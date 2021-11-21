Цены на мясо взлетели в Казахстане

07:04 23.11.2021

Мясо за год подорожало в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным исследователей, в разрезе регионов цены выросли от 4,1% в Костанайской области до 18,4% в Туркестанской.



Заметный рост был отмечен также в Мангистауской области (на 16,6%) и Шымкенте (на 16,4%).



Как отмечают аналитики Energyprom.kz, сильнее всего в стране подорожали баранина и птица - на 15,7%. Конина выросла в цене на 11,2%, свинина - на 8,7%, говядина - на 8,6%.



Дороже всего в октябре стоила конина - в среднем 2557 тг/кг. Следом идут баранина (2399 тг/кг) и говядина (2234 тг/кг). Розничная цена свинины в городах РК в среднем составила 1808 тг/кг, кур - 1047 тг/кг.



В то же время производство мяса, а также пищевых субпродуктов из них за год выросло на 6,4% и за январь – сентябрь текущего года достигло 250,7 тыс. тонн.



Из них 194,8 тыс. т составила домашняя птица, 55,9 тыс. т - мясо КРС, МРС, свиней, лошадей и животных семейства лошадиных.



В сообщении отмечается, что 79% производства домашней птицы приходится лишь на три региона: Алматинскую (66,6 тыс. т), Акмолинскую (56 тыс. т) и Восточно-Казахстанскую (31,3 тыс. т) области.



Более половины произведенного мяса также пришлось всего на три региона: Актюбинскую (14 тыс. т), Костанайскую (7,4 тыс. т) и Павлодарскую (6,9 тыс. т) области.



Анастасия Московчук