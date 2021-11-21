Племянник КырДуумвира Камчыбека Ташиева возглавил "Кыргыз Петролеум Компани"

11:52 23.11.2021

23 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



31-летний племянник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева возглавил крупный нефтеперерабатывающий завод в Джалал-Абаде. Об этом говорится в расследовании Temirov LIVE.



Отмечается, что рядом с нефтебазой, расположенной в Джалал-Абаде, принадлежащей семье Ташиевых, есть несколько конкурирующих заводов. Среди них предприятие с госучастием "Кыргыз Петролеум Компани". С 2012 года его единственным акционером является государственное предприятие "Кыргызнефтегаз".



До октябрьских событий 2020-го ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани" возглавлял Нурлан Максутов. На прошлых парламентских выборах он баллотировался от партии "Мекеним Кыргызстан". После смены власти директором предприятия стал Байгазы Матисаков.



Журналисты выяснили, что Байгазы Матисаков приходится племянником Камчыбеку Ташиеву. Согласно данным Минюста, на него офорфмлены две компании - "Бай компани" и "Бай-Таш Компани".

Первая занимается добычей сырой нефти. Указанные в реестре ведомства телефонные номера для контактов в адресной книге у других пользователей сохранены как "Байгазы Ташиевдин жээни", "Байгазы Томас", "Байгазы Казыбек ака".



Слово "жээн" означает племянник. Мать Байгазы Матисакова Каныгул Кадыршаевна - родная сестра председателя ГКНБ. Каныгул Ташиева и Байгазы Матисаков голосуют на избирательном участке № 2118 в селе Мин-Орук. Там же голосует вновь назначенный прокурор Узгенского района Нургазы Матисаков. Последний - родной брат Байгазы Матисакова.



Очевидно, что теперь два главных нефтеперерабатывающих завода в Джалал-Абаде под контролем семьи Ташиевых. У них есть еще сеть заправок "Томас".



Какие ключевые должности заняли родственники и приближенные Камчыбека Ташиева после октября прошлого года? Названный сын главы ГКНБ Абсаттар Сыргабаев стал полпредом президента в Джалал-Абадской области. Зять Тагайбек Казакбаев - член совета директоров "Кыргызалтын", племянник Нургазы Матисаков - прокурор Узгенского района, его брат Байгазы Матисаков - глава ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани", сотрудник "Седьмого канала" Рамис Каимов стал директором одного из курортов в Джалал-Абадской области.



Отметим, что сын Камчыбека Ташиева Таймурас был избран депутатом Джалал-Абадского городского кенеша, но позже отказался от мандата.



"Назначение на доходные и почетные должности своих родственников признается Конвенцией ООН как один из видов коррупции", - напоминают в Temirov LIVE.