Состоится ли Сверхновая Россия? (части 1-7)- М.Калашников

Экономика Русской мечты и стратегия метадействия

Максим Калашников



Часть 1. Дабы не опустился мрак



Какой должна быть ЭРМ - экономика Русской мечты?



Мир начинает падение в новые Темные века. В инферно, где правит Античеловечество. Господа финансов и социальных сетей. Как нам, русским, не последовать за остальными и создать Россию лучезарную? Противостоящую аду вырождения и мракобесия?



Для этого нам нужно создать совершенно новую экономику. Да что там! Новую цивилизацию, причем именно в русском национальном духе.



Десять постулатов ЭРМ



Если старый мир прекращает существование, то русским и России потребна новая экономика. Остойчивая, как ванька-встанька, нацеленная на национальные развитие и подъем, способная использовать выпадающие на нашу долю шансы. Она должна быть максимально прагматична и лишена идеологических шор. В ход должно идти все, что служит достижению главной цели: сбережению народа, роста его благосостояния и промышленного развития державы



Можем ли мы назвать главные черты такой экономики Русской мечты (ЭРМ)? Безусловно.



Первое: это - смешанная модель, не чисто социалистическая и не сугубо рыночно-капиталистическая.



За счет этого достигается крайняя живучесть, устойчивость и гибкость реагирования модели на вызовы окружающего мира.



Второе: такая экономика отличается проектным опережающим характером. Она не плетется в хвосте за событиями в мире и за чужими течениями, она сама формирует повестку дня и задает миру тенденции. Такая модель - смелая и футуристичная. Она не боится делать что-то первым в мировой истории и сама задает логику развития. План в ней органично сочетается с частной инициативой.



Третье: ЭРМ имеет в центре своего развития именно реальный производительный сектор. Именно вокруг него развиваются все прочие - торговля и сфера услуг, транспорт и связь, IT-сектор, "экономика впечатлений и досуга". Только развитие реального производства в силах полноценно питать жизнь науки и образования, востребовать изобретения и новые технологии. Лишь оно обеспечивает жизнестойкость нации и жизненные перспективы для граждан. Лишь она позволяет полноценно обеспечить социальные программы и дает людям миллионы социальных лифтов. С бредом "постиндустриализма" мы расстаемся навсегда и бесповоротно.



Четвертое: экономика нашего Ковчега-Звездолета однозначно носит характер русского разумного протекционизма (покровительственной политики). Все, что мы только можем, производим дома. Не хватает отечественных технологий и капиталов - с помощью рецептов, известных со времен Александра III и "Толкового тарифа" Дмитрия Менделеева принуждаем иностранные компании ставить в стране не сборочные предприятия, а комплексы полного цикла. Так, чтобы максимально задействовать местные кадры. Пускай иностранцы, скажем, делают тут стиральные машины под своими марками и получают от этого прибыль - но именно здесь производят, а не завозят готовый товар на наш рынок.



В условиях грядущего глобального хаоса, когда мир закричит от боли (кризиса перепроизводства), лишь протекционизм позволит нам выжить и развиться. Ибо в противном случае мы потонем в потоках импорта, но не сможем его покупать из-за нищеты народа, лишенного занятости.



Пятое: ЭРМ - максимально роботизирована и автоматизирована. Тем самым мы спасаемся от последствий демографического опустошения страны после распада СССР и как можно более освобождаем людей от монотонного нетворческого труда.



Никакой безработицы сие не создает. Не беда, что теперь на производстве требуется всего одна душа вместо десяти в 1985-м! Наоборот, цифровизация и роботизация позволяют разместить на своей территории как можно больше заводов и фабрик, доведя самообеспечение нации до наиболее возможных пределов. Как можно больше заместить импорт, выигрывая на транспортных издержках и оставляя деньги покупателей-потребителей в стране. Роботизация создает и гигантские новые сферы творческой деятельности человека.



Шестое. ЭРМ - мобилизационная, но не в том смысле, что всех сажает на голодный нормированный паек и клепает горы оружия. Нет!



Мобилизационность экономики заключается в том, что она не отвлекается на огромные и бесполезные затраты вроде олимпиад и чемпионатов мира по футболу, не допускает выкачивания денег из страны в другие страны и в офшоры, а занимается лишь делом. При этом она не производит бесполезного и морально устаревшего оружия, по максимуму производя технику двойного назначения. Точно так же в ЭРМ пресекаются бессмысленные затраты на роскошь правящей верхушки и создается общество всеобщего благосостояния. Тем самым обеспечивается сильный и емкий внутренний рынок для развития производства и деловой жизни.



Седьмое. Наука и научно-техническое творчество всех форм (от государственных НИИ до частных команд) становятся в ЭРМ могучей движущей силой развития. Инновационное дерзкое развитие - штурм небес - обеспечивается почти полным подавлением "инновационного сопротивления".



Восьмое. ЭРМ сопрягается со всемерным развитием народовластия (самоуправления и Советов-Нейромира), с уничтожением коррупции, с заменой бюрократии на делократию, развитием массового предпринимательства и ростом гражданской активности. Сами по себе сии факторы становятся мощным локомотивом развития страны и роста футуристично-производственной экономики. Как и фактором для формирования имперской нации, состоящей не из рабов бюрократии, а из сильных и свободных граждан. По сути дела, мы соединяем экономический Новый курс с созданием нового справедливого общества, свободного от идеологического мракобесия, как правого, так и левого. Хоть от Ленина, хоть от Айн Рэнд (Маршала Фридмана, Гайдара - Чубайса, Рейгана - Тэтчер и т.д.).



Девятое: ЭРМ в наибольшей степени использует сильные стороны национальных характеров Русского народа (великороссов, малороссовукраинцев и белорусов) и коренных народов Великой России. То есть сметливость, изобретательность, стремление к правде и справедливости, уважение, прежде всего, к творцу, а не к торгашу и финансовому спекулянту.



Десятое. Всему этому соответствует суверенная кредитно-финансовая система.



Умно и опрично



Но легко сказать! Как построить такую ЭРМ, если в нашем распоряжении - страшный пережиток прошлого, сырьевое бюрократическое государство? Скаредное, близорукое, боящееся всего нового и смертельно трусящее что-то предпринимать первым в мире, не копируя ни Запад, ни Китай? Нынешняя правящая "элита", как и госаппарат поражены комплексом национальной неполноценности, неверием в гений Русского народа и настоящей неофобией. Конечно, государство придется капитально ремонтировать и лечить от застарелых болезней, опираясь на энергию местного самоуправления, новые Советы, на активность предпринимателей и граждан, на новую судебную власть - и на верховную волю к футуристическому прорыву.



Однако скорого эффекта ждать не приходится. Как ни верти, без принципа создания опричнины (параллельного контура управления) нам при решении задач национального выживания в условиях нового Темновековья никак не обойтись.



Мы уже успели рассмотреть подобную философию в книге "Новая опричнина - модернизация по-русски"[1]. Итак, если совсем кратко, то параллельно с больным и ремонтируемым зданием старого государства (или внутри него) создается "параллельное" опричное государство - полигон грядущего. И именно в нем отрабатываются новые решения в сфере управления, финансов, инноваций, социальной инженерии. Именно здесь создается альтернативный центр научно-технического и социального прогресса, все новации на деле проверяются в "потешных полках", создавая конкуренцию старым структурам и ломая их косность, подчас - продиктованную своекорыстными интересами. Здесь могут пройти испытание хоть новый боевой дрон, хоть трубы горячего теплоснабжения, не требующие перекладки по полвека.



Тем более что опричный принцип, с созданием обхода прежней замшелой бюрократии, отлично известен в отечественной истории. Ох как не нужно недооценивать русский изобретательный ум! Тем более опричнина как воздух окажется нужна при создании ЭРМ, для противостояния мертвящему кошмару нового кастового порядка и господства хозяев цифровых платформ!



Приведем всего лишь один поучительный пример.



Ракеты, дроны и граф Аракчеев



Разговор состоялся в 2003 году в офисе компании "2Т-инжиниринг" Игоря Табачука. Мне показали отличную разработку: гибрид зенитно-ракетного комплекса и беспилотных летательных аппаратов, дронов.



Чтобы контролировать большие пространства, дивизионы ЗРК должны быть связаны друг с другом, обмениваться информацией. Местность же редко бывает ровной, как стол. Есть складки оной, холмы и горы, леса и перелески. Поэтому комплексы ПВО имеют в своем составе ретрансляторы на мачтах. Например, в систему "Фаворит" могут включаться такие аппараты (15Я6МЕ) для телекодовой и речевой связи. Они обеспечивают территориальный разнос до 90 километров от командного пункта системы и ЗРК (до двух ретрансляторов на каждое направление).



Потому действия врага предсказуемы: он постарается, прежде всего, разрушить связность системы ПВО, выбивая ретрансляторы атаками ракет, идущих на радиоизлучение. Или нападениями ударных БЛА. И если собственно радары ЗРК можно отключать или включать попеременно, обманывая противорадиолокационные ракеты еще и ложными локаторами, то выключение ретрансляции - это крах.



Что придумала компания Игоря Табачука? Включить в состав ЗРК беспилотные вертолеты-ретрансляторы, работающие попарно. Мало того, что вертодроны поднимаются гораздо выше мачт обычных ретрансляторов (зона прикрытия дивизиона С-400 резко увеличивается), они еще и трудноуязвимы. Пошла противорадарная ракета на один - тот быстро ныряет к земле, а вместо него поднимается второй. БЛА способны сверху обнаруживать скоростные цели, идущие на бреющем полете: крылатые ракеты, ударные дроны врага, его низколетящие самолеты и вертолеты.



Как рассказал мне глава компании и ее конструктор, это всего лишь начальное использование БЛА в составе зенитно-ракетных комплексов. Возможны и другие дроны противовоздушной обороны. Те, что будут ставить атакующему врагу помехи и ложные цели, атаковать чужие ударные БЛА, фактически составляя "карманную авиацию ПВО" для прикрытия ЗРК. Точно так же дроны-БЛА, включенные в состав корабельных соединений ВМФ, способны впечатляюще повысить возможности морской ПВО, связывая корабли в боевую сеть и позволяя им вести беспилотную воздушную разведку.



Но это виденное мной без малого два десятка лет назад так и осталось на бумаге. Несмотря на все обращения в МО РФ. Хотя беспилотники свои компания испытала. Жаль, что не сложилось: ведь тем самым русская ПВО могла бы качественно опередить аналоги в соперничающих странах. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: интеграция дронов и ЗРК у наших потенциальных врагов - вопрос лишь времени. Мы же могли иметь такие системы еще полтора десятка лет назад.



Сама судьба Игоря Табачука сложна. Под его руководством в нулевые годы были созданы уникальные разработки. Например, многоцелевой беспилотник G-1, способный работать "умной стаей". В одном варианте это - барражирующие бомбы и носители ракет "воздух-земля", в другом - мирные патрульные. Команда Игоря Сергеевича создала и немыслимую систему контроля состояния турбореактивных авиадвигателей: когда специальная радарная установка "светит" внутрь мотора, сквозь бушующее в нем пламя. Увы, все это оказалось в РФ невостребованным. Табачук уехал на Запад.



Второй эпизод: судьба Владимира Куликова, изобретшего стволы нового типа для стрелкового оружия и авиационных пушек. Вот что он мне поведал: "В декабре 2017 года подал я заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на получение патента "Ствол с уменьшенной вибрацией при выстреле" и в декабре 2018-го получил его. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 12 декабря 2037 года. Изобретение устраняет недостатки баллистической системы BOSS - уменьшает вибрации ствола при выстреле. Оно дает улучшение кучности стрельбы, причем без дополнительной регулировки при изменении внешних условий и заряда патрона. Невозможно с точностью до сотых грамма наполнять гильзы порохом и обеспечивать одинаковое воспламенение капсюлей в разных партиях боеприпасов, что приводит к колебаниям давления в канале ствола при стрельбе. Потому и вибрация его получается разной, наблюдается разброс пуль и малокалиберных снарядов.



Чем больше нагрев, тем сильнее разброс. Ствол же нового типа значительно улучшит кучность при нагреве ствола. Чем больше нагрев, тем больше жесткость ствола, уменьшающая вибрацию. Чем ниже разброс при выстреле, тем меньше расход патронов для поражения цели. Предусмотрен естественный отвод тепла от ствола, не допускается его перегрев…"



Но разве кому-то это оказалось нужным в РФ? Изобретатель обивал пороги многих структур. Акционерный Тульский оружейный завод вообще ответом не удостоил. Из концерна "Калашников" (2 миллиарда долларов прибыли в 2019-м) написали, что не имеют ни технических возможностей для того, чтобы опробовать изобретение (провести НИОКР), ни времени. Ответа не пришло и из фирмы Владислава Лобаева, производящей снайперские винтовки. Отказы пришли из "Промтехнологии" и военного технополиса "ЭРА". Не дало никаких результатов и письмо министру обороны. МО отослало в оборонную промышленность: мол, представьте готовый образец, сделанный на лицензированном предприятии. Круг замкнулся. Идти некуда.



А ведь в МО РФ есть ГУНИД - Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований). Но замечает ли оно все прорывные разработки? Сомневаюсь.



Таких историй в РФ полно. Многие открыто говорят, что насквозь забюрократизированная система разложилась. Что все уже поделено между своими, бюджетные денежки распределены, а прорывные разработки, переходящие дорогу прежним монополистам и ломающие наработанные схемы освоения казенных средств, попросту затираются, кладутся под сукно.



Подобное происходило и происходит не только у нас. Везде, где есть зажиревшее и безответственное чиновничество. Однако предки протягивают нам руку помощи.



В Российской империи имелась поистине опричная инстанция, в каковую мог прийти новатор, минуя надменную и обрюзгшую бюрократию, - в Артиллерийский комитет при военном ведомстве. В уникальную структуру, созданную в 1808 году графом Алексеем Аракчеевым (1769–1834). Да-да, тем самым махровым реакционером (прототипом салтыковского Угрюм-Бурчеева), который, став в 1808 году главой военного имперского ведомства и генерал-инспектором артиллерии, догадался создать при своем министерстве некий совет научнотехнических мудрецов, совершенно независимый от военного министра и финансируемый казной. Именно туда мог, минуя душные коридоры чиновных волокитчиков, направить свои стопы какой-нибудь смелый новатор или изобретатель.



Откроем воспоминания легендарного русского и советского оружейника Владимира Федорова "В поисках оружия", изданные в 1941-м. "В отличие от других военных учреждений, постоянные члены комитета не назначались начальством: у нас была выборная система на основе тайного голосования, в котором должны были участвовать профессора Артиллерийской академии и члены комитета. Кроме того, имелись совещательные члены, входившие в состав комитета по занимаемой ими должности, как, например, начальники военных заводов и профессора Артиллерийской академии…" - писал Федоров, сам работавший в этой структуре. Можно сказать, что граф Аракчеев сумел создать предтечу американского Агентства передовых разработок (DARPA) при Пентагоне за полтора века до янки.



То есть в царской России существовал хоть какой-то противовес бюрократии, склонной к произволу и коррупции, формировавшийся из знатоков военной техники и оружия. Он мог оспорить действия военного министерства и дать ход перспективным разработкам (Арткомитет занимался не только пушками, порохом и боеприпасами, но и стрелковым оружием). И если кого-то затирала крохоборческая и бюрократическая система, тот мог пробиваться через пресловутый комитет, который формировался из специалистов и специалистами-учеными, а не чиновниками.



Существуй аналог такого аракчеевского комитета ныне - и именно туда могли бы отправиться разработчики БЛА для зенитно-ракетных систем или нового ствола для стрелкового оружия и автоматических пушек-скорострелок. В самом деле, именно Артиллерийский комитет позволил самому Владимиру Федорову накануне Первой мировой вести работы по самозарядной винтовке и первому в мире автомату. Хотя военное министерство было резко против такого оружия, предпочитая привычные магазинные винтовки с ручным перезаряжением.



Аналог такого АК и нужно создавать в нынешней РФ, и пускай он работает при Минобороны с его ГУНИД и параллельно с Военно-промышленной комиссией. Надо просто извлечь уроки из прошлого и не допустить той блокады деятельности Арткомитета, что существовала в Российской империи. Как свидетельствует книга Федорова, АК имел ограниченный штат работников, перегруженных разными делами, текучкой. Не было рядом с ним проектно-конструкторских бюро, экспериментальных лабораторий и опытных заводов. Поддерживая ту или иную новацию, Артиллерийский комитет не имел аппаратных возможностей для ее продавливания через государственную бюрократию.



"Основной недостаток заключался, таким образом, в том, что комитетские работники не имели возможности проверять осуществление тех или иных решений. Они не были в состоянии добиваться выдачи необходимых нарядов, вырывать из тощих карманов скупого министерства нужные средства, следить за изготовлением опытных образцов на заводах и т.п. Дела двигались большей частью самотеком, не было постоянного работника, всецело отвечающего не только за правильность своего доклада в комитете, но и за скорейшее проведение дела во всех последующих многочисленных инстанциях…" - сетовал наш маститый оружейник.



Если устранить эти недостатки сегодня и создать аналог комитета Аракчеева при МО РФ (да еще и при других министерствах тоже!), то не только военно-техническая, но и другая мощь страны получит сильнейший толчок к росту. В такие "комитеты мудрецов" могут приходить талантливые изобретатели и конструкторы, которых чиновникираспильщики попросту не могут замять, задушить. Тогда у нас не только БЛА для ПВО и не одно лишь стрелковое оружие с необычными качествами появятся. Технари, ученые, специалисты и энтузиасты получат инструмент для сокрушения бюрократической косности и чиновной вороватости. Они смогут призывать к ответу министров с их аппаратами. Вы что делаете и что творите?



Не панацея сие, конечно. Но мощный импульс к созданию асимметричных ответов Темновековью страна могла бы при этом обрести. Куда лучше используя русскую смекалку, удивительную отечественную изобретательность. Как вы уже поди догадались, подобные комитеты (структуры новой опричнины) можно создать буквально во всех сферах экономики, в сфере медицины и социальной политики. Так можно продвигать хоть прорывные системы связи или новые лазерные станки, хоть революционно-пионерные лекарства.



А если при этом будет еще и параллельно-опричное "полигонное" государство? Не только мощный очаг развития России, но и кузница кадров для прорывного Нового курса.



То-то и оно…



До сих пор не использованные источники силы



Враг наш в наступающей мгле нового глобального лихолетья - отнюдь не всесильный див Тулад из "Сказания о Рустаме" Фирдоуси. У него есть свои слабые места и блоки в мозгу, он подчас также слеп и не видит даже явных шансов на прорыв. В силу тех или иных внутренних ограничений.



