Елбасы сдает Токаеву полномочия лидера правящей партии "Нур Отан"

13:43 23.11.2021

Назарбаев решил передать Токаеву полномочия лидера правящей партии



Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что экс-глава государства принял решение передать действующему лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву полномочия председателя партии "Нур Отан", являющуюся крупнейшей в Казахстане.



На своей странице в Twitter Укибай уточнил, что процедура передачи полномочий будет производиться в соответствии с уставом партии.



Назарбаев возглавлял страну до 2019 года, после чего сложил с себя полномочия президента, но остался главой совета безопасности и правящей партии. В апреле 2021 года Назарбаев оставил должность председателя Ассамблеи народа Казахстана, оставшись ее почетным председателем.



Авторы: ДМИТРИЙ ЕРУСАЛИМСКИЙ