Мирзиеев поручил придумать и разработать "программу административных реформ Нового Узбекистана"

09:44 23.11.2021

Президент поручил разработать "программу административных реформ Нового Узбекистана" на 2022−2023 годы. Поставлена цель повысить эффективность системы госуправления и местных органов власти путем их ориентации на "результативность обеспечения благополучия населения" и создание "мобильного управленческого аппарата".

Ўзбек тилида O`zbek tilidaСегодня, 10:20 Политика

Президент Шавкат Мирзиеев 22 ноября подписал распоряжение "Об организационных мерах по разработке программы административных реформ Нового Узбекистана на 2022−2023 годы".



В документе говорится, что он направлен на "решение актуальных вопросов на пути последовательного продолжения административных реформ, повышение эффективности системы государственного управления и государственной власти на местах в условиях Нового Узбекистана путем ориентации их деятельности на результативность обеспечения благополучия населения и создание „мобильного управленческого аппарата"".



Распоряжением образована Республиканская комиссия по координации разработки программы административных реформ, которую возглавят премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.



Образованы также рабочие группы, возглавляемые министрами, по разработке предложений об определении статуса, совершенствовании структур и оптимизации штатных единиц органов госуправления, о развитии цифровых технологий, открытости и государственно-частного партнерства в деятельности органов госуправления, о совершенствовании их кадрового потенциала, о предотвращении коррупции в органах госуправления и о кардинальном совершенствовании деятельности органов государственной власти на местах.



Рабочие группы должны подготовить всесторонне обоснованные предложения и внести их в Администрацию президента до 20 января 2022 года.



Члены рабочих групп полностью освобождаются от обязанностей по основному месту работы с сохранением всех условий, установленных законодательством.



В своей работе группам предстоит изучить опыт развитых государств и рекомендации и предложения международных институтов. При необходимости члены групп будут совершать краткосрочные служебные командировки в другие государства.



Республиканская комиссия должна рассмотреть подготовленные предложения до 10 февраля 2022 года и до 20 февраля провести по каждому направлению презентацию президенту.



К 1 марта должен быть подготовлен проект указа президента, предусматривающий утверждение "Дорожной карты" по реализации административных реформ Нового Узбекистана на 2022−2023 годы.



В сентябре 2017 года указом президента была утверждена Концепция административной реформы в Узбекистане. Она основана на принципе "Не народ должен служить государству, а государство - народу" и направлена на внедрение эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод граждан, а также повышение конкурентоспособность страны на международной арене.