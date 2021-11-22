Мавзолей "Кызыл оба" музеефицировали в СКО

15:53 23.11.2021

В Северо-Казахстанской области провели работу по музеефикации уникального памятника археологии - мавзолея "Кызыл оба", передает Zakon.kz.



Как сообщает "Хабар 24", этот исторический объект средневекового периода был обнаружен отечественными учеными два года назад, с тех пор там ведутся раскопки.







Мавзолей "Кызыл оба" - это уникальный памятник архитектуры эпохи Золотой Орды, открытый несколько лет назад. Он расположен на территории Уалихановского района, недалеко от аула Береке. Исторический объект находится в бескрайней степи.



Буквально в нескольких метрах отсюда старое русло реки Селеты. Период Средневековья Северного Казахстана малоизучен, говорят историки, поэтому обнаружение сразу семи мазаров золотоордынской эпохи в степном краю стало настоящей сенсацией. Это территория одной из усыпальниц. Здесь с 2019 года ведутся раскопки.



Было выявлено, что в гурхане находятся четыре захоронения. В этих четырех захоронениях было найдено пять скелетов – мужчины, женщины и трех детей. В XIV веке мазары не ставили простым людям. Как правило, мазары возводились именно потомкам каких-либо правящих родов. В частности, если мы говорим о Казахстане, это потомки джучидов.

Замдиректора Центра охраны и использования историко-культурного наследия Жанат Баймусенов



По словам ученых, в усыпальнице были захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Жошы хана. Во время раскопок здесь обнаружили золотую серьгу, нашивные бляшки, четыре серебряные монеты 1337 года и зеркальце. Уникальные находки переданы на хранение в областной историко-краеведческий музей.



Зеркало имеет круглую форму. С одной стороны зеркала отпечаталась ткань от сумочки, в которой оно находилось, с другой стороны зеркало имеет растительный орнамент. Серебряные монеты покрыты арабской вязью и, предположительно, были изготовлены во времена правления хана Узбека.

Завотделом областного историко-краеведческого музея Римма Попович



Есть на месте усыпальницы и стилобат - площадка для совершения религиозных обрядов. По словам специалистов, это тоже свидетельствует о том, что здесь были захоронены люди с высоким статусом. Кроме того, в округе выявлены следы древней ирригации в виде плотин и арыков. Археологи планируют провести здесь полноценную разведку и, возможно, это приведет к новым сенсационным открытиям.



Если мы найдем поселение, то сможем доказать тот факт, что на севере Казахстана существовало оседлое население и находились какие-либо маленькие города или поселения, а не так, как у нас сейчас написано в учебниках, что северный регион был только кочевой. Мы считаем, что такого количества мазаров не может быть вдали от какого-либо поселения.

Замдиректора Центра охраны и использования историко-культурного наследия Жанат Баймусенов



В этом году для сохранения археологического памятника "Кызыл оба" от внешнего воздействия на участке раскопа установили крытую конструкцию с панорамными окнами, а внутри сделали специальные помосты для желающих увидеть средневековые захоронения.



На эти цели было выделено 55 млн тг. В целом в рамках комплексного плана развития области в ближайшие два года будет проведена музеефикация еще двух исторических объектов - кургана Байкара и городища Ак-Ирий. Предполагается, что это позволит развить в регионе археологический туризм.



Елена Беляева

Северо-Казахстанская область