Давайте возьмем всеобщее помешательство Запада на "зеленых" технологиях, на тотальной электромобилизации и использовании водорода в качестве чистого энергоносителя, лишенного углерода. Наш оппонент готов вложить триллионы долларов в создание водородной энергетики. Но как получать сей наилегчайший газ в потребных объемах, не затрачивая при этом на его добычу энергии более, чем потом получишь от использования полученного водорода? И тут у наших оппонентов начинаются маразматические метания. То они предлагают получать гидроген с помощью электролиза, разлагая воду морскую с помощью то ветрогенераторов, то атомных электростанций. Что вызывает у нас откровенный смех: ведь при сем больше истратишь электричества, нежели потом получишь от добытого газа при его сжигании в двигателях или при использовании в топливных кислородо-водородных элементах.



Потом появились другие "гениальные" идеи. Скажем, пущай русские на своих сибирских ГЭС разлагают воду, используя дешевое электричество. А полученный водород гонят по трубам в Европу. Потом планы дополнили: дескать, РФ может добывать желанный гидроген из природного газа Ямала, используя процесс парового риформинга. То есть затрачивая на это изрядную энергию и получая как побочный продукт массу бесполезной углекислоты. Ее тоже требуется сжижать и закачивать в подземные пласты. И опять гнать водород в Евросоюз.



Но как? Оный газ - крайне текуч, его мелкие молекулы просачиваются сквозь металлические швы. Да и трубы от воздействия водорода деградируют, становятся хрупкими. "Газпром" пробует предложить альтернативу: по-прежнему поставлять в Европу газ по трубам, а водород выделывать из него на месте, у непосредственных потребителей. Ставя установки - заводы пиролиза, дающие как побочный продукт сажу. Каковую, дескать, можно потом использовать в технике, при производстве фуллеренов, скажем.



Но глупы и тупиковы тут оба. И Запад, и РФ. Потому что в упор не желают видеть великого открытия русско-советского геолога Владимира Ларина (покончил жизнь самоубийством в 2019-м, не желая мучительной смерти от рака). Именно В. Ларин открыл многочисленные выходы струй водорода из недр земных на Русской равнине. Он описал характерные аномалии на местности в местах такого просачивания ценного газа - неглубокие округлые впадины, хорошо видимые на космических снимках или при аэрофотосъемке. В 2010 году с помощью автора сих строк был найден меценат Сергей Бобков, профинансировавший экспедицию Ларина в Саратовскую область, где исследованию с помощью газоанализаторов и сейсмографов подверглись две аномалии. Там действительно нашли выходы водорода. Сейсмограммы показали наличие некоего геологического образования на глубине в километр с небольшим под впадинами. По предположениям геолога-новатора, то могла быть либо нефть, возникшая из-за выхода водорода, либо водяная "линза". Финансировать опытное бурение спонсор не решился.



Но если выкладки уже покойного Владимира Ларина верны, то можно бурить такие скважины - и в них устремится даровой водород из недр планеты. С практически нулевыми затратами на его получение! Без всяких электролиза, пиролиза или парового риформинга. Собирай его - и заряжай топливные элементы. Закачивай в баллоны высокого давления. А то и просто ставь на таких месторождениях газопоршневые энергостанции - и получай океаны сверхдешевого электричества, снабжая им собственную страну. Разве это - не дорога к массовому, чистому электрическому производству всего и вся, к новой металлургии? Мне вспоминаются строчки из воспоминаний графа Алексея Игнатьева "50 лет в строю" (1950 г.).



"…Всякому позволено влюбиться в женщину, кавалеристу разрешается влюбиться в коня, а инженеру - в хороший завод. Мне пришлось узурпировать это право у инженеров и навсегда сохранить в памяти затерянный среди скал и лесов живописный и такой чистый и стройный Бофорс. Секрет этого завода заключался в том, что выплавка стали производилась в электрических печах, питаемых водной энергией от соседнего водопада. Ни ударов прессов, ни грохота прокатных станов, а главное, ни одной угольной порошинки…"



Так Игнатьев описывает шведские заводы Бофорса в 1907 году.



А мне видятся чистые и прекрасные русские заводы будущего. Где не только ГЭС, но и станции на природном водороде питают чистое производство. А корпуса таких заводов утопают в зелени лесов. Здесь есть и прекрасные искусственные пруды, спортивно-оздоровительный центр, театр, целый поселок удобных коттеджей. Летные поля с аэромобилями…



Так вот: открытия Владимира Ларина в упор не желают замечать ни на Западе, ни в собственно родной РФ. Получается, что его жизнь, искания и трагическая смерть оказались напрасными?



Нет!



Нет! Нынешнее постсоветское чудище-государство глупо и слепо. Чтобы обрести новые источники силы, мы, борясь с новыми Темными веками, должны не только излечить прежний косный госаппарат, но и, прежде того, создать опричное государство. Собственно врачевателя, зоркого и умного.



Тогда русские смогут открыть многочисленные эликсиры силы и очаги корпораций мирового уровня, пока еще слабо теплящиеся в стране и подчас пребывающие в забвении. Причем в самых разных областях да сферах. Превратив русские умы, отечественную науку и технику в мощный локомотив для рывка к высотам мирового могущества. Покончив с унизительным статусом РФ как нефтегазового придатка к Западу и Китаю.



Вот питерец Сергей Терешенков. Создатель "Балтийской машиностроительной компании". Человек, не приватизировавший старый советский завод, а сам создавший "Балтийскую машиностроительную компанию", производящую отличные трубогибочные станки. Каковые оказались лучше и дешевле импортных. За одно лишь это предпринимательтехнократ достоин памятника.



Но Сергей идет дальше. Он за свой счет создает уникальный автомобиль-амфибию "Дрозд". Способную по шоссе делать сто километров в час, а на воде - убрав колеса в корпус - глиссировать на редане со скоростью в 70км/час. "Дрозд" может входить в воду и выходить из нее на самые негостеприимные и топкие берега, работать как спасательное средство во льдах арктических морей. Машина может нести полторы тонны груза. Или восьмерых бойцов в полной боевой выкладке.



Там, где прежним советским КБ или нынешним госкорпорациям нужны сотни конструкторов, он обошелся усилиями всего трех разработчиков. Да, из-за общей деградации страны пришлось использовать некоторые импортные комплектующие. Например, мощный и легкий дизель "Штейр". Американскую коробку передач. Но Сергей присмотрел опытный отечественный оппозитный мотор. А автоматические коробки передач для тяжелой техники создаются на Питерском тракторном у Сергея Серебрякова. Так что все можно заместить. Ведь и советские авиаконструкторы - хотя бы тот же А. Яковлев - начинали в конце 1920-х с использования заграничных моторов и узлов. И ничего - потом появились отечественные аналоги.



В случае же Терешенкова оказалось, что его амфибия никому не нужна. На выставке "Армия-2020" министр обороны до нее даже не дошел. Вроде бы амфибия незаменима для МЧС, но оно от нее отказалось. Военные стали восхищаться: мол, отличная машина для спецопераций и разведки. Но никто из генералов не решился дать письменное заключение о том, что "Дрозд" потребен Вооруженным силам в таком-то числе. В РФ, сем царстве победившей кафкианской бюрократии, никто не хочет брать на себя ответственности. А если ничего не делаешь и закупаешь (копируешь) проверенные импортные образцы, то положения не лишишься. По тем же самым причинам не помогли новатору-машиностроителю и все хваленые нынешние "институты развития": Сколково, Агентство стратегических инициатив, Фонд перспективных исследований и прочие. Все боятся ответственности и риска, того, что Следственный комитет или ФСБ затем придут. Сергею Терешенкову предложили: ты за свой счет построй десяток амфибий, проведи все положенные испытания с пробой на столкновения и разрушения, сертифицируй - а мы потом поглядим. На что у "Балтмашкомпании" денег просто нет.



Это всего лишь один пример гнилости и бессилия нынешней системы в РФ, обрекающей ее на все большое отставание от развитых стран света. Попытка Кремля создать инновационную систему потонула в чиновничьей косности, в бюрократической трусости.



Но представим себе, что существует наше опричное параллельное государство. Оно профинансировало проект "Дрозд". Что в итоге? Страна получила отличную машину, которая к тому ж и на экспорт идет. Получив вливание, поднялась "Балтмашкомпания". Она теперь выпускает плавающие багги "Водомерка" двойного назначения. А Терешенков создает новый вездеход. Вместо старых, погасших и равнодушных ГАЗа и ВАЗа русские получают новую автостроительную компанию, весьма конкурентоспособную на глобальном рынке. Как там в США в начале ХХ века возникали корпорации "Форд" или "Крайслер"? Да вот с подобных энтузиастов-новаторов.



Но ведь таких примеров в теперешней РФ много. "Запертых", затертых потенциальных чемпионов новаторской индустрии. Мне ведомы такие примеры в системах связи и биотехнологиях, в сфере дешевого и качественного строительства из самых бросовых материалов, в информтехнологиях и пионерных видах транспорта. Не обладая возможностями государства и весьма ограниченным временем, Максим Калашников видел разработчиков аэромобилей и автожиров-винтолетов, которые гораздо лучше западных аналогов. Мне знаком горячий энтузиаст использования докритических экстрактов из целебных растений и пряностей, учредитель компании "Биоцевтика" Дмитрий Половинкин. Обладая производством на сохраненной советской технологии холодной углекислотной экстракции, его фирма наткнулась на множество природных химических соединений, дотоле неизвестных науке. В той же ромашке. Они точно обладают целительными и биологически активными свойствами. Впору начинать проект "Авиценна": с помощью современной науки исследовать травные рецепты лечения, описанные великим ибн Синой. Здесь - ключ к созданию прорывной медицины. К производству вкусной и здоровой биоактивной пищи, хранящей наше здоровье и усиливающей человеческие возможности. Но разве кто-то поддерживает "Биоцевтику"?



Я знаю отставного кавторанга и ученого Виталия Шпикермана, носящегося с идеей национальной Лаборатории Будущего. Там, где будут храниться оцифрованные разработки и советской поры, и уже те, что появились после 1991-го. Чтобы не тратить лишние силы при новых разработках. Ведь многое УЖЕ было сделано и испытано, но потом оказалось забыто под запыленным сукном. Сперва в военно-технической сфере, а потом уж и везде. Но кто слышит Виталия?



Поддержи сотни таких энтузиастов-предпринимателей - и ты получишь всходы совершенно новой промышленности. Потому что из одного "ствола" непременно отрастут "ветви" новых проектов. Переломив падение во тьму нового варварства и одичания. Создав Русскую цивилизацию добрых магов-волшебников…



Часть 2. Техномаги и стратегия метадействия



Тесная связка с частными промышленниками-новаторами, поддержка их очагов роста - всего лишь часть гораздо большего. Новой стратегии русского рывка и торжества над силами мрака, что поглощает ныне человечество. Продолжим набрасывать контуры Нового русского курса.



Грандиозный инновационный "комбайн"



Государственное софинансирование возникающих перспективных проектов частного предпринимательства - всего лишь часть дела. Необходим еще и набор государственных мегапроектов развития, которые буквально ткут Грядущее. Тех проектов, в каковые частные корпорации никогда не вложат средства - ибо результат либо неочевиден, либо его ожидать слишком долго. Но рядом с такими мегапроектами должен существовать сильный частный сектор, готовый подхватить возникающие технологии и превратить их в коммерческие "конфетки", в основу для бизнеса с глобальными перспективами. Снова получается этакий государственночастный "комбайн". Увы, здесь нам придется учиться у американцев.



Что буквально соткало современный мир коммуникаций, скоростей, микроэлектроники? Всего два проекта - ядерный и космический, осуществлявшиеся в США и СССР. Создавая ядерное оружие и его ракетные носители, летая на околоземную орбиту, к Луне и другим планетам, мы породили тысячи прорывных технологий и потрясающих новаций. Всего и не перечислишь. Ядерная электроэнергетика, микроэлектроника, портативные компьютеры, интернет и мобильная связь, тефлон и свехпрочные синтетические материалы, спутниковая связь и доступная пассажирская авиация на газотурбинных двигателях, гамма роботизировааных станков, набор бытовой техники, лазерные технологии - перечень огромен.



Но, к нашему стыду, янки лучше использовали сонм прорывных новаций, созданных за государственный счет. У них с 1957 года успешно работала связка "государство - частные корпорации". И так, за счет казны и Агентства передовых разработок Пентагона (DARPA), возникали прообразы грядущих чудес. Зачастую еще слишком грубые и большие. Частники их подхватывали и превращали в компактные и удобные вещи. Придавали им вид отличного коммерческого товара. Что касалось хоть непригораемых сковородок с тефлоном, хоть техники на микроэлектронике. Интернет ведь - развитие системы распределенной связи на случай ядерной войны, АРПА-нета (1969 г.).



В Советском Союзе с его жестко централизованной и неповоротливо-огосударствленной экономикой создаваемые прорывы оказалось некому подхватить и быстро создать на их основе фирмы-завоеватели мирового рынка. Не хватило частной инициативы. Да, СССР первым в мире запустил спутник связи "Молния-1" в 1965 году, соединив дальневосточные регионы с центром страны. Но свой приоритет мы удержать не сумели, ибо рынок космической связи развили и превратили в свою монополию американцы и европейцы. Их частный сектор. Точно так же, будучи пионерами по части создания мобильной телефонии (Леонид Куприянович, 1957 г.), мы из-за государственной близорукости упустили сей шанс на глобальное лидерство. Точно так же государство прошляпило разработки академика Владимира Семенихина, предвосхитившего сеть Интернет.



Чтобы одержать победу в войне за Будущее и побороть Темновековье, нам придется создать дееспособный инновационный "комбайн". Из государственных - и очень умных! - мегапроектов развития и сильного частного научно-технического, промышленного предпринимательства. Совместив социалистический проектно-плановый подход и деловую инициативу.



Нынешние "институты развития" в РФ практически бесплодны, они не осуществляют прорывных проектов, не выступают глобальными первопроходцами. Ибо отечественный постсоветский чиновник смертельно боится брать на себя ответственность (к нему могут прийти с "делом" из Следственного комитета или ФСБ) - и потому предпочитает тупо копировать то, что делают на Западе. Потому наше отставание становится гарантированным, а в РФ и близко нет проектов, по значению сравнимых с ядерным или космическим середины ХХ века. Введение сталинской личной ответственности бюрократов за порученное направление, увы, не поборет губительной тенденции, а лишь усугубит ее. Ибо начальство, рискуя головой или свободой, тем более станет лишь копировать проверенное - зады западной (японской, китайской) инноватики. И тем более русские не смогут победить грозящие Темные века, свалившись в их чрево вместе с остальными. Здесь недопустимо левое мракобесие (никакого частного бизнеса, ибо буржуи появятся), здесь нужен сугубо прагматический подход. То есть экономика с социалистическими и частными элементами, смешанная многоукладная модель.



В одной из наших работ мы начали набрасывать контуры победоносной Национальной инновационной системы (НИС). Причем именно для страны, идущей по пути протекционизма и новой индустриализации. Мы нарисовали огромное Агентство передовых разработок (не только военных), подчиненное ему Роснано (ему ставятся задачи внешним целеуказателем), две конкурирующие Академии наук с сильными прикладными частями - и сильный частный бизнес научно-промышленного толка. Можно взять сие за основу - дабы превратить науку и дерзкую творческую мысль в движущую силу русского развития. Силу необычайно мощную. Позволяющую использовать нынешнюю слабость изрядно выродившегося Запада. Того самого генератора Тьмы и новых смутных веков…



Слабость врага. Царство пустоцветов



"Лучшие умы моего поколения думают о том, как заставить людей нажимать на рекламные баннеры. Это полнейшая чушь!" - Prime Russian Magazine (ноябрь-декабрь-2011) передает слова Джеффа Хаммербаха, бывшего главы исследовательского отдела "Фейсбука".



И действительно: если технологические титаны недавнего прошлого, корпорации вроде "Оракл" или "Сан", оставили после себя богатое наследие в виде реальных разработок и (в свее время) новейших технологий, то что оставит после себя какой-нибудь "Групон"? "Кучу истекших купонов и почтовых сообщений?" - вопрошает журнал.



Наступило время бесплодия и пустоцветов. И в знаменитой Кремниевой долине - тоже. Вот что пишет в статье "Силиконовый тупик" известный инновационный предприниматель, глава фирмы "Когнитивные технологии" Ольга Ускова.



"…У нас принято преподносить США с ее Силиконовой долиной как идеал инновационной политики, к достижению которого необходимо стремиться изо всех сил. Именно поэтому мы уже видели неоднократные попытки ее воссоздания в российских условиях, которые не приводили ни к каким существенным результатам.



Однако если рассмотреть ситуацию, сложившуюся сегодня в американской инновационной сфере, то видно, что порядка 90% инвестиций происходит исключительно в виртуальные проекты. В последний список 12 самых дорогих стартапов Силиконовой долины вошли проекты, связанные с созданием музыкальных интернет-сервисов, on-line-бронирования апартаментов, магазинов предметов роскоши и т.п. Подобная тенденция во многом определяется позицией венчурных инвесторов. Венчурные инвесторы ни за что не выделят инвестиции на проект, срок окупаемости ко- торого составляет более трех лет, что дополнительно стимулирует рынок в сторону развития низко- технологических проектов.



Американский инновационный сектор демонстрирует неплохие экономические показатели, но они формируются в основном усилиями финансовых спекулянтов. Ни для кого не секрет, что стоимость американских высокотехнологических компаний значительно превышает их реальную экономическую ценность. Так, например, капитализация Groupon на сегодня составляет более $20 млрд, притом что сама компания является убыточной. Та же картина наблюдается и с другими "локомотивами" высокотехнологического сектора. Капитализация Facebook оценивается примерно в $15 млрд, притом что финансовое будущее этой компании является весьма неочевидным. Прогноз стоимости нового открытия Силиконовой долины - Twitter - уже превышает $7 млрд, хотя разработчики до сих пор так и не смогли определиться с бизнес-моделью проекта. Все это походит на очередное надувание экономического пузыря, который лопнет, не оставив после себя ничего, кроме брызг…"



Безусловно, Ускова права. Подобное уже было. Вы помните, как в 2000 году биржевая капитализация акций пустой, в общем, компании "Яху" (сетевой поисковик) достигала 1200 (тысячи двухсот!) годовых прибылей самой Yahoo. В те времена какой-нибудь сайт для футбольных фанатов мог выпустить акции и разместить их на полмиллиарда долларов. И все это лопнуло в 2000–2001 гг., спалив три триллиона долларов вложений в "интернет-экономику" ("доткомовский крах"). И привело это к той волне кризиса, из которой пришлось выруливать за счет кровавого реалити-шоу 11 сентября 2001-го, "войны с террором" и надуванием пузыря на рынке недвижимости. Что, в свою очередь, свалило мир в новый страшный кризис в 2008-м. С лопанием пузыря недвижимости и надуванием пузыря государственных долгов. С перспективой глобальной смуты.



