Куда ушли слоны. Статья Владислава Суркова и будущее России, - Александр Проханов

06:57 23.11.2021

Александр Проханов 21 ноября 2021

Куда ушли слоны. Статья Владислава Суркова и будущее России



Владислав Юрьевич Сурков опять восхитил общественность своей изысканной статьей поэта, философа и прозорливца. По справедливому замечанию Суркова, российское общество разделяется на две несоединимые доли: кремлевский истеблишмент, где создаются политические конструкции, выращиваются идеологемы, осуществляются внешнеполитические и внутриполитические инициативы. И остальное общество, которое все дальше отходит от Кремля, не видя в нем для себя ни смысла, ни помощи, становится молчаливым, замкнутым в себе. Копит глубинное недовольство, сокровенный хаос, который ждет момента, чтобы вырваться из общественных катакомб и запалить извечный русский пожар, где сгорит очередное русское государство.



Новый День

Сурков полагает, что спасительным для сегодняшнего заблудшего российского государства является внешняя экспансия, традиционное для России имперское расширение. Подразумевая под этим расширением возвращение Крыма, русское восстание на Донбассе, он невнятно и очень осторожно, как деликатный хитроумный советник, призывает Россию продолжить этот вектор: Крым, Донбасс и далее - везде. Быть может, власть и в самом деле последует этим сурковским рекомендациям? Кому, как не Суркову знать реальное положение на украинском фронте.



Киевские генштабисты, политологи и военные НАТО наблюдают концентрацию российских войск на украинской границе и прогнозируют военный конфликт на январь-февраль будущего года.



Однако едва ли хаос, выведенный за пределы России и вброшенный на соседние территории разрядит напряжение в самой России. Русско-японская война освободила общественный хаос и привела к первой русской революции, покачнувшей трон. Германская война вывела хаос за пределы России на поле боя и обрушила трон. Афганская война, сулившая молниеносную победу, дала выход хаосу, который реализовал себя перестройкой и уничтожил великое государство.



Иборский клуб и движение "Русская Мечта" предлагают иное отношение к хаосу. Мы идем в глубины умолкнувшего российского народа, в глубины, куда не доносятся голоса кремлевских пропагандистов и кремлевские, даже самые благие, уложения. Мы идем туда, где сокровенный русский хаос находит свое выражение в могучем антиковидном движении. Туда, где антиковидное движение есть восстание народа против неумелых и заблудших структур. Мы стремимся преодолеть энтропию, дав ей выход в творчестве - индивидуальном, коллективном и общенациональном. Не военный проект, который, как утверждает Сурков, трансформирует социальный хаос в хаос поля боя и тем самым его погасит. А великий национальный проект возрождения, проект социального очищения, проект, именуемый Русской Мечтой, выведет русский народ из катакомб. Одолеет его скептицизм, нигилизм, глубинное стремление к бунту, и народ-бунтарь превратится в народ-созидатель.



А на вопрос Суркова, куда делся хаос, мы ответим: никуда он не делся. Этот хаос и есть сам Сурков с его политикой хаотизации общества, которым он успешно манипулировал до поры до времени, пока это управление не кончилось Болотной площадью, едва не погубившей государство.