Кто владеет СМИ Казахстана? - М.Хамитов

14:57 23.11.2021

Кто владеет СМИ Казахстана?



Информация и форматы ее донесения – конкурентное поле во всем мире для власти, бизнеса, лоббистов и прочих людей, сражающихся за умы населения. Кому принадлежат самые известные средства массовой информации в #Казахстан"е? В первой части материала Марселя Хамитова – обзор медиа-рынка Казахстана и самой многочисленной группы СМИ в "медийном пироге".



Свыше 19 миллионов человек проживают в Казахстане, согласно последним официальным статистическим данным. Согласно сведениям Министерства информации и общественного развития (МИОР), по состоянию на 5 августа текущего года в стране было зарегистрировано 4873 средства массовой информации, в том числе: 3541 периодическое печатное издание (2155 газет и 1836 журналов), 184 телеканалы, 79 радиостанций , 459 информационного агентства и 343 сетевых издания. 4606 из них – отечественные СМИ, 267 – иностранные.



Если рассматривать язык распространения, то, согласно официальным данным, наибольшее число представляют двуязычные СМИ (на русском и казахском языках) – их 1944. Только русский язык используют 899 СМИ, а только казахский – 587 средств массовой информации.



Что касается иностранных СМИ, зарегистрированных в Казахстане, то из 267 -теле и радиокомпаний 194 являются российскими, 23 – британскими, 18 – американскими, 16 – эстонскими, 9 французскими, 5 турецкими, 1 – испанский и еще 1 телеканал принадлежит Кипру.



Помимо этого, по данным МИОР, в текущем году в Казахстане распространялось 3076 иностранных периодических печатных изданий. Среди них: справочники, каталоги, научно-популярные и научно-технические, детские, бизнес и прочие издания – преимущественно российские.



Примечательно, что еще в 2010 году на учете Министерства связи и информации состояло 10777 СМИ, а в 2018 году – 8248 средств массовой информации. Так, общее количество СМИ, зарегистрированных в Казахстане, неуклонно сокращается.СМИ список.png



Региональные медиа



По количеству СМИ в разрезе регионов лидирует город Алматы, в котором зарегистрировано 1380 средств массовой информации. На втором месте расположилась столица Казахстана город Нур-Султан (704 СМИ), на третьем – Туркестанская область (629), на четвертом – Карагандинская (342) и на пятом – Алматинская область (202 СМИ). В остальных регионах страны количество СМИ меньше двухсот, а в четырех областях – Актюбинской. Атырауской, Северо-Казахстанской и Мангистауской – меньше ста.



ENRC и все-все-все



В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 2155 газет – это самая многочисленная группа в общем медийном пироге.



К республиканским относятся – газеты "Время", "Караван", "Айкын" и "Литер", "Казахстанская правда" и "Егемен Казакстан", "Казак үні", "Деловой Казахстан", "Turkistan", "Jas Qazaq", "Капитал", а также "Комсомольская правда в Казахстане" и "Аргументы и факты Казахстан".



Раньше были еще две печатные республиканские газеты – "Мегаполис" и "Экспресс-К".



"Мегаполис" в 2018 году перешел выходить на бумаге и стал полностью онлайн-СМИ – Informburo.kz.



"Экспресс-К" – это бывшая газета "Ленинская смена", основанная еще в ноябре 1920 года, то есть одно из старейших СМИ Казахстана. Однако, после того как ТОО "Редакция газеты "Экспресс-К" возглавил небезызвестный Александр Аксютиц (в прошлом работавший в пресс-службе первого президента Нурсултана Назарбаева, затем возглавлявший пресс-службу партии "Нур-Отан"), печатная версия издания почила в бозе. И СМИ полностью ушло в онлайн.



Если пройтись коротко по юридическим и фактическим собственникам этих СМИ, то "Экспресс-К" на самом деле принадлежит известному казахстанскому олигарху Александру Машкевичу, совладельцу Eurasian Resources Group (ERG), другими владельцем которой является не менее известный олигарх Патох Шодиев, а ранее и Алиджан Ибрагимов (скончавшийся в феврале нынешнего года).



"Деловым Казахстаном" владеют два учредителя – Марина Тюленева и Серик Коржумбаев – он же главный редактор.



Газета "Время", по слухам, неофициально принадлежит ТОО "Корпорация "Казахмыс" (главному подразделению группы компаний "Казахмыс").



"Айкын" и "Литер" принадлежат холдингу "Нур-Медиа", в состав которого также входят газета "Turkistan", телеканал "Астана" и две радиостанции "NS" и "ORDA FM".



Холдинг "Нур-Медиа" был создан 25 ноября 2008 года по инициативе партии Nur Otan. Напомним, что создателем партии и ее председателем является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Возглавляет холдинг Булат Кальянбеков – в прошлом председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации, пресс-секретарь Верховного суда Казахстана, генеральный директор телеканала "Алматы". Кальянбеков является протеже Аскара Жумагалиева – ныне чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Нидерландах, а в прошлом – министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Жумагалиев же в свою очередь приходится зятем Кайрату Мами – ныне председатель Конституционного совета, а в прошлом – председатель Верховного суда Казахстана.



"Казахстанская правда" и "Егемен Казакстан" принадлежат государственному акционерному обществу АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан". Стопроцентным пакетом акции АО владеет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана.



Газета "Караван" принадлежит ТОО "Агентство "Kazakhstan Today Media Group". Ему же принадлежит одноименный новостной сайт. Возглавляет ТОО Тимур Куватов. Он же является директором в ТОО "Информационное агентство "Asia News" и председателем потребительского кооператива (садоводческого товарищества) "Дзержинец-Алатау". Учредителем же ТОО "Агентство "Kazakhstan Today Media Group" является Фонд Первого Президента.



"Капиталом" владеет группа компаний "Musan Group", принадлежащая бизнесмену Санжару Мустафину.



"Казак үні" принадлежит одноименному ТОО, возглавляет которое Каныш Жарылкасын.



ТОО "Jas Qazaq ГАЗЕТІ" возглавляет Гульнара Ахметова.



Продолжение следует…