Но вернемся к аргументам Ольги Усковой…



"…Стоит сказать, что "шаткость" американской инновационной модели отчетливо ощущают и сами разработчики. Силиконовая долина уже не является центром устремлений наиболее талантливых и успешных специалистов. Наоборот, сейчас там отчетливо наблюдается кадровый отток. Причем уезжают не только иностранцы, которые видят, что в их родных странах созданы не менее благоприятные условия для инновационного предпринимательства. Чемоданные настроения наблюдаются и среди коренных американцев, которые видят больше возможностей для реализации своих идей в странах, не столь сильно пострадавших от экономического кризиса.



Стоит ли устанавливать у себя такую систему экономического развития, которая, собственно, и привела к мировому кризису?



В этом случае в первую очередь необходим анализ сложившейся ситуации и полученных результатов, а не слепое копирование бизнес-схем.



Чужой опыт может быть успешен только при определенном наборе условий, которые не всегда возможно воссоздать в условиях другого национального менталитета. К тому же, перенимая чужой опыт, мы поневоле принимаем игру по чужим правилам, в результате чего шансы на победу у нас существенно сокращаются. Не лучше ли попытаться найти свой путь инновационного развития, тем более у России есть значительный успешный опыт в сфере развития высоких технологий. В советское время мы уже совершили фатальную ошибку, отвергнув стратегию развития собственных ЭВМ на основе отечественных аппаратных разработок в пользу программной платформы IBM. В результате это поставило крест на развитии отечественной электроники и предопределило существенное отставание нашей страны от Запада в области компьютерной техники. Не следует повторять эту ошибку еще раз…"



И снова Ольга Ускова стопроцентно права. Сколково - уже отстой, ибо копирует модель, давно зашедшую в тупик. В РФ "реформаторы" с благоговением, аки молитвы, бормочут слова о "венчурах" и "стартапах", не замечая того, что вся эта муть уже не работает. Нам говорят, что американская инновационная система отсеивает 99% предоставляемых проектов. Но почему - вы не пытались разобраться? Да не потому, что эти проекты плохи: просто большинство из них имеет срок реализации более трех лет - и это звучит как приговор. Вот почему в нынешнем мире процветают аутичные, психически неадекватные Марки Цукерберги с их фейсбуками, но никак не новые Сергей Королев или Вернер фон Браун. Мы уже видим, как Сколково страдает тем же отбрасыванием прочь 99% проектов.



Что такое - не более трех лет? Это значит, что при современных "рыночных" условиях - существуй они на Западе и в СССР в 1930–1970 годы - никогда не могли бы появиться ни ракеты, ни космические аппараты, ни ядерная энергетика, ни компьютеры, ни электроника, ни интернет, ни мобильная связь. Да ничего не могло бы возникнуть - ибо везде срок окупаемости от начала работ до выхода коммерческих продуктов исчисляется двадцатью - тридцатью годами. Везде в начале этих прорывов стояли государственные деньги и программы. Вспомните: первый старт жидкостной ракеты - 1933 год. Первый успешный спутник связи - 1962 год. Первый полупроводниковый транзистор - 1947 год. Первый коммерческий транзисторный приемник Акио Мориты - 1964-й. Начало работ над интернетом - 1969-й (в рамках государственной, а не частной программы). Появление широкодоступной Паутины - середина 1990-х.



Тупой либеральный капитализм, с 1981 г. ширясь и захватывая мир, задушил научно-техническое развитие. Требуя немедленной прибыли, он остановил наработку фундаментального запаса знаний и технологий на десятилетия вперед. Именно поэтому в 1990-е был взрыв технологического развития, а теперь не будет ничего подобного. Цукерберги, фейсбуки, айфоны и групоны - лишь пустоцветы. Для выхода из нынешней Супердепрессии необходимы титаны и гении, сравнимые по масштабам с Фарадеем, Теслой, Эдисоном, Циолковским и Королевым, фон Нейманом и Аланом Тьюрингом, Робертом Оппенгеймером, Николаем Жуковским и Игорем Курчатовым. Нужны фундаментальные прорывы, сравнимые с изобретением радиосвязи, самолета, ракеты, атомной энергетики. Но они не могут появиться в нынешних условиях - при господстве финансового капитализма. Такие гении стопроцентно задыхаются в созданной "атмосфере", они - "лишние люди".



Торможение и искривление научно-технического развития, уход в мелкотемье и топтание на месте - признаки нового варварства и зримая угроза впадения мира в Темные века - 2. Все нынешние беснования с электромобилями, водородной энергетикой и "зеленым фундаментализмом" не переломили тенденцию к измельчанию и вырождению.



Усугубление краха



Что это значит? Только то, что нынешний глобальный кризис будет действительно мировым Смутокризисом. Очень и очень тяжелым, затяжным.



Дело в том, что выходы из прошлых глобальных кризисов заключались в фундаментальных технологических прорывах и построении вокруг них новых отраслей промышленности и целых "облаков" бизнеса. Например, в 1830-е Запад смог выйти из депрессии, начав развивать совершеннейшую "фантастику": железные дороги, электрический телеграф Морзе и пароходное мореплавание. Вокруг них возникли совершенно новые отрасли индустрии, были "вскрыты" для освоения огромные территории, мир буквально сжался и стал жить быстрее. В конце концов, развитие сталелитейной промышленности породило высотное строительство (каркасы зданий), двигатель внутреннего сгорания. Из прорыва 1830-х прямо растет развитие электротехники и электроэнергетики, аэронавтики, авиации.



Аналогичный эффект дал технологический прорыв 1930–1940-х, давший миру то, из чего выросла вся нынешняя реальность. Именно этому прорыву мы обязаны реактивной авиацией, космонавтикой, электроникой и компьютингом, революцией в строительстве и т.д.



Нынешнее время не даст ничего подобного. Не накопил мир в условиях господства спекулятивного безумия в 1990-е и в начале нового века того запаса новых знаний, которые могли бы заработать в 2020-е. За долгое житье в "мире дураков" придется тяжело расплачиваться. Помните, как относительно недавно школьник из РФ стал миллионером, предложив американскому рынку "видеочат-рулетку" - где собеседника тебе подбирает машина. Сей чат стал бешено популярным у эксгибиционистов Запада (половые органы показывать им понравилось абы кому), школьник получил бабки и бросил учиться. Какое мировое достижение! Право, эпизод из истории "страны дураков". В то время как разработчики новых двигателей, например, - в загоне. Зато процветают тиктокеры и авторы "стримов" на пошлые темы. Мир уходит в цифровое слабоумие и вырождение.



Это значит, что за времена возвеличивания финансовых дельцов да аутистов в халатах и тапках, за времена уничтожения настоящих гениев придется расплатиться тяжестью Великой депрессии - 2. Неизбежно переходящей в социально-политические и военные потрясения. В опасность ввержения нас в новое варварство и Темные века - 2.



Спасение цивилизации



Это значит, что у нас есть только один шанс спасти цивилизацию: использовать слабость Запада и вернуться к практике государственных мегапроектов, а-ля СССР и США 1930–1960-х. Придется вспоминать проектность, социализм и планирование, ставя целью достижение "дальних рубежей". И совмещать сие с частной инициативой.



Потребны мегапроекты, способные дать жизнь и смысл тысячам действительно прорывных инноваций, вобрав их в себя. Помните, как создание космической ракеты потребовало массу разработок: топлива, электроники, связи, новых видов сварки, новых материалов? Это не Сколково, прилаживающееся к сходящей с ума реальности. Это - скорее "Россия-2045" с достижением бессмертия и созданием нового человечества. Здесь потребуется все: от обратного конструирования мозга до новой энергетики и революции в градостроении. Это - шанс на объединение лучших сил Запада и Востока. Именно об этом говорил зачинатель проекта Дмитрий Ицков на саммите сингулярности в НьюЙорке осенью 2011 г.



Если люди смогут начать подобные суперпроекты - цивилизация будет спасена. Если нет - катастрофа человечества неизбежна.



Увы, пока второй сценарий намного более вероятен. Западные правительства оглушены и шокированы кризисом. Боюсь, они просто отмахнутся от суперпроектов, крича в отчаянии: "Да какие там Марс и бессмертие! Нам нужно уже сейчас что-то делать с государственными долгами, у нас демографический кризис, у нас непонятно что делать с социальными гарантиями и гражданскими протестами!" Будут русские умными - они начнут подобное дело. Если же ума не хватит, мы последуем за Западом. Прямо в пропасть нового варварства…



Но как использовать ту возможность, что сегодня открывается перед русскими? Для этого придется овладеть мышлением в стиле Метадействия…



Координатный центр



Писатель невольно залюбовался ладной фигурой Навигатора в отлично сшитой черной форме со стоячим воротником и красными контрпогонами. Они стояли на террасе над огромным залом Координатного центра, залитого свечением больших экранов. Больше всего это походило на старый добрый ЦУП, Центр управления полетами. Сотни операторов, склонившихся над мониторами рабочих мест. Фосфоресцирующая огромная карта планеты на стене.



- Считайте это центром управления историей. - Навигатор сложил руки на груди, теперь больше напоминая капитана Немо со старинных иллюстраций. - Видите вон ту группу аналитиков в синем секторе?



- Да… И что в них особенного?



- Мы называем их "Молотом ведьм". В шутку, конечно, - улыбнулся провожатый писателя. - Сюда стекаются предположения и прогнозы от знатоков той древней чертовщины, каковой руководствуется наш враг. Тайные планы и доктрины Ватикана, гностические и неоплатонические выкладки, расклады сатанистов, выжимки из статей западных "фабрик мысли" и Римского клуба. Все это, как в советской системе предсказания ракетно-ядерного нападения "Сплав", сводится в формализованные таблицы, в них вводятся самые разнообразные объективные данные. Скажем, о состоянии дел на финансовом и сырьевом рынках, обстановка на внутриполитических аренах важнейших стран и передвижение военных сил, военные сводки локальных конфликтов, графики солнечной активности по Чижевскому и метеопрогнозы - и так вплоть до сюжетов литературных и киношных триллеров-катастроф.



- Получается захватывающая объемная картина? - предположил Писатель.



- Да, невероятно увлекательная, - засмеялся Навигатор, приглашая жестом в свой кабинет.



За чашкой прекрасного кофе по-турецки они говорили долго и обстоятельно. Да, теперь страна обладала и "дальним зрением", и супермозгом. Масса ерунды и "белого шума" отбрасывалась, зато отслеживались самые важные точки мира, события и тенденции.



- Вы же помните, дорогой Александр Львович, как мир в 2020-м просто перевернулся от того, что никто не ожидал. От коронавирусной истерии, - Навигатор расстегнул еще одну пуговицу кителя и откинулся в кресле. - Хотя сценарий гибели глобализации от внезапной пандемии обсуждался в РЭНД-корпорации еще в 2004-м. Но, получив Координатный центр, мы уже смогли допустить то, что в мир будет вброшена пандемия черной оспы, против которой у большинства населения даже Запада не имелось прививок, не говоря уж о миллиардах душ из нищих стран третьего мира. Мы ошиблись лишь в одном: в сценарии выпускания заразы в мир. Мы ожидали сценария террористической атаки исламских экстремистов в ряде мировых аэропортов. А на деле, как вы помните, все стало делом рук экологических фашистов из Скандинавии…



Писатель прекрасно помнил ту историю. Как все свивалось в кошмарный жгут самых невероятных событий. Как египетская армия вторглась в остатки Ливии, стремясь к нефтяным полям Киренаики. Как рои турецких дронов атаковали Донбасс, а в Париже вспыхнули баррикадные бои. И как именно всеобщий кошмар прикрыл собой колоссальный крах на Нью-йоркской фондовой бирже…



- Впрочем, слабость врага нашего стала ясной еще с 2014 года, - заметил Писатель. - Хотя Российская Федерация пребывала не в самой лучшей форме и не решилась взять всю Новороссию, хотя ее среднегодовые темпы экономического роста за тридцать лет к 2021-му отставали от среднемировых в полтора раза, Запад, по большому счету, ничего не мог предпринять против нас. Москва больше вредила себе собственной глупостью и близорукостью. Не помогала им даже древняя чертовщина…



В точку! - Навигатор, скинув китель, прошелся по кабинету. - Создалась удивительная, уникальная ситуация. Даже уполовиненная и сильно ослабленная по сравнению с 1980-ми страна, при этом не потерявшая способность уничтожить Соединенные Штаты ракетно-ядерным ударом, оказалась слишком крепким орешком для Запада. Выяснилось, что принудить ее к покорности невозможно. У нашего супостата не оказалось могущественного оружия, способного отразить массированную атаку сотен русских боеголовок, царапающих траекториями область полярных сияний. Как и волшебного средства, что позволяет накрыть наши Силы стратегического сдерживания прямо на стартовых позициях. Или сбивать их на взлете. Все эти страстные мечты о непробиваемых системах ПРО, рейгановы видения эшелонов космического перехвата русских ракет так и остались недостижимыми грезами. Как давным-давно рухнули упования на обезоруживающий удар по нашим РВСН. Слава богу, советские титаны успели создать систему предупреждения о ракетном нападении, СПРН, которую мы дополнили еще и "Сплавом", системой предсказания внезапной атаки. Каковая вдохновила нас на создание Координатного центра.



К 2020-м годам Америка согнулась от приступов сильнейшей внутренней боли. Строительство ПРО, способной прикрыть огромную Заатлантическую республику, - это астрономические затраты. Непосильные даже для всего блока НАТО. Какая, к черту, противоракетная оборона, когда приходится вливать деньги в антикризисные программы?



Вот и получилось, что мы оказались в некоей временной "капсуле безопасности", выигрывая как минимум три десятилетия. Теперь врагу не помогали все его чернокнижные или гностические козни…



Слушая, Писатель прикрыл веки. Да, он хорошо знал всю эту историю. Торжествуя на развалинах Советского Союза в 90-е годы и празднуя свою викторию над вековечным врагом - казалось бы, полную и окончательную, - он сам упустил свои шансы. Именно в те окаянные для нас годы, когда Запад набивал свои сундуки потоками богатства, хлынувшего к нему с обломков Красной империи, Варшавского договора и СЭВ, когда в Америку и Западную Европу устремились сотни тысяч носителей альфа-мозгов и буквально вагоны еще вчера секретной научно-технической документации, он мог бы создать то самое Абсолютное Оружие, свергавшее ядерное с олимпа. Но, на наше счастье, владыки Запада прозевали такую возможность.



В этой зоне безопасности возник мир, кардинально отличный от реалий первой половины ХХ столетия. Тот, где уже невозможно перевести внутренний кризис капитализма в многолетнее глобальное кровопролитие, сделав ожесточенную бойню неким громоотводом. Нет, теперь все столкнулись с тем, что внутри каждого зреет горячий гнойник - и нет больше скальпеля, чтобы его вскрыть. И тогда лишь постсоветская раздвоенность, лишь шизофрения "элиты" несла реальную угрозу. Когда, клянясь в архипатриотизме, бомонд РФ продолжал устраивать детишек на Западе, покупал недвижимость в Майами, Лондоне или Европе, откачивая на Запад триллионы и вкладывая их в тамошние активы. Это да чудовищная нерациональность государственных затрат, помноженная на расплодившееся безмерно казнокрадство, и стало миной под страной. Невероятная глупость экономического курса, шедшего вразрез со словесами о "России превыше всего" - продолжение вписывания в глобальные кооперационные цепочки и в общий рынок планеты - обрекало страну на поражение в стратегическом плане. Потому что обеспечивала растущее отставание РФ в науке и технике. Да что там! Рост экономики был просто черепашьим, в полтора раза меньше среднеглобального, что означало постоянный спуск в мировой табели о рангах, продолжающееся старение и вымирание русских. Страна, вопреки руладам официозной пропаганды, не стала альтернативой западному декадансу. Она так же разлагалась и тонула в трясине, как и страны бывшего "золотого миллиарда", хотя и в военной безопасности.



Понадобились известные события, чтобы покончить с постсоветской шизофренией и все привести в органическую взаимосвязь. Но когда это произошло, изменился ход всей мировой истории…



Борьба эпохи метадействия



Да, пока еще такой Координатный центр - как и приведение в логическое единство российских пропаганды, экономического курса и политики внешней и внутренней - плод нашего воображения. Но без него нам просто не найти выхода ни из новых Темных времен, ни из собственного системного кризиса.



И это - стратегия Метадействия. Сверхдействия. В чем суть? Если тебе нужно нанести поражение врагу, необязательно кидаться в прямое военное столкновение с ним и лить море крови. А сегодня - и рисковать взаимным уничтожением в ядерном аду. Сокрушить противника можно, используя множество других рычагов. Не важно, как ты достиг цели, важен лишь конечный результат. Что полностью относится и к другим стратегическим действиям. Там, где можно сработать "оружием" финансов или подкупа, подрывом соперника изнутри, втягиванием его в истощающие и бесполезные мегазатраты или войны, "размягчить" его культурными рычагами или "войной смыслов", - это нужно делать. Ибо борьба, построенная по канонам Сунь Цзы, есть путь обмана врага, разгрома его без "горячих" сражений. И точно так же можно не следовать за течениями современного мира, заведомо проигрывая их создателям, - а самому их порождать, задавая соперникам свою логику и управляя будущим. Никаких бессмысленных и непроизводительных затрат, пропадающих втуне, вроде похорон миллиардов долларов в олимпиадах или чемпионатах мира по футболу! Все - только в дело, в то, что одновременно ведет к русскому развитию и поражению врага. Максимум эффекта при минимуме затрат своих ресурсов, принцип минимально необходимого воздействия (МНВ) по Айзеку Азимову.



Координатный центр в наших фантазиях - мозг, Генштаб русского Метадействия.



Обладание им станет громадным стратегическим преимуществом Русской цивилизации. Возможности открываются поистине безбрежные. Прочь, вкусовщина, волюнтаризм и субъективность! Ты знаешь, в какой момент можно поддержать оппозиционные несистемные силы в стане твоего противника, причем именно в момент, когда синергетически складываются его экономические и внутриполитические кризисы, да еще и когда солнечная активность нарастает, раскаляя страсти людские и делая многих несдержанными, буйными.



А какие возможности открываются в сфере борьбы на научно-техническом фронте! Можно использовать великолепные возможности для того, чтобы обессмыслить громадные вложения противника в тот или иной проект, заодно перехватив у него прибыли и оказав громадный пропагандистский эффект. Эпопея со "Спутником Ви" - всего лишь бледная тень того, что можно совершать в глобальной борьбе.



Приведу всего лишь один пример.



