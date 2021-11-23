Иран – Турция – Азербайджан: дипломатическая "оттепель" и тактическая пауза, - С.Тарасов

19:39 23.11.2021

23 ноября 2021 |

Новому руководству Ирана необходимы внешнеполитические имиджевые победы и снижение внутренней политической напряженности. Но пока в Тегеране "переваривают" новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе после второй карабахской войны. Главные решения еще впереди.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 23 ноября 2021, 11:33 - REGNUM



Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что иранский президент Ибрахим Раиси может провести первую встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 28 ноября в Душанбе "на полях" саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Хатибзаде связал это вероятное событие с состоявшимся визитом в Тегеран заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Судя по всему, последний в ходе переговоров обсуждал вопрос о личной встречи двух президентов. Для сравнения: побывавший накануне с визитом в Тегеране глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оговаривал возможности визита в Иран президента Реджепа Таипа Эрдогана, взяв за повод заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Анкарой и Тегераном, которое намечено провести в конце декабря нынешнего года. Хотя турецкое издание Türkiye уточняет, что "это пока еще не факт".



Возвращаясь к отношениям между Раиси и Алиевым, отметим определенные тонкости протокольного свойства с политическим контекстом. Хатибзаде говорит, что "для лидеров двух стран естественны двусторонние встречи в рамках саммитов". Это действительно так, ведь участники саммита ОЭС будут приветствовать друг друга во время фотографирования и участвовать в обеде, когда, возможно, и состоится некое неформальное общение. Но термин "встреча на полях" предполагает важную специфику: это не главное событие, из-за которого все приехали на саммит, хотя нельзя исключать достижения и в таком формате некоторых договоренностей и подвижек в позициях стран. Дело в том, что после второй карабахской войны в треугольнике Иран - Турция - Азербайджан появились трещины, которые стороны по разным причинам и с разной мотивацией пытаются замазать. Тегерану сейчас приходится переосмысливать свою политику в регионе. Раньше там была российская гегемония, теперь свои геополитические амбиции стала проявлять Анкара, которая в альянсе с Баку создает на иранском севере фактор суперсилы. Объективная реальность такова, что эта сила потенциально способна оказывать заметное влияние на ход событий в регионах Ирана, где традиционно проживают азербайджанцы.



Более того, Тегеран публично заявляет о своей обеспокоенности и усиливающимся влиянием Израиля в Азербайджане. Но для проведения самостоятельной геополитической игры в Закавказье у Ирана сейчас нет необходимых ресурсов, кроме историко-символических. Поэтому из всех предполагаемых вариантов действий предпочтительным для него является один, ранее менее ожидаемый: выстраивание своеобразного защитного пояс в альянсе с Россией. Тем более что Тегеран оказывается сейчас под серьезным воздействием двух факторов: политики изоляции его на международной арене и сдерживания в Закавказье, проводимой Западом, а также набирающими силу попытками отдельных этнических групп (азербайджанцев и курдов) сохранить свою идентификацию. Пребывая именно в таком геополитическом контексте, Иран сейчас пробует выиграть время, не отталкивая от тебя соседних региональных игроков в лице Анкары и Баку, но пока не очень с ними сближаясь. В Тегеране понимают, что динамика геополитических изменений на Ближнем Востоке ставит на повестку дня и перераспределение сфер влияния, одним из проявлений чего является возглавляемая Анкарой "тюркская ось".



Так что не случайно многие эксперты предполагают активизацию иранской политики на российском направлении с целью создания так называемого защитного пояса в Закавказье. Отсюда и некоторая пауза Ирана в выстраивании новых отношений с Турцией и Азербайджаном. Тегерану сейчас, как пишет иорданский сайт Al Bawaba, "нужна репутационная победа", смысл которой заключается в "снижении внутренней напряженности в отношениях с такими этносами, как арабы-ахвази, проживающие в Белуджи на юго-востоке, курды на северо-западе и, возможно, теперь иранские азербайджанцы на севере". Не случайно в иранской информационной повестке конфликт с Азербайджаном и проблемы с Турцией отошли на второй план, чтобы появился шанс на "дипломатическую оттепель с этими странами". В Тегеране "переваривают" новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе после второй карабахской войны. Может случиться и так, что планируемое в Анкаре стратегическое партнерство между Турцией, Ираном и Азербайджаном не состоится и этот треугольник развалится. Так что все еще впереди.