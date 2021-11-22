США ввели санкции против лидеров "эмирата Хорасан"

19:49 23.11.2021

США ввели санкции против трех лидеров ИГИЛ-Хорасан



МОСКВА, 23 ноября. США ввели санкции в отношении 4 афганцев, причастных к деятельности ИГИЛ-Хорасан [подразделение запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" в Афганистане – прим. "Афганистан.Ру"].



Как сообщил Госдепартамент США, в санкционный список были внесены трое лидеров группировки: нынешний глава ИГ в Афганистане Санаулла Гафари (также известный как Шахаб аль-Мухаджир), Султан Азиз Азам и глава ячейки ИГ в Кабуле маулави Раджаб (также известный как Раджаб Салахуддин).



Кроме того, санкции были введены в отношении Исматуллы Халозая, который, по данным Вашингтона, занимался международными финансовыми операциями для ИГИЛ.



В ведомстве уточнили, что гражданам США запрещено проводить какие-либо транзакции с вышеупомянутыми лицами. В случае нахождения их собственности под юрисдикцией США она будет арестована.