Метастратегическая онкология



Если вы читали трилогию "Третий проект", то прекрасно знаете о существовании подрывных или закрывающих технологий. То есть таких технологий, что с самыми небольшими затратами решают весьма крупные задачи. Обесценивая старые, очень дорогие технологии.



Есть (хотя пока и в зародыше) такие технологии и в медицине. Скажем, в онкологии.



Есть, конечно, богатый Запад, на который молятся расейская образованщина и наши профессиональные "реформаторы". Спору нет, там создаются действительно впечатляющие новации. Например, американская клеточная терапия CAR-T. В ней новый препарат "Кимрайя" (Kymriah) укрепляет иммунную систему и делает ее дееспособной в борьбе с раковыми клетками. В процессе трехнедельного лечения врачи берут у больного Т-лимфоциты (белые кровяные клетки), которые при болезни лишаются способности распознавать раковые клетки и уничтожать их. Т-лимфоциты пациентов отвозят на фабрику корпорации "Новартис" в Нью-Джерси. Там их методами генной инженерии перепрограммируют, восстанавливая их способность истреблять злокачественные клетки, - и снова вводят их больному. При этом "перепрограммированные" Т-лимфоциты начинают размножаться.



Впечатляющая победа! Вот только курс лечения по такой технологии - это 475 тысяч долларов на одного больного.



Подобные технологии доступны лишь крайне богатым людям. Простым смертным остается лишь умирать от онкологических недугов. Особенно в РФ, где медицинская страховка - курам на смех. А ведь онкология уносит у нас до 300 тысяч жизней ежегодно.



Но можно ли найти русскую подрывную инновацию, которая позволяет бороться со злокачественными опухолями гораздо дешевле, но почти так же эффективно? Да так, чтобы применять такое лечение не только у себя дома, но и поставлять на экспорт?



Есть. Хотя пока еще в зародыше. И это отнюдь не чудотворные иконы и не шаманские заговоры с бубном.



Пионерную работу сделали в небольшой отечественной фирме "Синергия-СВ" (Москва). Там открыли, что наночастицы двуокиси кремния с небольшим добавлением золота (40–100 нМ) обладают свойством накапливаться в очагах образования раковых опухолей и "тромбировать" их. (Частицы - это крохотные сферы из оксида кремния в золотой оболочке). При нагревании наночастиц до 45–50 градусов Цельсия раковые клетки, которые они облепили, погибают. Причем нагревать наночастицы, скопившиеся в злокачественных образованиях, можно не лазерной, а более простой светоаппаратурой. Опыты показали, что этот метод намного эффективнее химиотерапии, которая попутно уничтожает и здоровые клетки, иногда губя пациента побочными эффектами. А метод нанотермотерапии позволяет в 80% случаев спасать больных даже с 4-й степенью рака. Мало того, наночастицы попутно - еще и средство обнаружения (диагностики) злокачественных образований.



На эти изобретения есть и патенты, и положительный отзыв из РОНЦ имени Блохина. Разработаны промышленная технология производства нанопорошков. Есть светолучевая установка с длиной волны 0,3–3 мкМ.



Не хватает одного - финансирования. На НИОКР нужно не менее 150 млн рублей.



Максим Калашников не столь сведущ в медицине, чтобы делать окончательные выводы. Нужна проверка. Ибо в случае успеха мы действительно можем получить подрывную инновацию (закрывающую технологию). Она совсем не противоречит генно-инженерному методу корпорации "Новартис". Но она (в случае своей успешности) позволяет миллионам совсем не богатых людей (да и целым государствам) победить раковые заболевания.



Но кто в РФ будет финансировать подобные разработки в той же медицине? Тот частный бизнес, что не касается сырья, ростовщичества и торговли импортом, слишком беден. Это практикой проверено. Сырьевики, торговцы и ростовщики в РФ все русское презирают и предпочтут ездить для лечения рака в США. К "Новартис". На то, что простые люди погибают от рака, им наплевать. Придворные дельцы? Как показывает опыт, это юморист-пародист Винокур может пойти к управделами президента РФ и попросить, чтобы "Газпромбанк" дал 10 миллионов долларов на кино "Матильда". И ему дадут - 10 млн из банка и еще 10 млн долларов из личных средств его главы. На очередную киноподелку. А вот на подобные исследования стоимостью всего в 2,5 млн долларов они не дадут ничего. "Элита" РФ смертельно ненавидит все, что связано с русскими наукой и промышленностью. Купаясь в деньгах, она лечится на Западе.



Что еще? Научные институты системы бывшей Академии медицинских наук (ее влили в РАН) сами бедны. Да и не станут заниматься они теми исследованиями, что провела посторонняя для них фирма. У них - своя тематика, свои скудные ассигнования на них.



А своего Агентства передовых разработок по части здравоохранения в РФ нет. Все эти "Роснано" и Сколково подобных исследований не замечают. Тупик получается.



Но представьте, что в рамках Нового русского курса его больше нет.



Мы наносим удар по западной биомедицине, одновременно поднимая себя и выходя в мировые лидеры. Шутка ли - статус избавителей человечества от страшного недуга?



И ведь такие операции в духе Метадействия могут быть и во множестве, и в системе. Вознося нас на вершины глобального лидерства, они одновременно и мечами рассекают мрак надвигающихся Темных веков…



1 - Виталий Аверьянов, Максим Калашников, Андрей Фурсов. Новая опричнина, или Модернизация по-русски. - М.: Фолио, 2011.



Люди-творцы против цифровых слабоумных

из цикла "Окно в будущее"

Максим Калашников



Часть 3

Цифровое "темновековье": русские шансы



Да, мы попали под власть мародеров. И они отлично знают, что условие ее сохранения - наше разделение, дробление некогда единых наций. Для чего с успехом используются информтехнологии. Те же социальные сети.



Они становятся орудием специального ввержения человечества в новые Темные века. Но именно здесь для русских открывается возможность исторического реванша. Ибо враг, по сути, кончает жизнь самоубийством.



Всегда с интересом слежу за книгами американского фантаста Нила Стивенсона. В книге "Падение" (2019 г.) он нарисовал образ возможного будущего Соединенных Штатов.



Видения Америстана: красные и синие



Итак, Соединенные Штаты лишь формально остаются единой страной. На деле же они разделены на красные и синие штаты. То есть на тех, кто голосовал за республиканцев (и Трампа, читай) и за демократов. Их связывают между собой только федеральные хайвэи, по коим катят в основном электромобили на автопилотах. В иных местах от таких трасс лучше не удаляться более чем на две мили, без пулемета в кузове.



Синие штаты - царство IT и электроходов, полной политкорректности и вегетарианства. Здесь все помешаны на экологии и ветро-солнечной энергетике. Иное дело Америстан: красные штаты. Они-то как раз и жили за счет добычи нефти, газа и угля, за счет выращивания пшеницы и разведения скота на мясо. Здесь царит упадок, врачи и все умные люди откочевали в синие земли.



Америстан отчасти впал в христианский сектантский фундаментализм. Например, распространилось учение левитиан, символ коих - горящий крест. Они считают, что Христос не мог быть распят, ибо он - сильная сущность, которая вела иудеев на бой с римскими оккупантами. Новый Завет лжив, потому надо следовать Ветхому, а особенно - книге Левит. И жить по заветам древних евреев. Никаких гибридных скрещиваний скота, никаких генномодифицированных видов или искусственных тканей.



При этом Америстан может дать синим штатам (в основном прибрежным) лишь дешевую еду. А вот все сложные технические изделия, лечение и даже влажную туалетную бумагу для страдающих геморроем приходится втридорога покупать у синих.



Однако левитиане - еще не самое страшное. Есть и вовсе выродившиеся части Америстана, подвергнувшиеся усиленной "фейсбучизации". Нил Стивенсон вообще называет интернет, с его засильем больных на голову, лгунов и коспироложцев, то "Миазмой", то "Дуркатауном". В самой мрачной части красных земель живут цифровые дебилы с совершенно разорванным, хаотично-клиповым сознанием. Каждый погружен (через смартфон) в свой мир мемов и представлений. Здесь вообще невозможно хоть какое-то цельное и логически непротиворечивое мировоззрение, хоть научное, хоть религиозное. В голове "отфейсбученных" идиотов уживаются взаимоисключающие положения и самые бредовые конспирологические теории. Огромную роль в деградации этих особей сыграла деиндустриализация, полностью отвязавшая их от науки и техники.



"…Все изменилось, когда скорость беспроводного интернета позволила передавать картинки на мобильные устройства… Каждый получил возможность круглосуточно жить в своем персонализированном потоке галлюцинаций. Если человека привязывает к реальности семья или какое-то упорядочивающее влияние в повседневной жизни, например, работа, он может уцелеть. А они… Религия как таковая - в том виде, в каком она существовала и процветала тысячи лет, - не имеет ни малейшего шанса…



…Каждый получает свой поток алгоритмически сгенерированной альтернативной реальности, который формируется обратной связью - исходя из их пульса, частоты морганий и прочего. Ты ничего не добьешься, пытаясь оторвать его внимание от этого потока ради истории, как кто-то две тысячи лет назад накормил большое число людей несколькими рыбами и хлебами…"



Сообщества таких цифровых идиотов управляются организованными бандами, которые требуют беспрекословного подчинения. И все знают: лучше слушаться - ибо иначе будет худо.



По Нилу Стивенсону, научные знания отталкиваются такой средой так же, как масло отторгает воду. Наступает крах неочевидных - научных - фактов. В эпоху науки и промышленности люди читали книги, написанные учеными, - и принимали изложенные в них факты, доказанные экспериментами и наблюдениями. Хотя лично они такие опыты не проводили. Например, доказательства шарообразности Земли принимались практически всеми.



Но в эпоху интернета-"Миазмы", с нашествием в него больных на голову и тьмы бредящих конспирологов, неочевидные факты перестали приниматься все большей и большей долей людей. Итак, больше не существует никакой объективной реальности, все - иллюзия и обман. И Земля - плоская. И вообще мы живем внутри нее, и в космос не летаем - это все фальшивки, фейки, заговор чиновников и ученых. Можно впаривать любой бред массе интернет-слабоумных, живущих в деиндустриализованном мире, где за научное невежество нет немедленного наказания жизнью.



Естественно, таким стадом можно легко помыкать с помощью социальных сетей, придатками коих оно стало.



В романе Нила Стивенсона есть эпизод: калифорнийский магнат, ненавидящий "Миазму", учиняет грандиозную фальшивку. Отрезает от внешнего мира с помощью DDoSатаки городок Моав. Вбрасывает в соцсети видео якобы ядерного взрыва над городом, снятое то якобы пассажирами авиалиний, то регистратором водителя грузовика. С помощью актеров снимает и размещает снятые заранее ролики пресс-конференций очевидцев и ученых. (Артистам говорили, что они снимаются в сериале.)



В результате в Сети-Миазме вспыхивает психопандемия, начинается нашествие бредоносцев и конспироложцев. И хотя вскоре выясняется, что Моав цел, а все происходящее - имитация, и двадцать лет спустя находятся сообщества идиотов, верящих в то, что городок на самом деле разрушили ядерные террористы, а правительство все скрывает.



Зато в Миазме-интернете началась травля не тех, кто устроил грандиозный фейк, а тех, кто его разоблачил.



Каинитская "цивилизация" вырождения



Вот, в принципе, вполне возможное будущее. Этакая каинитская "цивилизация" сплошной дегенерации. С массовым вырождением людей в толпу интернет-дебилов. С превращением граждан в придатки соцсетей. То же самое мы видим и в РФ. А какую угрозу для правящих мародеров могут представлять цифровые слабоумные?



Никакой угрозы. Правящие чужие-паразиты только ускоряют сей процесс. Они превращают нас в бывших людей. В слабоумных. Для этого совершенно не обязательно вшивать в организмы чипы и обрабатывать мозги излучением вышек мобильной связи пятого поколения.



Надо лишь делать бывших граждан придатками соцсетей. А дальше их можно до бесконечности разобщать и превращать в биомассу, подвластную черным когам-когнитариям нового порядка. Новой расе господ.



Ничего хорошего людей из низших каст в будущем не ждет. Мы увидим сотни миллионов несчастных и одиноких особей. Человеческая семья из мужчины, женщины и их детей станет редкостью. Отличительной чертой жизни остатков белых станет щемящая, сосущая пустота жизни. Ее бессмысленность. И одиночество. А потому в мире таких несчастных огромную роль будут играть суррогаты счастья, заменители смысла жизни. Это и наркотики, и огромная сфера развлечений. Колизей онлайн. Поговорка "делу время, потехе час" безнадежно уйдет в прошлое. Человеку "счастливого цифрового будущего" нужно все время развлекаться, чтобы не сойти с ума и не остаться лицом к лицу с собственными одиночеством и никчемностью.



Живущие в своих раковинахжилищах (чаще всего - в городских квартирах), аки моллюски или ракиотшельники, они станут испытывать страх перед любой серьезной привязанностью. Зачем какая-то семья, если можно обойтись эпизодическим сексом без обязательств, а то и вовсе онанизмом? Работу придется менять часто.



"Оседлая жизнь будет привилегией детей, которых растят бабушки и дедушки в защищенном месте, куда периодически приезжают разведенные родители", - пишет Аттали в "Краткой истории будущего" (2009 г.). Но он, кажется, оптимист. В такой реальности детей у белых будет все меньше и меньше. Этот мир рискует стать миром дедушек и бабушек без детей и внуков. Ну а те детки, что еще будут, с колыбели получат чертовы гаджеты с девайсами, в результате пополняя ряды слабоумных. В основном, конечно, а редкие исключения только подтвердят правило. Молодые с самого начала столкнутся с одиночеством. Огромная сфера все более грубых или извращенных развлечений будет к их услугам.



Подобно сквайрам из "Космических течений" Азимова, будущие господа заживут только ради самих себя. Самые изощренные удовольствия - при очень здоровом образе жизни. Новоявленные сквайры будут охотиться на все: на роскошь, на коллекции дорогих вин и великолепные произведения искусства, на красивых женщин. Сама охота будет доставлять удовольствие сим суперэгоистам. Никаких привязанностей у новых кочевников не окажется. Даже к потомству. Они будут кочевать по мировой сети из городов-аэротрополисов (урбанистические комплексы вокруг крупных аэропортов), жить на плавучих островах, отдыхать на мировых курортах. Словом, у них будет свой мир без национальных границ - везде, где есть шикарные отели и роскошная недвижимость. Яхты и личные реактивные лайнеры давно станут привычными для этих господ. Да и жить они будут в хорошо охраняемых "золотых поселениях" под охраной частных армии и полиции. Продолжительность жизни господ вырастет вдвое. Но они все вокруг себя превратят в товар. И человека тоже.



Такими рисует господ нового мира Аттали в "Краткой истории будущего". Он пророчит, что эти существа к середине века сего столкнут мир в войну всех против всех и в гибель цивилизации. До того они успеют превратить в ничто национальные государства и обеспечат полную победу рынка (богатства) над привычной буржуазной демократией. В этом мире, как уверен Жак Аттали, не будет "никакого гражданского равенства, справедливых выборов и гражданской свободы". В этом смысле РФ - будущее Запада. Сеть новых кочевников (Аттали зовет ее "гиперимперией", хотя это никакая не империя) "потерпит крах, разбившись о берег… При этом власть денег сменится властью оружия". Разрушение общества, конец нормальных человеческих отношений, коллапс экономики - таким он видит итог нынешних тенденций.



Здоровое общество, человеческое общение, нормальная семья заменяются социальными сетями. Где всякий должен быть максимально "прозрачен".



Чтобы понять эту философию, настоятельно советую изучить книгу Дэйва Эггерса "Сфера" (2013 г.).



Итак, все подвластные должны быть прозрачны. Они обязаны носить на себе видеокамеры, причем записи будут храниться в "облаках" Сети. Подвластные должны рассчитывать ся только по карточкам банков, все их траты и заработки - прозрачны. Они должны каждое свое действие фотографировать и выкладывать в инстаграм. Они должны посещать нужные мероприятия и только правильно (как все) реагировать в соцсетях на сообщения СМИ, принадлежащих властителям. В идеале туалеты, спальни, квартиры, гостиницы - все должно получить прозрачные стены и видеокамеры. Ибо по новой философии прозрачности всякая тайна есть основа для преступления и коррупции. Всякая приватность, всякая коммерческая или банковская тайна для подданных должны быть упразднены. Все должны выставлять себя на общее обозрение. Дальше будут уничтожаться национальные суверенитеты и "отжившие традиции".



"Незаметные" архитекторы социальных сетей



Ничего случайного в процессе создания соцсетей и последующей их лихорадки не было. Все это конструировалось намеренно и целенаправленно. В рамках создания нового рабовладельческо-кастового порядка. Напомню собственную книгу "Мировая революция - 2.0" 2013 года, где приводится совместный доклад Кобякова–Черемных–Восканян "Анонимная война".



"…А теперь попробуем-ка понять, каким образом Закрытой Сети черных когов удалось загнать в сети своего управления сотни миллионов людей? Как им удалось сделать стольких буквально придатком соцсетей? Как был начат их бум в 2003–2004 годах? Как вообще удалось так скоро породить целую "цивилизацию" сетевых идиотов?



Не секрет, что именно в 2011-м, в год "арабской весны", был создан поистине религиозный культ социальных сетей и их создателей. Бренды Google, Facebook, Twitter и YouTube становятся предметом буквально обожествления, а изобретатели соответствующих технологий - кумирами и предметами для вселенского подражания. Авторы "Анонимной войны" сравнивают это с битломанией 1960-х. Могу засвидетельствовать сам: культ вышел очень действенным. Был запущен нехитрый посыл (месседж на новоязе) для инфантильного сознания, который гласит: любой недоучка, не закончивший вуз, может стать автором удачного "стартапа" и выйти в миллиардеры. Даже почти аутист Марк Цукерберг. Эта легенда была с радостью подхвачена легионами дефективных личностей. Мне жаловался один из руководителей инновационных семинаров в "Эксперте": на них никто не приходит, чтобы серьезно работать. Все одержимы "лихорадкой Цукерберга" - найти какой-нибудь стартап и быстро "срубить" миллиард. То есть дефективные заглотнули наживку вместе с крючком: они поверили в байки о "случайных миллиардерах".



