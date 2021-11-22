 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тюркский мир и Россия: кто с кем и кто кого? - Александр Савельев
06:30 23.11.2021

22 ноября 2021 |
Россия много раз воевала с Турцией, но Турция никогда не была ее союзником. Наивное благодушие в быстро и критично меняющемся мире - не на пользу нашей стране.
Фотография, на которой лидер Партии национального движения Турции Девлет Бахчели позирует вместе с президентом страны Эрдоганом на фоне карты тюркского мира, недавно обошла все СМИ и соцсети.

Волнение и даже гнев комментаторов и читателей вызвало включение в тюркский мир значительной части российской территории - от Северного Кавказа до Сибири. Азербайджан, бывшие советские республики Центральной Азии, части Монголии и Китая также включены составителями карты в т.н. тюркский мир. Там же и значительная часть Балкан, которая находилась в свое время в Османской империи.

Для политкорректности карта тюркского мира окрашена в разные цвета, чтобы не вызывать официальных протестов и обвинений в покушении на территориальную целостность и независимость тех государств, которые, по мнению правящей коалиции Турции, полностью или частично включены в т.н. тюркский, а точнее, активно создаваемый Анкарой новый турецкий мир.

Девлет Бахчели и его партия национального движения уже с 2018 года состоит в устойчивом союзе с Эрдоганом и его партией справедливости и развития. Предыдущие разногласия между националистами - пантюркистами и панисламистами - были урегулированы, их альянс определил наступательную позицию Анкары по всем направлениям. Главным из них ожидаемо стало постсоветское пространство.

Флагом Ичкерии Дудаева когда-то стало изображение волка на традиционном для ислама зеленом фоне. Молодежное крыло члена правящей ныне в Турции коалиции - Серые волки дало террористам не только символику, его члены принимали участие в боевых действиях против федеральных войск.

Смычка панисламизма и пантюркизма в политике Анкары неизбежно должна была привести к экспансионистским тенденциям, особенно на фоне разрушения мирового порядка и обострения конкуренции за лидерство в рамках перехода на новый технологический уклад.

Уверенная победа Азербайджана и Турции в скоротечной Карабахской войне 2020 года добавила сторонников пантюркизму - военная победа всегда внушает уважение к победителю и негативное отношение к побежденному. Переизбрание Пашиняна, под руководством которого армянство потерпело сокрушительное поражение, доказало глубокую депрессию политической нации Армении и закономерно возбудило геополитические аппетиты Азербайджана и стоящей за ним Турции. И в Азербайджане, и в Турции уже проговаривается, что на смену известному тезису "одна нация - два государства" должен прийти другой - "одна нация - одно государство". Сохранит ли Азербайджан не формальную, а фактическую независимость - вопрос ближайших лет, который решается пока не в его пользу.

12 ноября Эрдоган заявил, что тюркский совет заменит Организация тюркских государств. Создание по сути политического блока, имеющего все шансы стать военно-политическим (совместные военные учения проводятся на регулярной основе), представляет серьезную угрозу для региональной стабильности. Ось Анкара - Баку - Исламабад уже официально объявляется одной из основ региональной политики. Пакистан, владеющий ядерным оружием и обладающий значительным влиянием на дестабилизированный Афганистан, - серьезный аргумент для государств региона присоединиться к новому альянсу.

Считается, что в Турции существует значительная оппозиция Эрдогану и возглавляемой им коалиции. Создание устойчивой правящей коалиции пантюркистов и панисламистов нивелирует возможности оппозиции, а разгром военного мятежа и последовавшая зачистка турецкой армии доказала ее слабость. В Турции действительно существует значительная "экономическая оппозиция". Двузначная инфляция, обеднение действительно вызывают определенное недовольство. Но в эпоху пандемии с такими проблемами сталкиваются многие страны, а перед соблазном переложить свою ответственность и усилить контроль за гражданами не могут устоять многие правительства. В любом случае, даже экономический коллапс только подтолкнет руководство Турции к решению внутриполитических задач за счет успехов во внешней политике.

Коалиция между недавними якобы непримиримыми врагами - Эрдоганом и Бахчели показывает, насколько компромиссна турецкая демократия. Методами и институтами обвиненного в попытке государственного переворота Гюлена пользуется действующая власть. Между ними нет концептуальных расхождений, союз пантюркизма и панисламизма размыл идеологические противоречия. Речь идет только о личном лидерстве.

Турция является членом НАТО со второй по силе армией в альянсе. Ее продвижение на восток означает продвижение на восток НАТО с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в Евразии, ослабления России и Китая в условиях обострения глобальной конкурентной борьбы. Существующие противоречия между Турцией и США ничтожны, они носят не существенный, а маскирующий характер. Это подтверждает и турецкая политика в части украинского конфликта - турецкими беспилотниками наносятся удары по ДНР, Анкара участвует в русофобской "Крымской платформе" и так далее.

Миграционная политика ЕС уже привела его к значительной зависимости от Анкары, что позволяет ей играть на обострение.

Россия много раз воевала с Турцией, но Турция никогда не была ее союзником. Наивное благодушие в быстро и критично меняющемся мире - не на пользу нашей стране. Публичные заявления официальных лиц, что Алтай, а не Стамбул является родиной тюркского мира, могут привести только к расширению карты т.н. "тюркского мира", утрате независимости государств, получивших ее из рук Москвы, и волнениям внутри самой России.

22.11.21

Источник - regnum.ru
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