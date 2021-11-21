В Болгарии сгорел автобус с туристами - 46 погибших

09:25 23.11.2021

Туристический автобус загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Он ехал из Северной Македонии, сообщает агентство БГНЕС.



Автокатастрофа произошла примерно в 03:00 по местному времени (04:00 мск). В результате возгорания и погибли 46 человек, 12 из них - дети. Выжили две женщины и пятеро мужчин из 53 человек. Все они ранены и уже госпитализированы, их состояние не тяжелое



Экстренные службы работают на месте происшествия.



"Пожар произошел в результате несчастного случая", - рассказал начальник местной пожарной охраны Николай Николов.



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Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сообщил, что автобус направлялся с экскурсией в Стамбул.



Перед трагедией автобус останавливался на заправке в Софии, а затем продолжил маршрут. Примерно через час произошла авария, в результате которой погибли 46 человек.



По предварительной версии, автобус врезался, люди были заблокированы и не смогли выбраться.



Авторы: АЛЕКСАНДРА ИППОЛИТОВА