Однако внимательное изучение вопроса говорит нам: никакой случайности тут и близко не было. Социальные сети должны были появиться. Именно они - а не генераторы свободной энергии, например, или не новые типы двигателей. Никаких Теслы или Эдисона быть больше не должно! Научно-технический прогресс по-прежнему должен идти лишь там, где разрешено владыками Запада: исключительно в виртуальноинформационной сфере. И никаких отступлений за "генеральную линию партии" - экологически-гендерно-либерально-мальтузианскую! Никакие цукерберги и брины не состоялись бы, изобрети они нечто, выходящее за рамки курса, предназначенного Римским клубом в начале 70-х. Все создаваемое должно служить упрочению власти финансового кагала над оглупляемыми массами. Попутно решалась еще одна задача: нужно было создать новых поп-звезд - основателей соцсетей, - фигуры коих должны еще раз подтвердить, какой из народов - самый умный и талантливый. Тут-то и пригодились брины с цукербергами.



Но при этом создатели мании соцсетей и их "случайных создателей" умалчивали о том, что:



а) есть сугубо военное происхождение как интернета (преобразованный ARPANET 1969 года), так и заказчиков, и кураторов технологий соцсетей и "поисковиков";



б) имелись особые роль и функции покровителей этого процесса;



в) скрывалась логика управления самими компаниями-разработчиками тех же сетей.



Естественно, рати глупых леммингов этого не заметили. Они продолжают тараторить о небывалой удаче молодых умников.



Как сообщают авторы "Анонимной войны", научным руководителем Ларри Пейджа - разработчика и cооснователя (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google - был профессор Терри Виноград, работавший по заказам Агентства передовых разработок Минобороны США (DARPA) в Xerox PARC - научном подразделении Xerox, унаследовавшем лучшие кадры военного Palo Alto Augmentation Center.



"…В 1991 году Виноград инициировал в Стэнфорде "Проект по людям, компьютерам и дизайну" (Project on People, Computers and Design), в рамках которого Ларри Пейджу и предлагается создать поисковую систему с беспрецедентными возможностями.



В августе 1998 года Пейдж и Брин получают первые "венчурные инвестиции" от основателя Sun Microsystems Энди Бехтольсгейма. В Xerox PARC работал профессиональный инженер Эрик Шмидт. С 2001 года он возглавляет Google, Виноград помогает коллеге усовершенствовать продукт.



В августе 2006-го Шмидт приходит в Apple, пользуется его разработками и внедряет их в Google. В октябре того же года Google приобретает за $1,65 млрд фотохостинг YouTube.



С января 2008-го исполнительным директором компании Facebook, погрязшей в судах и долгах, становится Шерил Сэндберг - экс-глава аппарата Федерального казначейства и член совета директоров Google.



Изобретателям Twitter Дж. Дорси, А. Стоуну и И. Уильямсу в июне 2009 года поручают оказать "помощь иранским демократам". Хотя они выполняют поручение, в 2010-м главой компании Twitter становится Дик Костоло - протеже Эрика Шмидта.



Таким образом, к началу "арабской весны" все четыре бренда находятся в одних руках.



По существу Google - изначально государственный проект, Facebook "получает миссию" с приходом Сэндберг, а Twitter - с момента трудоустройства его соучредителя Криса Хьюза в предвыборную команду Обамы (где уже подвизался Шмидт) …" - рассказывают Кобяков, Черемных и Восканян.



Спонсоры "технологий 2.0", по их убеждению, - далеко не случайные "ангелы". Шон Паркер, изобретатель телефонной книги Plaxo - сотрудник ЦРУ. Питер Тиль - основатель PayPal, системы, изначально предназначенной для нужд Агентства иммиграции и натурализации США. В попечительском совете Insight Venture Partners, спонсора Twitter, состоят Роберт Рубин (министр финансов США в 1995–1999 гг.) и экс-глава президентского Совета по внешней разведке Стивен Фридман.



В январе 2006-го Эрик Шмидт учреждает дочернюю компанию Google.org, инвестирующую в проекты альтернативной энергетики. К лету 2008-го он разрабатывает для Обамы план CleanEnergy. В 2008 году Шмидт становится президентом фонда New America Foundation, который основали ученик Дж.С. Ная Уолтер Рассел Мид и президент Loral Space Communications Бернард Леон Шварц. В январе 2009 года он учреждает под его эгидой Институт открытых технологий. Его включают в президентский совет по науке и технологиям. Крис Хьюз в июле 2010 г. избран в состав Комиссии высокого уровня (High Level Commission) при Объединенной комиссии ООН по СПИД (UNAIDS) …"



"В 2010 году профессор Терри Виноград становится соруководителем программы Liberation Technologies ("Технологии освобождения") Стэнфордского университета, в рамках которой проходят обучение IT-менеджеры суррогатных демократических революций. Другой соруководитель, профессор Ларри Даймонд, вел в Стэнфорде "Проект по демократии в Иране" вместе с Майклом Макфолом и Аббасом Милани, а осенью 2011 года сменил Макфола в должности директора Центра демократии, развития и правового государства Института Фримана - Спольи (FSI) Стэнфорда.



Таким образом, систематически транслируемое в различных жанрах представление о том, что технологии 2.0 являются "случайными находками юных бизнес-гениев", является тройным блефом: во-первых, они не случайны; во-вторых, их разработка подчиняется логике не частного конкурирующего бизнеса, а жесткой иерархии, исполняющей миссию, а их статус на рынке услуг становится монопольным; и в-третьих, они придуманы не столько для коммуникации, сколько для контроля - что доказывается: а) использованием GoogleMaps для геопространственного слежения; б) использованием YouTube для трансляции картинок самосожжений и пыток в "арабской весне"; в) нестираемостью личной информации, зафиксированной в Facebook.



С нашей точки зрения, распространение блефа о "случайных миллиардерах" по жанру является рекламой монополистов, а по предназначению - подменой понятий, которая легче всего ложится на миллионы инфантильных (несформированных) умов…" - заключает "Анонимная война".



Ничего случайного тут нет. Миф "случайных миллиардеров" имеет три смысла. Первый - сокрытие истинного субъекта создания социальных сетей путем элементарного умолчания. Второй - создание кумиров для легионов дураков. В виде аутичных цукербергов, ходящих в халате и тапочках и якобы случайно делающих себе миллиардные состояния. (Он - такой же, как вы, дефективные массы!) Третий же смысл - надувание "пузырей" из акций пресловутых соцсетей ("индустрия общения") и обогащение немногих. При этом "индустрия общения" включается в показатели экономического роста Соединенных Штатов. Естественно, роста совершенно дутого.



Именно так операция по втягиванию огромных масс людей в соцсети прошла успешно…"



Имеющий разум да осознает, что ждет и дорогих нас при господстве мародеров-мозгокрутов.



Самоубийство



Но все это - самоубийство Запада, к коему ведут его "элитарии" и хозяева. Ведь превращение людей в придатки к соцсетям означает массовое распространение цифрового слабоумия. Идиотизма.



Оное явление описано в книге, ставшей уже классическим трудом, - в "Цифровом слабоумии" Манфреда Шпицера (2012 г.).



Итак, человек цифровых сетей неполноценен. Поскольку от не читает книг, не умеет воображать и запоминать (можно в любое время все "погуглить"), то у него намного меньше связей-синапсов между нейронами, клетками головного мозга. Цифровое существо по определению глупее, нежели человек первой половины ХХ столетия. У него намного хуже с пространственным мышлением, он плоск и поверхностен.



Он функционально неграмотен и лишен способности понимать длинные умные тексты: они рассыпаются у него на сонм разных слов, он не помнит того, что написано в начале и не в силах уловить логическую связность написанного. Он вообще алогичен и иррационален. Но зато он крайне эгоистичен: главное - лишь его импульсивные желания и эмоции. Все это накладывается на отсутствие систематического образования и непротиворечивой картины мира. Цифровой дебил верит в самые бредовые россказни, а раздвоение и даже растроение сознания у него (шизофрения) - обычное состояние. Он все ближе к тупой черни Средних веков по структуре сознания. Критического и логического мышления - ноль.



Цифровые слабоумные не имеют самодисциплины и самоконтроля. Им все подавай немедленно, по щелчку клавиши на компьютерной мыши. Или после дотрагивания до сенсорного экрана его смартфона. А человек, не властвующий над собою, - шлак и неудачник в жизни. Он не в силах добиться каких-то реальных достижений. Какое, к черту, планирование своей жизни. Есть лишь голое сиюминутное потребление и просмотр нелепых видео "для прикола".



При этом цифровой "унтерменьш" лишен эмпатии, жесток и социопатичен. Ведь он вырос на электронных играх, полных убийств, крови, разорванных тел и плохо скрываемого садизма. Он не умеет поддерживать элементарные человеческие связи, эмоционально беден. Более того, необходимость проявить добрые эмоции по отношению к ближнему вызывает у цифрового двуногого панику. Нужно ли говорить, что такие придатки к электронным "гаджетам" (устройствам по-русски) на органическом уровне не в силах создать здоровую и прочную семью и завести детей, их по-человечески воспитав?



Понятно, что интересы Большого Бизнеса диктуют повальную и тотальную цифровизацию всех и вся. Каждый должен буквально влипнуть в экран и жить в соцсетях. И что это выгодно власть имущим: они получают породу немыслящих и податливых на грубые манипуляции рабов-неполноценных. Но вот беда: такие неполноценные не в силах даже поддерживать тот технический уровень, который достигнут ныне! Куда уж там лететь к звездам и двигать мир дальше!



Реальность научно-технической революции создавалась людьми совершенно иного типа. Умевшими воображать, способными к творческим озарениям. Творцы мира, избавившегося от голода и заразных болезней, овладевшего ядерной энергией и открывшего тайны микромира, вышедшего в космос и приблизившиеся к "технологиям сотворения", в жизни своей упорно трудились и учились. Умели отказывать себе во многом ради великих научных открытий или изобретений. Они читали книги и много размышляли. Подвижнически строили передовые предприятия и корпорации, делая Знание великой движущей Силой. Штурмовали Северный и Южный полюса, подчас погибая во льдах. Сами себя заражали чумой, чтобы проверить на себе действие разработанной вакцины…



Способны ли на такое массы цифровых дебилов? Нет. Они не будут вообще понимать, как и почему работают устройства, ими используемые. Вне всякого сомнения, полная победа цифровизации принесет с собой колоссальный упадок науки и техники. То самое новое Темновековье. Ибо в прах рассыплются надежды тех архитекторов нового порядка, что рассчитывают каким-то образом сохранить питомники гениев среди океана безумия и слабоумия. Ведь чтобы получить одного титана ранга Теслы или Менделеева, Королева или Курчатова, необходимо подготовить десятки тысяч инженеров, конструкторов и исследователей, почитающихся "середнячками". Нужно иметь огромную сферу реального производства с миллионами технически грамотных рабочих и техников. Да и сама промышленность дает прикладной и фундаментальной науке неиссякаемую пищу для исследований и разработок.



Все это окажется вырубленным. Взамен получатся мириады глупцов и свихнувшихся, погруженных в бредовые виртуальные мирки и сидящие на безусловном базовом доходе - аналоге императорских хлебных раздач люмпен-пролетариям и развращенной черни Древнего Рима.



Дальнейший ход событий предопределен. Некогда великие народы белой расы превратятся в хлам и шлак, причем стареющий (детей заводить никто не хочет) и при этом лишенный своего преимущества перед прочими: способности творить научно-технические чудеса. Планетой овладеют те, кто либо не поддался цифровому вырождению (Китай, производящий миллионы инженеров и ученых-исследователей, не поддающийся мороку "постиндустриализма") - либо те, кто в условиях архаики и племенной реальности намного более жизнеспособен. То есть мусульмане и жители Африки, коих к середине века сего станет на три миллиарда больше. В 2050-е годы сорок процентов человечества станут жить в Азии, примерно столько же - в Африке, а на долю некогда процветающего белого мира придутся жалкие 10%.



Надежда - на прометеево племя



Возможно, в сем и кроется русский шанс на грандиозный исторический реванш. Нам надо сохранить породу Прометея: цивилизацию повелителей науки и техники, культуру творцов, избежавших цифрового слабоумия и расчеловечивания. Ту самую породу крылатых людей, что штурмовали небеса, не знали слова "невозможно" и обеспечили величайшую эпоху прорыва человечества. Она длилась примерно два века, начиная с 1783 года, когда мир увидел первую фабрику с паровой машиной Джеймса Уатта (фабрика Картрайта в Манчестере), и с полета первого аэростата братьев Монгольфье во Франции.



Жюль Верн, Циолковский, Годдард, Королев и Гагарин - пророки и боги великой эпохи.



Да, для этого придется ввести протекционизм и совершить новую индустриализацию Руси. Иначе не жить университетам и лабораториям, великой русской школе и дворцам творчества. Без плодородной почвы в виде десятков тысяч новейших заводов и фабрик, умных ферм и биотехнологических комплексов мы сами потонем в мерзости люмпенизации и цифрового вырождения.



Но, решив задачу, сохранив и приумножив Прометеево племя, мы сохраним способность к великим историческим свершениям и к совершению великих научно-технических и социальных революций, созидая новые Небо и Землю в условиях, когда полмира лягут во прах и мрак.



Но как этого добиться? Только через Академию Русской мечты и кардинальную смену курса в РФ.



О том, что человечество стоит на пороге новых Темных веков, говорил еще сподвижник будущего президента США Франклина Рузвельта профессор Рэксфорд Тагуэлл. Наблюдая миллионы безработных в Америке времен Великой депрессии и факельные шествия гитлеровцев в Германии. Тогда ученый явно ошибся. Но теперь подобная перспектива намного реальнее…



Часть 4.

Люди-творцы против цифровых слабоумных



Как использовать слабость врага в схватке цивилизаций и в борьбе за будущее?



В странное и "зазеркальное" нынешнее время, где на смену старой философии "борьбы рас за место под солнцем" пришла концепция конкуренции цивилизаций и культур, русским выпадает редкий исторический шанс. Мы можем воспользоваться энергией распада нашего вековечного врага, сохранив и развив то, что он утрачивает.



Но сделать так - задача архисложная. С нетривиальным решением.



Расовая теория на новый лад



Теория "борьбы рас", преданная анафеме после 1945 года, никуда не делась. Просто она видоизменилась: теперь говорят о конк]уренции цивилизаций и культур в динамичном мире глобализации. То есть те народы, чьи матрицы поведения, культурные нормы, обычаи и идеалы-аксиомы (ценности) соответствуют эпохе свободы мировой торговли и финансовому капитализму - выживают и процветают. Ну а неприспособленные терпят крах и - читай - обречены на гибель.



Так ли это сильно отличается от деления рас с народами на высшие и низшие, на примитивные и развитые?



Однако мы воспользуемся оной модернизированной теорией к своей вящей пользе. Именно сейчас.



Когда твой вековечный враг кончает жизнь самоубийством, грех такую возможность упустить.



Если твой враг кончает сам с собой



Приведу текст из блога Льва Вершинина:



"…Живет в Канаде (если точно, в провинции Британская Колумбия) человек по имени Роберт Хоглунд, а у него есть дочь, которой сейчас немножко больше 14 лет, и учится девочка в какой-то школе, считающейся очень хорошей и продвинутой. Там сделано все, чтобы уважать права учеников, в частности, право на выбор "гендера", причем делают это по таким хорошим методикам, так красиво и убедительно, с первого же класса, что ученики стесняются не сомневаться в том, мальчики они или девочки, а ученицы стесняются не размышлять на тему девочки они или мальчики. Быть однозначно определившимся в этом вопросе в школе не модно и не поощряется.



Ну и вот, дочка к 7-му классу созрела и ее (по ее просьбе) записали как мальчика, а школьный психолог дал ей направление к психиатру, который счел, что все нормально, и выписал ей направление на прием гормонов (с 14 лет в Канаде наступает "возраст решения", когда согласие родителей уже не нужно) с перспективой операции по смене пола. Узнав об этом, отец не был рад. Он не кричал, не бил, но уговаривал не принимать гормоны и не стремиться делать операцию поскорее, а просто подождать до 18-летия. Даже дал почитать серьезную литературу, где рассказывалось о том, что к 18 годам завершается половое созревание и мозги приходят в норму.



Такое отношение девочку/мальчика обидело, и она/он подала заявление в полицию, полиция открыла дело о "насилии над личностью", а суд обязал отца "не оказывать давления на сына" и говорить о ребенке только he, но ни в коем случае не she. М-р Хоглунд, однако, продолжал говорить my dauther и she, и мальчик/девочка опять подал (-а) заявление в полицию, копы опять передали заявление в суд, и 4 марта сего года судья Дж. Таммен возбудил дело по обвинению уже в неуважении к решению суда, после чего м-р Хоглунд был взят под арест и помещен в тюрьму. Потом, правда, освободили, но процесс идет и вполне реален срок "менее пяти лет"



Таковы факты, и теперь, видимо, следовало бы сказать, что я обо всем этом думаю, но я ведь сразу сказал, что не хочу ударяться в эмоции, а потому ограничусь простейшим: пусть меня назовут замшелым консерватором, расистом и как угодно еще, но лично я не уверен в том, что подросток в 14 лет может назвать себя иным полом и по суду получить защиту от уговоров не проходить гормональную терапию с перспективой операции. Больше того, рискну предположить, что законы и мораль в Канаде (и только ли?) быстро скользят в окончательный декаданс, чреватый, в конце концов, чем-то очень нехорошим…"



Наш противник остервенело уничтожает саму основу жизни собственных народов, свихнувшись на половой теме и на войне с нормальной семьей. Плодя подчас опасных психопатов (придатки к соцсетям), расстреливающих детей в школах. У этих существ падает не только жизнеспособность (они неспособны на создание ячейки элементарного воспроизводства - семьи с тремя детьми). Но, как мы знаем, губительный процесс идет дальше. Цифровизированное стадо, становясь управляемым для лукавых поводырей, лишается самой способности к развитию науки и техники.



Агропромышленник и заядлый летчик Антон Пермяков в мае 2021-го поведал нам, что ведет занятия в авиамодельном кружке и аэроклубе, как раз по аэродинамике. И половину отроков приходится отчислять за хроническое неусвоение жизненно важного материала. Ведь аэродинамика тут - вопрос безопасности полета, она имеет сугубо практическое применение. Но те, кто вырос уже с мобильным устройством в руках и память свою заменяет "Гуглом", просто не в силах удержать в мозгу важнейшие знания. Нет навыка запоминания, а в кабине летательного аппарата в поисковую систему интернета не залезешь, шпаргалки не прочитаешь. Все же иной раз доли секунды решают. Как рассказал А. Пермяков, регресс за последние годы очевиден: многие не могут сказать, в каких единицах измеряются объем и плотность, не в силах рассчитать площадь и объем.



Но не так ли обстоят дела и с другими видами стремительной, сложной и опасной техники, созданной гениями ХХ столетия? И тут цифровые недоумки негодны и даже опасны. Если они не в силах быть грамотными пользователями сложных систем, если в этом отношении их на десять голов выше вчерашний крестьянский парнишка 1930-х, прошедший школу и аэроклуб ОСОАВИАХИМа, то что говорить о способности создавать новые достижения науки и техники? Дай бог, избежать новых чернобылей, когда поколения цифровых слабоумных придут к пультам управления и к штурвалам. Вы можете представить себе машиниста поезда, не знающего элементарных законов механики?



