована в основном на создании исламских институтов. "Мечети – наши казармы, купола – наши шлемы, минареты – наши штыки, верующие – наши солдаты", – завещал в свое время идеолог пантюркизма Зия Гекальп (1876-1924). Платформа, через которую исламисты осуществляют свои проекты, имеющая вид программы "Города-побратимы", была запущена в 2006 году. К 2015 году 215 городов Турции отвечали за строительство более ста мечетей и проведении религиозных курсов в 230 городах-побратимах, из которых почти треть (66) приходится на Балканы. Три года назад скандал вызвал проект Diyanet Işleri Başkanlığı по строительству мечети в Косово стоимостью 40 миллионов долларов. Немногим ранее было завершено строительство мечети в Тиране (крупнейшей на Балканах). Даже в православной Черногории глава Diyanet ухитрился пообещать строить больше мечетей и передал привет от "султана" Эрдогана "братьям и сестрам".



Diyanet Işleri Başkanlığı активно финансирует издательскую деятельность на Балканах, публикуя исламскую литературу на болгарском, боснийском и албанском языках. Деньги, вложенные в идеологическую работу и строительство мечетей так или иначе работают на демонстрацию "турецкого превосходства" на Балканах – не только религиозного, но и политического.



Эрдоган на открывает мечеть в Сараево, август 2021 г.



Эрдоган открывает мечеть в Сараево, август 2021 г. Фото: independentpress



Европейское направление. Особую роль в пантюркистском проекте отводится Венгрии. В мифологии "Великого Турана" венгры – свои, один из степных народов, пусть не с тюркским, а с финно-угорским языком. Будучи членом НАТО и ЕС, Венгрия состоит наблюдателем в Тюркском совете (переименован на саммите 12 ноября в Стамбуле в Организацию тюркских государств). Одним из инструментов мягкой силы в стране выступает турецкое агентство TIKA. Вместе с фондом "Венгрия – Туран" оно финансирует проводимые Венгрией Большие курултаи тюркских народов. Первый такой курултай был организован в 2007 г. в Казахстане.



С 2014 года TIKA реализовала в Венгрии более 60 проектов, охватывающих социально-культурное сотрудничество и инициативы в сфере образования и здравоохранения. Одной из "изюминок" турецкой мягкой силы является поддержка незащищенных слоев населения. Так, в Венгрии турки помогают детям с ограниченными возможностями.



Три года назад в знак турецко-венгерской дружбы Анкара реставрировала в Будапеште один из немногих сохранившихся символов османского владычества в Центральной Европе – гробницу Гюль Бабы (соратника султана Сулеймана Великолепного). На церемонии по случаю окончания работ выступал Эрдоган. Следует отметить, что ТIKA работает над возрождением архитектуры османского периода на всей территории Балкан. Характерные примеры: боснийский мост Конич, мечеть Ферхат-паши в Баня-Луке, мост Соколлу Мехмет-паши в Вишеграде. В Сербии турки восстановили крепость Рам и мечеть Валиде-султана. В Албании – мечети Мурад Бей и Этхем Бей…



На европейском направлении военно-политические устремления пантюркистов находят понимание и отклик у властей Польши и Украины. Активно "окучиваются" пантюркистскими структурами тюркские народности и диаспоры, проживающие в России на Северном Кавказе, в Поволжье, Южной Сибири, Крыму.



Ближневосточное направление. На ближневосточном направлении пантюркисты демонстрируют готовность переключиться с российского газа на израильский. С этой целью Турция активизировала переговоры по восстановлению отношений с Израилем, чтобы наладить поставки газа из этой страны и снизить зависимость от России.



Интересны отношения Турции с запрещенным в России "Исламским государством"* – республика давно стала транзитной страной для боевиков, воюющих в Сирии и Ираке. Следует отметить, что конфликт в Сирии стал дебютом Анкары в новой роли претендента на региональную гегемонию и первым серьезным шагом к реализации неоосманского проекта "Великий Туран". Через турецко-сирийскую границу идет контрабанда оружия и взрывчатых веществ, используемых экстремистами ИГ*. Примечательно, что сами члены этой группировки рассматривают Анкару как союзника.



Арабское направление. Нынешнее руководство Турции с момента прихода к власти взяло курс на укрепление сотрудничества с арабским миром. Этой цели служат сближение с Каиром, включающее огромные инвестиции и миллиардные кредиты со стороны Анкары; масштабные экономические проекты в странах Аравийского полуострова: строительство железной дороги в Саудовской Аравии, аэропорта в Абу-Даби и т. д. Сегодня населенные арабами территории, некогда входившие в Османскую империю, рассматриваются Анкарой в качестве сферы турецких интересов. А это (вместе с Балканами и Закавказьем) почти половина мусульманского мира – Сирия, Ирак, Палестина, часть Аравийского полуострова, Северная Африка...



Кавказское направление. Активно работают пантюркисты на кавказском направлении. Турция способна осложнить ситуацию на Северном Кавказе, тем более в дуэте с Катаром. Их деятельность активизировалась после назначения в прошлом году главой британской разведки MI-6 бывшего посла в Турции, ярого русофоба и сторонника "Великого Турана" Ричарда Мура.



Среднеазиатское направление. Активнейшим образом Турция пытается внедриться в Центральную Азию, как уже сделала это на Кавказе с помощью Азербайджана, курируемого Анкарой через "южную" часть программы ЕС "Восточное партнерство". Анкара пообещала "защитить" Киргизию и Таджикистан от угрозы со стороны запрещенного в России "Талибана"*. Таджикам турки предложили "углубить сотрудничество" в военной сфере и закупить боевые беспилотники. Есть привлекательные идеи и для Туркмении в виде Тюркского совета ТЮРКСОЙ, формально считающегося советом по культурному взаимодействию, а реально представляющему инструмент мягкой силы пантюркизма.



Еще несколько характерных примеров. Еще в 2012 году Турция, Киргизия, Азербайджан и Казахстан приняли "флаг наподобие флага Евросоюза, который будет обязателен для всех тюркоязычных стран наряду с национальными". Вскоре после этого Нурсултан Назарбаев предложил принять Турцию в Таможенный союз, отметив, что такое желание выразил тогдашний турецкий президент Абдулла Гюль. В конце 2020 года Турция представила концепцию "Один народ – пять государств". В ноябре 2021 года участники первой встречи генпрокуроров стран Тюркского совета подписали в Баку "Положение о создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных государств".



Обобщая, следует подчеркнуть, что Турция стремится занять стратегическое положение на перекрестах важнейших мировых коммуникаций. Ее планы выходят далеко за рамки региональной гегемонии. Источник - fondsk.ru

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