Для поддержания достигнутого научно-технического уровня и для продвижения ввысь по сему пути необходимы качества, начисто отсутствующие у белковых придатков соцсетей.



Скажем, развитое абстрактное мышление и пространственное воображение.



В силу недоразвития синапсов в мозгу цифровое стадо сего качества практически лишено.



Необходимо развитое мышление - критическое, парадоксальное, не приемлющее слепой веры в авторитеты. Способное презреть общепризнанные стереотипы и по-новому взглянуть на проблемы. Ничего на веру! Все проверять опытами.



В сем отношении убожество цифровых идиотов просто неимоверно. Их мышление кусочно и хаотично, алогично. Место знания и познания прочно занимает вера в тех или иных "гуру" или авторитетов, каждое слово коих, даже откровенный бред, воспринимается как непререкаемая истина, как откровение свыше. Дихотомия "знаю - не знаю" заменена на "верю - не верю". Никакие рациональные логические аргументы или документальные (экспериментальные) доказательства, опровергающие россказни "авторитета", не воспринимаются. Они отскакивают от мозга цифрового дебила, точно горох от стенки. Если цифровое существо верит в то, что Земля - плоская, то никакими аргументами его не переубедить. (Посмотрите на колоссальную популярность видеоресурсов тех, кто доказывает: мы никогда не летали в космос и не садились на другие небесные тела, никогда не строили Санкт-Петербург, а просто откопали готовый город, и тому подобную чушь.)



В сем смысле цифровая чандала по структуре сознания и познавательным (когнитивным) способностям приближается к средневековой черни, тупой и ограниченной, верящей в самые нелепые побасенки и россказни. Само собой, дигитализированное стадо не умеет искать сведения, сравнивать информацию и находить нетривиальные ходы на стыке разных наук и искусств.



Гениальные новаторы, коль изучать их биографии, очевидно не относятся к стадным. Они всегда критически мыслят и выглядят белыми воронами, они по характеру - вечные мальчишки, не боящиеся думать не как все и не быть, как окружающие. Это и дает им возможность совершать прорывные изобретения или научные открытия (основу для создания революционно новых технологий). Цифровые же слабоумные как раз и отличаются ярко выраженной стадностью и подвержены массовым психозам, маниям, психопандемиям. Их мышление крайне несамостоятельно.



Наконец, для развития науки и техники необходимо весьма развитое воображение. Самая буйная фантазия. Один из великих фантастов СССР, Дмитрий Биленкин (1933–1987 гг.), сравнил знания с топливом, логику - с передаточным механизмом, а воображение - с мотором. В самом деле, знания без фантазии бесплодны. Необходимо было обладать крайне живым воображением, чтобы сложить отдельно существующие элементы в нечто качественно новое. Скажем, двигатель внутреннего сгорания и гусеничный движитель существовали уже в начале ХХ века. Но потребовалась живая и раскованная фантазия, чтобы понять, что из этого можно сделать и трактор, сулящий невиданный прорыв в земледелии и строительстве, и танк, обеспечивающий преодоление позиционного тупика в войне и рождение искусства стремительных, молниеносных операций. Ведь идея танка много лет отвергалась косным и заскорузлым мышлением генералов. Точно так же именно нетривиальное мышление и фантазия подсказали первым создателям аэропланов: не надо полностью копировать птиц и строить машину с машущими крыльями, а применить неподвижные плоскости и двигатель, что вращает воздушный винт, подобный в принципе морскому гребному движителю.



И здесь цифровая чернь выказывает полное убожество. Мало того что мышление ее крайне стереотипно и штампованно, что она ленится размышлять вообще и предпочитает готовые мнения, черпаемые из телевизора или из Паутины - она не умеет и воображать, уноситься мечтами в великое будущее. Она потребляет готовые образы, созданные чужой фантазией, причем навязать ей их не составляет особого труда. Чтобы воображать, надо читать книги и переводить текст в яркие образы в своей голове. Но цифровые придатки к соцсетям функционально неграмотны, им нужны книги с минимумом букв - крупным шрифтом! - и обилием иллюстраций. В идеале - вообще комиксы. То есть сама способность к творческой фантазии отмирает, атрофируется.



Нужно ли говорить, что научнотехническое развитие остановится и наступит Темновековье, когда цифровые слабоумные составят подавляющее большинство населения? Те, кто не годен ни в творцы, ни в воины, ни в квалифицированные труженики, ни просто в роли супругов.



Вот тут - самое время вспомнить о перелицованной теории борьбы рас и народов за существование. Ах да - теорию конкуренции цивилизаций и культур, конечно…



Сила сильных



Выводы лежат на поверхности. Коль наш извечный противник решил трансформировать себя в ублюдочную "цивилизацию" угасания, упадка и расчеловечивания, русским следует идти совершенно противоположным курсом. Неумолимая логика подсказывает, что произойдет разделение на племя господ и расу новых рабов. К первым совершенно определенно отнесутся те, кто не утратил навыков мышления и воображения, известные нам по триумфальному ХХ веку, те, кто умеет читать книги и применять свои знания в гениальных изобретениях и новациях. А вот вторые - это слепое и глупое стадо тех самых придатков к социальным сетям.



Та же самая логика подсказывает резоны владык Запада. По их мнению, автоматизация и роботизация, вкупе с доведением разделения (специализации) труда до глобального завершения, сделают ненужными и бесполезными 80% населения. Этих лишних надо сделать полностью беспомощными и управляемыми, лишенными разума в нашем понимании сего слова. Короче, превратить оную биомассу в жвачных немыслящих, полностью зависимых от поводырей и пастырей. Что там сказал Илон Маск? Внимайте трепетно, с благоговением - и повинуйтесь! Но успех подобной "социальной инженерии" выливается в крах некогда победоносной Западной цивилизации белой расы.



Но легко сказать - двинуться наперекор глобальному Гольфстриму всеобщих оглупления и расчеловечивания! Ведь и русские теперь подвержены повальной цифровизации. Они тоже теперь читают все меньше книг и впадают в функциональную неграмотность, все более не связаны с реальным производством, изощряющим интеллект и дающим пищу науке, все больше воспитываются "гаджетами" и теми же социальными сетями. Сама "элита" РФ с упоением копирует все, идущее с Запада, круша отменную русскую систему образования и плодя легионы дебиловатых потребителей-обывателей. Пока делается все, чтобы Российская Федерация впала в те же Темные века и утратила жизнеспособность. Показательные выступления наших верхов против гей-парадов и в защиту "традиционных ценностей" ничего не меняют в принципе. Ведь от этого ни рождаемость, ни крепость семей не растут, ни размножение популяции цифровых слабоумных не останавливается.



Что же делать? Опишем для начала общий замысел проекта "Сила сильных". Стратегического движения наперекор глобальному поветрию.



Оплот и ковчег человечества



Вообразим себе страну, где детям до 14 лет, до поры полного формирования логического мышления, разрешено пользоваться лишь кнопочными мобильными телефонами. За нарушение сего - наказание. Вместо этого детям предлагается мир самых интересных книг и прекрасных занятий. Занимайся музыкой и танцами, рисуй и лепи, ходи в туристические походы. Делай роботов и летающие модели самолетов. Занимайся на станциях юных техников. Стреляй в цель, постигай искусство рукопашного боя, работай с коротковолновой рацией и ныряй с аквалангом. Летай на планерах и авиетках, на дельтапланах и винтолетах-автожирах, прыгай с парашютом и парапланом. Езди на вездеходах и мотоциклах. Ходи на шверботах под парусом. И, конечно, упорно учись, приобретай знания. Занимайся в научных кружках и секциях. Конструируй уже не только техническое, но и живое. Смотри захватывающее научно-популярное кино и обучающие видео. Общайся с опытными и авторитетными наставниками. И все - за счет государства. Здесь нужны школы с развитием творческих способностей детей (с применением высоких гуманитарных технологий), система поиска и развития талантов, с культивированием сверхвозможностей человеческих тела и разума. Нам нужна, по сути, раса храбрых творцов-волшебников, буквально следующая ступень эволюции рода людского. Здесь и положительная евгеника потребуется, поощрение браков между умными и энергичными мужчинами и женщинами.



С младых ногтей наши дети должны попадать в гигантскую отрасль человекостроения. В интересные школы и в громадную сеть клубов, кружков, дворцов творчества. Что? Это напоминает практику сталинского СССР и Германии тех же лет? Плевать! Нам главное - расчеловечивания избежать, народ свой поднять. Чтобы молодые, сохранив культуру Книги и отточив свои разум и практические навыки, нарастив синапсы в мозгу, лишь потом получили бы в руки и мобильные электронные устройства, и полный доступ в интернет. И тогда инфотехнологии станут могучим средством усиления национального интеллекта, а не орудием разложения и деградации. Тогда наши граждане волками ворвутся в киберпространство, господствуя над деградантами. Они уж точно не угодят в разряд новых рабов. У них с умом и воображением окажется все в порядке, они станут нашим гигантским цивилизационным преимуществом.



Работа громадной "индустрии человекостроения", одновременно и полезного, и занимательного, становится вровень с оборонной и военной сферами. Если не превосходит их по значению своему. При этом работа десятков тысяч центров воспитания, досуга и творчества должна обеспечиваться прибылями огромного, очень развитого реального производства - высокотехнологичной промышленности и умного сельского хозяйства. Сама по себе развитая сфера производства служит мощным предохранителем от падения в пучину Темновековья. Она предъявляет постоянный, жадный спрос на отличные людские кадры, на новые технологии и научные разработки. Поэтому Великая Россия (Русский Союз, СССР-2) все по максимуму производит сама, не пренебрегая носками и трусами. Роботизация, экономя трудовые ресурсы, позволяет разместить на территории страны максимум производств, обеспечивая то, что деньги покупателей в основном остаются дома. Именно это делает повышение реальных доходов могучим локомотивом развития Великой России. А процветающие промышленность, агропром, транспорт, связь, торговля и сфера услуг, в свою очередь, не только делают народ зажиточным, но и позволяют содержать внешне неприбыльную сферу человекостроения.



Возможно ли такое в современной РФ? Нет, конечно. Ведь для форсированной новой индустриализации критически необходим протекционизм, без коего не поднимутся тысячи комбинатов, заводов и фабрик, не станут расти реальные доходы граждан. Но покровительственный курс официальной Москвой отрицается как зло, она ставит на самоубийственную "свободу мировой торговли" и "вписывание в глобальные кооперационные цепочки". На одних же доходах от добычи и продажи сырья, на сугубом выпуске оружия (модель теперешней РФ) огромного мира человекостроения не создать.



В РФ нет и суверенной кредитно-финансовой системы, нужной для бурного развития реального сектора и новаторской экономики. Достаточно сказать, что на 2/3 вложения в предприятия делаются за счет их собственных средств, а дорогие и недоступные из-за высоких ставок кредиты в общем объеме инвестиций в развитие заводов и фабрик занимают долю всего в 9,8%. По сути дела, русские оказались опрокинутыми здесь в Средневековье, когда не ссуды, а именно собственные средства служили основой развития. Тогда как капитализм - это именно расширенный доступный кредит плюс индустриализация. Все это обеспечивает застой в экономике РФ, ибо там, где иностранному промышленнику для совершенствования производства требуется год, русскому - два-три года.



То же самое можно сказать и о налоговой системе РФ, нацеленной буквально на деиндустриализацию и консервацию сырьевой отсталости. Если русскому фабриканту приходится сперва выплатить достаточно тяжелые налоги, а потом из прибыли закупать, скажем, новые станки, то иностранный его конкурент получает налоговые вычеты на приобретение передового оборудования. Добавьте к этому налог-убийцу реального сектора, НДС и тяжелое податное бремя на фонд оплаты труда - вы и получите картину нарастающего отставания Российской Федерации, ее "футуробеспомощности".



Стоит ли дивиться тому, что если в 1990 году в красной РСФСР производилось 80 тысяч станков, то по итогам 2020-го - лишь 8 тысяч? А по использованию промышленных роботов страна, которая (в обличье СССР) с 1984-м занимала второе место в мире по производству "железных рабочих", теперь оказалась буквально на дне.



"Плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, выяснила Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). Если в мире на 10000 работников в 2015 г. приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в России всего один, говорится в исследовании НАУРР…"



Даже если в РФ нарастят применение пророботов на порядок, мы все равно окажемся в аутсайдерах. Ибо в 2015 г. на десяток тысяч работников приходилось "железных слуг":



В КНР - 49

В Великобритании - 71

В Чехии - 93

В Италии - 160

В США - 176

На Тайване - 190

В Германии - 301

В Японии - 305

В Сингапуре - 398

В Южной Корее - 531

Среднемировой показатель - 69



Не имея роботизированной промышленности, РФ драматически отстает по части производительности труда от остального мира и физически не может обеспечить существования сферы человекостроения. Статус одного из крупнейших сырьевых придатков развитых стран ("энергетической сверхдержавы") также не исправляет положения. Возьмем добычу нефти на душу населения:



1. Норвегия - 40 тонн

2. Кувейт - 37 тонн

3. Саудовская Аравия - 16 тонн

4. Азербайджан - 6 тонн

5. Казахстан - 5 тонн

6. РФ - около 4 тонн



Поэтому победа над новыми Темными веками потребует от Москвы в первую очередь коренной смены социально-экономического курса и форсированной индустриализации. Сие есть основа единственно возможная для воздвижения разветвленной отрасли человекостроения. Здесь все - в органическом и синергетическом единстве. Само же создание человекостроения становится задачей, равной по сложности сталинской социальной инженерии 1930-х. Каковая, заметим, тоже вписывалась в грандиозный курс тогдашней индустриализации.



Но даже при выполнении всех нелегких условий, описанных выше, понадобятся весьма нетривиальные шаги для спасения от расчеловечивания и вырождения.



Продолжение следует



******



Страна-Иное. Альтернатива вырождению и миру тиктокеров

из цикла "Окно в будущее"

Максим Калашников



Часть 5. Да отступит мрак! К созданию племени крылатых творцов



Что ж, переломить мировую тенденцию на вырождение и превращение масс в цифровых слабоумных - не фунт изюму съесть. Попробуем включить воображение и представить себе, как совершить оную психоисторическую операцию на Руси.



Охота на изуверов



Стремительный и распластанный, дальний морской экраноплан "Акваглайд-крейсер" ходил галсами на траверзе Одессы в ночном море, держась от ее рейда на расстоянии в полсотни миль. Его не видели радары - аппарат держался у самой воды. Да и радиопоглощающая краска надежно скрывала его от "лепестков" радиоволн. Остронаправленная антенна метала невидимые сообщения на спутники связи.



В ту ночь он выполнял миссию подвижного командного пункта специальной операции "Возмездие".



Красноватый свет мягко озарял кабину. Склонился над дисплеем майор госбезопасности Сергей Овцын. Сегодня он завершал операцию по устранению еще одного изувера и виновника трагедии 2 мая 2014 года в Южной Пальмире. Того самого Богдана Мандула. Выродка, приходившего на Куликово поле с шампурами шашлыка на каждую годовщину гибели людей. Это круглое лицо с подловатыми глазами слегка навыкате и шкиперской бородой от уха до уха и сейчас стояло перед его глазами.



- Клиент вышел, садится в машину, - выстветился сигнал на экране.



- Приступайте! - стремительно напечатал майор.



Мандул в прекрасном настроении духа вышел из своего дома на Гимназической улице. Усевшись в "Мерседес", завел мотор и тронулся с места, покатив к Итальянскому бульвару.



Но он не видел, как из автомобиля, что тихо следовал за ним по пятам, на его машине сконцентрировался невидимый инфракрасный луч. А в воздухе уже рубили вечерний воздух винтами бесшумные дроны-электролеты, изготовленные московской компанией "Эдда-аэроспэйс" по специальному заказу. Они взлетели с мини-подлодки, что показала рубку как раз на створе пляжа Ланжерон, и уже час нарезали круги над парком имени Шевченко. А теперь оба черных аппарата понеслись вдоль Лидерсовского бульвара.



Смерть бандеровца была быстрой и эффектной. Обоими беспилотниками управляли юные гении компьютерных игр с борта экраноплана. Две шелестящие винтами тени настигли авто Мандула, когда он переезжал перекресток с Пантелеймоновской. Первый беспилотник, нырнув под троллейбусные провода и миновав дерево, врезался в переднюю часть крыши прямо над водительским местом. Ехавшие позади в неприметном "Хендае-Солярисе" пригнулись. Полыхнула яркая вспышка направленного взрыва - и бандеровец отправился в небытие, даже не успев услышать стука летающего аппаратика о крышу. Искореженный "мерс" вспыхнул факелом. В пожар - для верности - влетел второй дрон и тоже взорвался.



Изображая обывателей, двое в "Солярисе" ударили по тормозам и выскочили наружу. Пламя играло на их лицах. Один вытащил мобильный телефон, снимая полыхающий остов автомашины и вспыхнувший переполох. Моментально набежали зеваки, образовалась пробка. Заголосили сирены полицейских машин, пожарных и скорой помощи.



Двое молча сели в свое авто, с трудом выехали на Пантелеймоновскую и покатили к Театру музкомедии.



- Ну поздравляю тебя, Вовчик, - тихо сказал пассажир водителю, здоровяку лет под шестьдесят.



- Одной рагульской сволочью меньше, - процедил сквозь зубы тот. Он очень хотел именно сейчас остановиться у театра и полюбоваться нагой русалкой верхом на дельфине. Да, здесь он был в восемьдесят третьем, когда Музкомедию только открыли. Тогда он, счастливый выпускник школы, гулял здесь с прекрасной девушкой в тонком платье. Да и сам был одет щегольски: в батистовую белую сорочку и темносиние вельветовые джинсы в тонкий рубчик. Знал ли он тогда, что ждет всех впереди и как сложится жизнь?



Они вышли у фонтана и любовались игрой его подсвеченных струй.



- Да, беснования будет много, - тихо произнес спутник Владимира. - Представляю заголовки прессы. "Террор роботов в Одессе", "Беспилотная рука Москвы!"



- Пускай знают, что никто не останется без наказания, - усмехнулся здоровяк. За последние полгода на тот свет отправились уже три организатора одесской Хатыни. Одного уложил снайпер. Второму под автомобиль юркнул шестиколесный приземистый робот с мощным электромотором, маленькая гоночная машинка. С бомбой, конечно.



Почему-то вспомнился детский фильм "Приключения Электроника" из блаженной памяти 1980-го. И огорченный вид мафиози Стампа в исполнении великолепного Владимира Басова, читающего газету: "Научно-технический прогресс против бандитизма". Да, это была часть его личной войны за освобождение Одессы. Здоровяк чувствовал прилив сил. Все здесь свое, родное - стоит лишь очистить его от скверны и мерзости. Вот, через бульвар - Приморский райвоенкомат, откуда он ушел в армию летом восемьдесят пятого. А чуть поодаль - Мукачевский переулок, где в восьмидесятом он ходил в секцию спортивной стрельбы из лука на "Динамо". До боли родные места.



- Едем! - решительно бросил он. - Еще много работы впереди. Поехали в "Глечик", поужинаем…



Майор Овцын довольно рассмеялся, просматривая видео акта возмездия. "Аквагайд-крейсер", заложив широкий вираж, полетел на бреющем над спокойным морем к берегам Тавриды.



Майор вызвал шефа. На дисплее засветилось лицо Стрельца.



- Бабушка приехала, товарищ генерал-лейтенант! - отрапортовал Овцын.



- Отличная работа, друг мой, - Седовласый генерал осклабился. - Жду подробного рапорта. Ты, говорят, решил поступить в Бауманку?



- Так точно! - кивнул головой Овцын. - Параллельно хочу заниматься роботикой.



- В добрый путь, товарищ майор…



За три года до того…



Ветви ив свешивались над днестровскими водами. В этот бархатный летний вечер Мудрецы сидели у костра на берегу великой южной реки и неторопливо вели беседу.



- Что ни говори, но в нашей эволюции огромную роль играет прекрасный пол. - Стрелец, прищурившись, прикурил сигару от горящей ветки, смахнул влагу из заслезившегося глаза. - Предлагаю использовать такой фактор в нашей Великой Трансформации. Приятный, знаете ли, фактор…



- Ох, люблю тебя за неожиданные интеллектуальные ходы, - хохотнул Авиатор, помешивая уху в котелке. - Или у тебя до сих пор дамские прелести на уме?



- И они тоже… - улыбнулся Стрелец, сдувая пепел с лацкана камуфляжной куртки. - Хорошо сидим. Вспоминаю наши студенческие вечера на берегу одного из дунайских рукавов в сентябре восемьдесят четвертого. Аж сердце сжалось. Но ты прав: тезис нуждается в развернутом пояснении.



Стрелец встал, разминая затекшие ноги, чему-то снова саркастически улыбнулся. Огонек его сигары описал светящийся круг в полумраке.



- Про половой отбор не забыли? Спасибо урокам моего любимого преподавателя по первобытному обществу Олега Борисыча Демина, я помню. Итак, женщины склонны были выбирать в спутники жизни не волосатых брутальных альфасамцов, а сильных, но добрых, умных и надежных. От них и потомство получалось таким же. Оттого мы и стали тем самым видом "человек разумный".



Отсюда вывод: женщины способны сыграть роль чрезвычайной важности в борьбе с превращением рода людского в скопище слабоумных придатков к Цукерберговым соцсетям. Ибо начнут отбирать именно наших питомцев: мужественных, умеющих защитить и позаботиться, увлеченно творящих. А не глотающих водяру или синтетические наркотики. Вы представляете, если девушки начнут массой отбирать вот таких, как воспитанники имперских корпусов и школ? Мускулистых, с твердыми чертами лица, умеющих сочетать силу и нежность? Почитайте биографии выдающихся творцов в науке и технике - а не дегенератов от "искусства"! - обнаружите одно и то же. Рядом с гением, сотворявшим чудеса, всегда была прекрасная и заботливая супруга. Его тыл. Отрада. Опора. Женщины тянутся к тем, кто горит своим делом, кто упоенно творит.



- Эк ты замахнулся! - хохотнул Биоинженер, открывая бутыль с квасом. - Ты предлагаешь позитивную евгенику?



- Именно, дорогой Уотсон. - Сигара прочертила в воздухе восклицательный знак. - Разве гениальный преобразователь Сингапура Ли Кван Ю не поощрял браки между умными и успешными мужчинами и женщинами? Разве не устраивал для них круизы любви на отличных прогулочных лайнерах в теплых морях? Ты же помнишь, как дети из Сингапура стали вдруг показывать выдающиеся результаты на олимпиадах по математике и точным наукам? И коль вспомнить враждебного нам гения, Вилли Мессершмитта, то кто его все годы любил и грел? Прекрасная женщина, Лили Стромайер.



Предлагаю вот что: телепропаганда быстро сделает новых людей популярными, модными. Помните, как в самые звездные часы Советского Союза девушки мечтали стать женами ученых-исследователей, полярников, летчиков? Тут мы включаем похожий механизм положительного отбора.



- Да, мысль достаточно безумная, чтобы сработать, - хмыкнул Авиатор, пробуя уху. - Но ты, кажется, прав. Мало создать критическую массу творцов и создать им свои футурополисы с очагами созидания. Ты напомнил мне роман Нила Стивенсона "Анафем". Помните, коллеги, как там ученых выселили в отдельные обители, дали свободу заниматься познанием - но стерилизовали их, чтобы они не породили у себя человека следующей ступени развития? Некую высшую расу? А тут замысел хорош: сделать прекрасный пол настоящим селекционером. Причем очень привлекательным. Вокруг женщин, в конце концов, мир вращается, они нас всегда будут притягивать и вдохновлять. А если они еще и помогут отбору людей высших качеств, да родят от них деток…



Я, знаете ли, увлекся биографиями великих авиаконструкторов, причем не только наших. Ты помянул Мессершмитта, друг мой? А вы изучите биографию хоть того же Эрнста Хейнкеля! Поразитесь атмосфере невероятного, самого пассионарного порыва в небеса в начале ХХ века. Хотя то была еще кайзеровская Германия, а не молодая Советская Россия с ее комсомолом и партией, горящими энтузиазмом. Вся атмосфера тогдашнего общества толкала на подвиги и величайшие воздушные прорывы. Хейнкель ведь тоже стал свидетелем катастрофы первого большого дирижабля графа Цепеллина, его цельнометаллического корабля, сгоревшего при посадке в 1908-м. Создатель согнулся от отчаяния - он строил свой цепеллин на собранные со всей страны пожертвования. Он должен был доказать, что его детище способно продержаться в воздухе целые сутки. И тут - все погибло, все надежды за минуту превратились в прах, в обгорелый, искореженный остов.



Но рабочие начали кидать графу кошельки и портмоне с деньгами. Построй еще воздушный корабль! Вся Германия опять собрала средства для конструктора-новатора.



А знаете, кто впервые покатал Хейнкеля на аэроплане "Таубе" в 1911-м? Тогдашний летун-герой, с коего буквально списали образ великого Лесли в голливудском фильме "Большие гонки", - Гельмут Хирт. Тот, кто страстно гонял на мотоциклах и автомобилях. Но яблочко от яблони недалеко падает. Кто был отцом Гельмута? Альберт Хирт, сколотивший состояние на своих изобретениях по части шарикоподшипников. Став успешным промышленником, - не сырьем ведь торговал и не на освоении казенных подрядов жирел! - Хирт-старший не роскошной жизни предавался. Он тоже гонял на автомобилях и мотоциклетках, обожал летать на воздушном шаре и даже проектировал самолеты. То летающую лодку, то гигантский воздушный корабль на гусеничном шасси, который мог бы достичь Северного полюса по воздуху. Этакий мечтательный и пассионарный персонаж в стиле безумных героев Жюля Верна. Его же Робура-завоевателя…



- Это где ты вычитал? - прищурился Стрелец.



У Анцелиовича в биографии Хейнкеля. Ты же знаешь, как мы просеивали все в Лаборатории русских побед, искали в старых воспоминаниях и книгах все, что могло бы пригодиться Академии Русской мечты. Вот и наткнулся на это. Поразительно, но вроде на дворе - капитализм, у Хейнкеля и его компаньона, Фридриха Мюнца, работала тогда частная фирма по разработке и постройке первого в Швабии, Южной Германии, аэроплана. В них вложил деньги богач, депутат швабского парламента Кейнат. Тот, конечно, искал выгодных заказов от военных, но играл на чувстве местного патриотизма. Мол, чего это отдавать пруссакам первенство в создании германских аэропланов? А мы, швабы, чем хуже? И помогло ведь: у Мюнца и Хейнкеля на чистом энтузиазме, бесплатно трудились столяры. Им приходили помогать вот так, за идею, на чистом энтузиазме школьники, студенты, рабочие, даже профессор-аэродинамик Бауман. Когда во втором полете аппарат молодого Хейнкеля разбился, едва не угробив пилотировавшего его конструктора, немцы опять собирали средства для дела с помощью газет и выпуска открыток.



Черт, тогда о комсомоле никто и помыслить не мог, а порыв уже был, хотя и национал-патриотический. Действовало! Люди жили в мощном психополе творчества и стремления ввысь, и это вам не царство тиктокеров, писак из соцсетей, бесплодных добытчиков криптовалют или дурковатого Илона Маска.



А дальше мы обнаружили, что в те же самые времена такой же властный и неудержимый порыв овладевал людьми и во Франции. Случайно обнаружив в букинистическом магазинчике книгу бывшего пилота-испытателя Анатолия Маркуши "Человек летающий" 1988 года, мы поразились. Крупный нефтепромышленник Анри Дейч де ля Мерт не прожигал свои прибыли - он создал сперва дирижаблестроительную компанию "Зодиак" и стал главой Автоклуба Франции. А в 1908-м вместе с хозяином таксопарка Вейлером основал синдикат по постройке аэропланов. "Резиновые короли", братья Мишлен, тоже финансировали молодую авиацию.



Молодой адвокат Аршдакон, заядлый гонщик-велосипедист, создает не только автостроительную фирму "Серполле", но и авиастроительную компанию. И заявляет: мол, Франция, родина братьев Монгольфье, первых в мире поднявшихся в небо на воздушном шаре в 1783-м, может утратить первенство в авиации. Он призывал: "Господа ученые - по своим местам! Вы, господа меценаты, а также вы, государственные люди, протяните руки к кошелькам! Или мы скоро будем побиты!"



Какой контраст с мертвяще-затхлым царством Цукербергов и кривляющегося Маска… Почувствуйте разницу с недавней российской обывательщиной. И если наш коллега фактически призывает с помощью женщин запустить де-факто процесс евгенического отбора подобных фанатиков развития… Разрази меня гром, но кашу маслом не испортишь! Все это и должно накладываться на новую индустриализацию, покровительственную политику, на поддержку компаний-новаторов и государственные проекты развития…



- Ну тогда добавлю в твою копилку еще исторический пример. - Стрелец, зачерпнув ложкой уху, подул на варево и с удовольствием посмаковал его. - Батюшка Мессершмитта, Фердинанд, сам в небеса не летал, однако полетами бредил и сына тем же заразил. Солидный бюргер-виноторговец кайзеровских времен, он, видя увлечение сына авиамоделизмом, покупает ему дорогой трехцилиндровый моторчик, работающий на сжатом воздухе. Строй, сынок, летающие игрушки!



А потом, в 1911-м, именно отец знакомит грядущую звезду авиастроения Третьего рейха с планеристом Фридрихом Хартом, с коим юный Вилли начнет строить планеры, приобретая конструкторский опыт. И опять - сыграла роль общая одержимость идеей полета, завоевания небес, прорыва, скорости, торжества творческого гения! Но все это накладывалось на промышленное развитие Германии, на прославление немцев как умного и трудолюбивого народа…



- И чтобы вновь создать такую одержимость, ты предлагаешь задействовать женский фактор? - полюбопытствовал Биоинженер.



- Именно! - хохотнул Стрелец, разливая уху в миски…



Анна, Балаклава.



Три года спустя



Летнее солнце, проникая через щель в шторах, разбудило Анну. Приподнявшись на подушке, она окинула еще сонным взглядом номер их гостиницы "Даккар". Сережкины скомканные вещи на стуле. Два акваланга в углу. Блестящее стекло его любимой круглой маски…



Анна бесшумно соскочила с кровати. С удовольствием потянулась всем телом, нагая прекрасная девушка с телом метательницы копья. Жгучая брюнетка, она с удовольствием поглядела на себя в зеркало. Ощущение какого-то тихого, лучезарного счастья овладело ею.



Из-за окон проникал шум утра в Балаклавской бухте. Тонко пискнул гудок катерка, донесся звук скляночного колокола.



Анна невольно залюбовалась Сергеем, еще крепко спавшим после бурных ласк. Мускулистое тренированное тело, атласная от загара кожа с красноватым оттенком. Он никогда летом ничем не укрывался, как-то по-детски утыкаясь в подушку. Майор госбезопасности…



Она неслышно опустилась на край кровати. Вот уже второй год продолжалась их связь. И она знала - никуда они теперь друг от друга не денутся.



Слишком сильно Сергей отличался от ее привычного окружения. Полубогемная рекламная среда. Все как-то легковесно, несерьезно, одноразово. Анна росла уже в новую эпоху господства мессенджеров и социальных сетей. Казалось, они вскрыли самые потаенные уголки подсознания миллионов людей, самые их запретные желания и оборотные стороны их убогих "я". Возможность анонимного и быстрого обмена текстами, фото и видео породила новую сексуальную революцию. Внезапно все возжаждали группового секса. Супружеские пары стали знакомиться с другими парами. Солидные отцы семейств внезапно открывали в себе бисексуальность. А все подобные сайты знакомств наводняли легионы сексуально озабоченных самцов всех возрастов, причем с замашками дебиловатого быдла. Анна и сама играла в такие игры. Но все тут было пропитано какой-то одноразовостью и несерьезностью. Чаще всего люди не приходили на первое свидание за чашкой кофе где-нибудь в бистро. Зато они хотели всего и сразу, выклянчивая интимные фото и видео и уводя в бесконечные откровенные разговоры. Анна так и видела, как они мастурбируют у своих мониторов. Связи в том мире походили на постоянно лопающиеся пузырьки мыльной пены.



Сергей был из совершенно иного мира. Собранный и целеустремленный, похожий иногда на сжатую пружину, а иногда - на стремительного и опасного камышового кота. Они познакомились практически случайно, когда они с друзьями из Бауманки выкатили на московские улицы стремительный родстер "Крым" ослепительно синего цвета. С поездки на нем и начался их роман.



Сергей и его друзья поражали буквально всем - хоть манерами, хоть разговорами. Никакого переливания из пустого в порожнее или банально обывательской болтовни. Все горели своим делом и увлеченно творили. И слова их были весомы, серьезны. До того Анна с подозрением и даже опасением глядела на всех этих ребят в форме из всех этих имперских обществ, аэрокосмического и моторного корпусов, кадетских училищ и военно-научных секций. Но в их мире оказалось захватывающе интересно, там не было ничего общего с убогой реальностью органических дополнений к смартфонам. Вместе с Сергеем они полетали на винтолете-гироплане в Воскресенске, мчались вместе на легком "Акваглайде" над Химкинским водохранилищем. Казалось, все во вселенной Сергея пронизано электронами и радиоволнами, высокими энергиями и грезами о звездах. После путешествий туда мирок московских ночных клубов казался невыносимо скучным и однообразным. А эти люди… У них словно крылья за спиной разворачивались, от них исходила какая-то светлая и добрая сила. Да еще и невероятная уверенность в себе, нешуточная увлеченность. Они могли конструировать новые живые объекты - и нырять в своих планерах прямо в сердце грозовых туч. Такое зачаровывало, властно притягивая. А потом Сергей приохотил ее к подводному плаванию - слова "дайвинг" он упорно избегал. И лишь недавно она узнала, что он - офицер спецслужбы.



Она снова залюбовалась спящим Сергеем. Интересно, какими могут быть их дети?



Снова у костра



- Да, пусть ряды наших питомцев в красивой форме уверенно шагают по улицам городов, - Стрелец отложил опустошенный котелок. - Женщинам нравятся подтянутые и уверенные в себе парни. Они и зададут новый стандарт, отвергая бледных постиндустриальных мотыльков. Включат могучий механизм полового отбора…



- Как в "Звездном десанте" Хайнлайна? - задорно блеснул очками Биоинженер.



- Точно, товарищ! Ты же сам нам докладывал вначале, что архитекторы нового мирового порядка формируют новый тип подвластного, анемичного вегана - мяса не есть, коровы своими метановыми пуканьями ведут к глобальному потеплению! - причем с убогим клиповым мышлением, неспособного жить без соцсетей и смартфона. Цифрового слабоумного, живущего на подачку в виде безусловного базового дохода, да еще и с размытой сексуальной идентичностью. Желательно - гомосексуалиста. Совершенно не нужного ни в роли работника, ни в качестве солдата. Знаешь, совершенно логично противопоставить такому наш, русский процесс человекотворения.



- Надо пробовать, коллега. Не уставать придумывать и запускать в жизнь все новые и новые механизмы сохранения и развития человека, - согласился Биоинженер. - Я долго думал, зачем они все это творят. Ведь самоубийство выходит в чистом виде: звездолеты у них в тайных ангарах не стоят, запасной обитаемой планеты не имеется, расы сверхлюдей они пока не вывели и себя, господ, в них не превратили. Кажется, знаю причину.



- И в чем она? - Авиатор подкинул сухую ветку в огонь, взвившийся искрами. Вдоль берега словно маленький катер шел, создавая "усы" попутной волны, - выдра тихо плыла.



- А в том, что владык Запада до смерти перепугали события первой половины ХХ века. Сперва они ужаснулись красной революции 1917-го и появлению Советского Союза, огромного Иного по отношению к их капиталистической ойкумене. Чтобы противостоять нам, они породили фашизм и национал-социализм, которые перехватывали многие красные лозунги и программные требования. Гитлер чаровал избирателя, в программе Немецкой национал-социалистической рабочей партии стояли и национализация крупнейших трестов, и участие рабочих в прибылях предприятий. Было с чего: мир действительно стоял на грани революционной волны.



Вспомним страшный 1932 год в Соединенных Штатах. Фермеры собираются в вооруженные ватаги и не дают банкирам-кредиторам и судебным исполнителям забирать за долги их земли. Раздаются угрозы перекрыть железные дороги и поставки продовольствия в города. В стране более пятнадцати миллионов безработных, власти иной раз вынуждены открывать огонь по их толпам, ищущим любого заработка. Штаты находятся на грани второй гражданской бойни, вот-вот начнется массовый крах банков.



В Германии - сильнейший подъем левых сил. Власти часто стреляют по рабочим демонстрациям.



А начало 1934 года в прекрасной Вене, в Австрии? Восстание красных и социал-демократов против австрофашизма, артиллерия бьет по рабочим кварталам столицы. Карл, вы можете такое представить сегодня? Чтобы из пушек - да по районам города вальсов Штрауса? А в ноябре 1935-го - коммунистическое восстание в Бразилии, которое пришлось жестоко давить. В 1936-м - гражданская война в Испании.



Против всего этого и создавали фашизм и нацизм. Но и они вышли из-под контроля, Гитлер в 1940-м, заключив пакт о ненападении с СССР, кинулся на хозяев, ударил по англичанам и французам, захватив почти всю Европу. Чтобы покончить с ним, пришлось пять лет предпринимать чудовищные усилия и признать СССР в роли равного на мировой арене.



Поэтому владыки Запада решили: больше не нужно миллионов рабочих, техников и инженеров в своих странах. Не надо кормить средний класс. Помните тот самый доклад Крозье, Хантингтона и Ватануки 1975 года? Они решили выносить производство в дешевые страны, в Китай, демонтируя государство всеобщего собеса и делая все для разрушения Советского Союза.



Им удалось. Но тут вышел гигантский сбой программы: китайцы поймали их на жадности и с 1978-го сыграли в свою игру: стали первой по рангу промышленной державой, заняв нишу погибшего СССР, - и повели свою империю к высотам глобального могущества. Совершенно не подчиняясь западным правилам. И тогда хозяева Мира заходящего солнца преподнесли нам просто немыслимый подарок: продолжили действовать в прежнем духе. Решив породить мир из усовершенствованных господ и массы новых рабов. Да-да, тех самых слабоумных цифровых вегетарианцев. Они решили окончательно уничтожить традиционную семью, патриотизм, нормальные отношения между полами и ввергнуть всех в гендерное безумие. Либерализм превратился в фанатичную нетерпимую религию, теперь уже с "охотой на ведьм", репрессиями и экологическим фундаментализмом, доходящим до маразма. Глупо все это не использовать…



Они еще долго говорили у мерцающего в теплой ночи костра. И логика-то Иного была ясна. Расходились лишь в частностях. Многими путями - но к одной цели. К созданию мощной противотенденции, к созданию другого пути.



Чем разумнее протекционизм и сильнее промышленность - тем больше умных и трудолюбивых людей наивысшего качества. Тем многочисленнее рать инженеров, техников и квалифицированных рабочих. Тем выше надстройка над реальным сектором в виде науки, образования и культуры. Чем больше мы становимся народом повелителей машин - тем больше гениев исходит от легионов технарей, конструкторов, исследователей.



Новое время диктует и новые формы развития. Теперь намного важнее увлечь людей, сделать процесс творения России молодой, России-Ковчега захватывающим. И потому несть пределов фантазии и творчеству! Люди не могут влюбиться в экономический и промышленный рост, их не вдохновляют графики выпуска обрабатывающей индустрии и хайтека? Бессмертное кино "Джентльмены удачи" 1972 года дает универсальную подсказку: детям скучно просто поглощать кашу в детском саду. Другое дело, если надо подкрепиться перед волнующим полетом на Марс.



К черту излишние военные программы! Кому нужны огромные подводные дуры с никакой скрытностью и с оружием на борту, которое в сотню раз медленнее баллистических ракет и каковое никогда не придется пустить в ход? Оружие делаем лишь то, что в самом деле необходимо, а вместо бессмысленных монстров выпускаем исследовательские подлодки со сверхпрочными иллюминаторами из искусственной шпинели. Пускай молодые завоевывают гидрокосмос, исследуя тайны глубин. В океане - на субмаринах с простыми ядерными двигателями, заодно приобщаясь и к этим технологиям. А в Черном море - погружаются в лодках с силовыми машинами на кислородно-водородных топливных элементах, проникая в пучину, где вместо кислорода - сероводород. И где на дне можно найти хоть остатки фрегатов времен Ушакова, хоть сбитые самолеты из Великой Отечественной, хоть останки византийских, римских или даже древнегреческих торговых судов. Ибо сероводород консервирует органику и дерево.



Пускай молодые и неравнодушные получают подводные дома и батискафы с ловкими и гибкими манипуляторами, подводные роботы-исследователи и криоланги вместо аквалангов. Пускай в Черном море - для начала! - становятся буксируемые полуподводные отели типа "Анаклия", разработанные КБ "Малахит". И пусть между ними и берегом курсируют легкие экранопланы "Акваглайд", воплощенная мечта бизнесмена Нагапетяна. В конце концов, так рождается досуг новой русской цивилизации, где активный отдых скрещивается с научным познанием. Ведь потом такие "анаклии" появятся у берегов Приморья, Камчатки и Сахалина, на Балтике и в Средиземном море. А далее - и в тропических водах. По мере распространения новой русской цивилизации по белу свету.



Все это - оружие для борьбы с Античеловечеством и его Темновековьем, намного более действенное, нежели рожденные для пропаганды милитаристские монстры. Все это вовлекает миллионы молодых и романтичных в одно великое Делание, Созидание. Пускай держава строит как можно больше легкого воздушного транспорта будущего, несущего свободу от дорог, - всех этих летающих "вездеходов" на четверых-шестерых седоков, авиеток, гиропланов-винтолетов. Пускай возрождаются дирижабли, хотя бы и в виде гибридных летательных аппаратов.



На морок западной "водородной энергетики" мы отвечаем добычей природного водорода из "впадин Ларина". Строим вокруг них усадебные города из купольных и быстровозводимых домов, стоящих на уровне легковой автомашины. В них будут прекрасные предприятия новой промышленности, больше напоминающие НИИ и лаборатории, отменные спортивно-оздоровительные комплексы и культурные центры, летные поля для личных аэромобилей и эллинги для дирижаблей-гибридов. Пускай к ним бегут вечные дороги из прочного базальтового волокна, насыщенные электроникой и волоконно-оптическими кабелями. Пусть между ними пролегают трассы футуристического транспорта - аэроэстакадного или струнного.



Среди групп усадебных городовфутурополисов возникают большие воздушные гавани. Перспективные грузовые и транспортные самолеты свяжут их со всем миром. И пусть Сверхновую Россию пронизывают новые железнодорожные магистрали.



Сама идея прорыва первыми в победоносное Грядущее становится национальной идеей, захватывающей самую активную часть общества. Ведь мы, русские, - исторические экстремалы, сама мысль о том, что мы становимся народом испытателей и экспериментаторов, зажжет сердца самых живых, не погасших, не превратившихся в цифровых животных и в обывателей. Рядом с серьезными лабораториями и научно-промышленными заводами пускай все больше растет секций для молодых: биоинженерных, электронных, авиамодельных, автомобильных и аквалангистских. Пускай повсюду строятся аэроклубы и школы планеристов. Это - сфера не менее важная, чем Вооруженные силы. Превращение целого народа в некий спецназ развития, в нацию первопроходцев - что может быть прекраснее?



Именно на такую благодатную почву лягут развитое самоуправление, система динамического народовластия (Нейромир, социогуманизм Гундарова), настоящие состязательные и объективные суды, здоровые конкурентные выборы. Ибо не может быть великих империй, состоящих из рабов. Свободные и сильные граждане то ли Третьего Рима, то ли Первой Руси раскинут свои пределы от Тихого и Ледовитого океанов до Черного моря, Полесья и Днестра. А затем проникнут в Средиземноморье и снова выйдут к Карпатам. По мере же разрушения цивилизации Запада острова новой жизни появятся и в Европе. Это не считая того, что Новая Русь примет к себе миллионы тех белых европейцев, что не захотят угасать в мерзости либерального упадка.



Но начинать надо прежде всего с себя, со своих людей и земель. Не размениваясь на бесполезные лжеимперские затеи и "имиджевые мегапроекты". Повинуясь принципу экономии национальных сил. Враг наш - не всесильные злые божества, они смертны и по-своему ограниченны.



Мы должны наступать!



Часть 6. Племя ученых-поэтов. О важности создания сети футурополисов



Прервем на время игру нашего воображения. Задумаемся над тем, насколько важно создать в РФ практически опричную сеть - созвездие футурополисов. Иначе просто не запустить спасительный этногенез - создание людей высшего качества.



Опричь "тиктоков" и соцсетей



В июне 2021-го нам довелось побывать в славном наукограде Дубне, этом детище советских атомного и ракетного проектов. Пережив страшный распад СССР, 74-тысячный город ученых, конструкторов и инженеров и сегодня действует. Можно долго рассказывать об Объединенном институте ядерных исследований, о конструкторском бюро "Радуга" и местном машиностроительном заводе, где создаются и производятся крылатые ракеты. Или об ускорителе-коллайдере "НИКА", который даст новое дыхание физическим исследованиям. Но больше всего поражает необычайная атмосфера наукограда.



Здесь полно людей, увлеченных наукой и высокотехнологичными производствами. Не чувствуется в Дубне убогой, обывательской приземленности. Или московской чиновничьей возни. Вот мы в гостях у замечательного человека - фанатичного строителя лазерных станков, который смог создать в 1997-м команду тех, что сумели их спроектировать и поставить в серию. Да так, что теперь их покупают и в Тайване, и в США. Детство и юность конструктора-предпринимателя прошло здесь, в 70-е и 80-е. Он свободно общался с великим Бруно Понтекорво, ездившим по Дубне на велосипеде. Он учился в легендарном Физтехе.



На стеллажах - сотни виниловых пластинок. Тут и сказки нашего детства, и Моцарт с Бетховеном, и "Зодиак", и "Супертрамп" с "Пинк Флойд". А каким оперным голосом поет подруга его жены! И какие арии! Тут же - мольберты и холсты с картинами. Здесь, в Дубне, мужья занимались самыми амбициозными научными проектами. А женщины преподавали в музыкальных школах, занимались живописью. Здесь и до сих пор - по-настоящему элитные школы и секции по интересам. Наука и искусство идут рука об руку. И это уже что-то из высокого Ренессанса. Отнюдь не Люберцы…



Вот он, прообраз тех футурополисов - питомников племени творцов, - что должны покрыть Россию густой сетью. Некая опричная - параллельная - реальность. Да, сегодня люди Прометеева склада рассеяны по остатку СССР, утопая в жиже вырождения и отупления. Пока они теряются на фоне бюрократических набобов, тонущих в крикливой роскоши. Или среди вырожденцев-"тиктокеров", кривляющихся в своих аккаунтах соцсетей и получающих миллионы подписчиков. Таких же бесплодных и бесполезных дегенератов.



Вот почему их нужно для начала увести в особые "будущеграды". Создавая целые сообщества тех, кому ненавистен мир разложения и расчеловечивания. Такое сродни обогащению урана, когда из массы руды извлекают доли процента ценнейшего U238, того самого ядерного горючего. И коль желанный изотоп извлечен из массы инертной руды, то его нужно свести в критическую массу. Чтобы началась цепная реакция - и вспыхнуло рукотворное солнце.



Мы не можем просто запретить социальные сети и полностью изолироваться от окружающего мира с его губительными тенденциями. Такого не вышло даже у Северной Кореи. Но мы в силах создать Иное, собрав туда самых умных и не поддающихся расчеловечиванию. Собрать - и дать им Дело.



Если вы помните, то в наше время теория борьбы рас за существование, признанная нацистской (еще в американском сериале про Бака Роджерса 1940 года мы могли услышать о примитивных и развитых расах), внешне отринута. Но на смену ей пришла концепция конкуренции культур и цивилизаций, что на деле то же самое. Что ж, заговорим с врагом на его языке.



У нас, русских, есть одно величайшее цивилизационное преимущество. Мы умеем переноситься за самые дальние горизонты, буквально опережая эпоху в своих идеях и разработках. Ярчайший образ из "Аэлиты" Алексея Толстого - инженер Лось, собирающий свой межпланетный корабль в полуразваленном сарае посреди полуголодного, запустелого Петрограда. Вот это по-нашему.



До сих пор мы не смогли толком использовать свою способность к безумным прорывам в грядущее. Однако пора покончить с таким расточительством и наконец превратить уникальную национальную особенность в фактор выживания и победы в завтрашнем инферно.



Лишь обитатели "опричной реальности", граждане футурославлей - потомков Дубны и красных наукоградов, - в силах свершить великую трансформацию. Породив нацию чудотворцев. Способных буквально перескакивать через эпохи - вперед и выше!



О теплородном духомете и способности опережать время



Знаете ли вы о том, когда в воздух впервые взмыл не ракетный, а именно турбореактивный самолет? Очень похожий на МиГ-15 образца 1950 года - на этакую трубу с крыльями и хвостовым оперением? 27 августа 1939 года. Детище Эрнста Нейнкеля, He-178. Буквально за три дня до начала Второй мировой. И как здорово, что бонзы Третьего рейха, наблюдавшие за полетом, не смогли тогда понять, какое чудо-оружие оказалось у них в руках.



А кто первым выдвинул идею реактивного самолета, знаете? Отставной артиллерийский офицер Николай Телешов. В 1864-м. Всего через три года после отмены крепостного права в России. Отвергнутый на родине чинами военного министерства и Академии наук, Николай Афанасьевич получил патент на свой летательный аппарат во Франции. То был самолет-моноплан с треугольными крыльями, напоминающими вкупе греческую букву "дельта". Приводиться в движение летучий аппарат Телешова должен был с помощью "теплородного духомета", по принципу своего действия относящегося к разряду ПВРД - пульсирующих воздушно-реактивных двигателей. Телешов придумал камеру сгорания с соплом в задней части оной и с клапанами для впуска горючего. Если вы помните, то немецкие самолето-снаряды Фау-11944 года - по сути дела, первые в мире серийные крылатые ракеты, имели как раз ПВРД. Да, чуть не забыл! Телешов спроектировал свой реактивный самолет за 36 лет до первого успешного полета аэроплана братьев Райт.



"Основополагающими теоретическими разработками в области реактивного движения и лопаточФУТУРОЛОГИЯ 132 Изборский клуб ных машин были еще дореволюционные труды ученых И.В. Мещерского, Н.Е. Жуковского, К.Э. Циолковского. К началу ХХ века относятся первые проекты ГТД русских инженеров: П. Кузьминского (1900 г.), В. Караводина (1908 г.), Н. Герасимова (1909 г.), А. Горохова (1911 г.), М. Никольского (1914 г.). Однако в дореволюционной России не появились какие-либо серийные авиационные двигатели собственной разработки…." (https:// cyberpedia.su/10x11043.html)



В 1909 году русский инженер Герасимов предложил свою схему реактивного авиадвигателя, где воздух сжимался с помощью компрессора, приводимого в движение газовой турбиной. Все основные части турбореактивного мотора там имелись: и компрессор, и камера сгорания, и турбина.



Проект Горохова 1911 года - это аэроплан, движимый с помощью двигателя о двух симметрично расположенных камерах сгорания, в которые воздух нагнетался бы с помощью двух компрессоров, вращаемых мотором. Как только давление в камерах достигнет нужной степени, туда должно было впрыскиваться топливо, которое, смешавшись с воздухом, воспламенялось. Реактивные струи истекали в атмосферу через дюзы.



В 1924 году конструктор В.И. Базаров, уже в СССР, патентует свой вариант воздушно-реактивного двигателя. Там он делает гениальное изобретение - центробежный компрессор, нагнетающий воздух в камеру сгорания, вращался газовой турбиной, стоявшей в потоке истекающих продуктов сгорания. По сути дела, как в нынешних ТРД. (Эти примеры беру из книги Льва Экономова "Повелители огненных стрел" 1964 года.)



Для сравнения: турбореактивный движок современного типа в Британской империи Фрэнк Уиттл разработает в 1930-м. А великий Хейнкель возьмет под крыло юного создателя ТРД Ганса фон Охайна в 1936-м - и первый самолет с испытательным вариантом газотурбинного двигателя (подвешенного под брюхо машины) поднимется в небо летом 1938-го.



Но помилуйте! В 1860-х годах Россия - еще слаборазвитая аграрная страна, доля городского населения в ней (перепись 1863-го) - 8 процентов. В 1913-м доля горожан дорастет до 17 процентов. Города лежат среди бескрайнего деревенского моря, где техники еще нет. И в аграрной стране русские гении придумывают то, чего еще нет в тогдашних промышленно развитых странах. Нет ни в Германии, ни в Британии, ни во Франции или Америке. Турбореактивные двигатели - всего лишь один пример. Но если вы посмотрите на нынешнюю "Гиперпетлю" (Hyperloop) Илона Маска (пассажирский модуль, мчащийся в вакуумной трубе под действием "бегущего" электромагнитного поля), то без труда узрите аналогичный проект 1911 года - профессора Штейнберга из Иркутского политеха.



Нам очень сильно вредило то, что мы не могли осуществить гениальные проекты из-за общей промышленной неразвитости страны. В данном случае - полуаграрной Российской империи. На что, увы, накладывались узколобая косность чиновников и неверие в собственные силы. Причем, увы, это перешло и в советскую эпоху, а затем и в Постсоветию.



Для меня всегда будет примером авиаконструктор Яков Гаккель (1874–1945), который еще в 1911 году строил самолеты-монопланы обтекаемой формы, ровно на 20 лет опередив свое время. Его попросту не поняли и не оценили в царской России, хотя он делал то, о чем на Западе тогда и мечтать не могли. Но об этом мы как-нибудь потом поговорим. Важно иное - наша поразительная национальная способность к эпохальным прорывам, увы, слишком часто остающимся лишь на бумаге или в опытных образцах. Воистину, прав был английский мореход и разведчик Ричард Ченслер, посетивший двор Ивана Грозного в 1554-м: "Если бы русские знали свою силу, никто бы не смог с ними соперничать".



Нам очень важно осознать свое невероятное национально-цивилизационное преимущество. Именно для этого нам и нужна своеобразная опричнина из наукоградов и футурополисов, очагов концентрации людей наивысшей пробы. Антиподов вырожденцев - придатков к "тиктокам" и прочим социальным сетям. Эта опричная "экосистема" из территорий научно-технического творчества и самого передового производства станет настоящей грибницей, сеть которой пронижет плодородную почву - ту самую новую индустриализованную Россию, поднимающуюся на политике всяческого развития реального производства и кипучего протекционизма. Такие будущеграды-футурославли и станут обителями самой высокой культуры, здорового стиля жизни, средоточиями усадебного домостроения. Они примутся извергать в "почву" (в индустрию и умное агрохозяйство) множество прорывных инноваций и новых технологий. И тут же они выступят как мощные магниты для самых умных, талантливых и красивых женщин, по сути, превращаясь в питомники нового человечества. В колыбели расы победителей, достойных наследников великого прорыва 1954–1961 годов. Помните, как когда-то в СССР девушки буквально осаждали военные училища? Они понимали, что там могут встретить самых здоровых, волевых и сильных мужчин, да еще и хорошо обеспеченных. Думаю, с нашими футуроградами и наукополисами будет то же самое. Запустится мощный механизм полового отбора.



А уж эти новые люди высокого качества явно не станут страдать оттого, что не сознают собственной силы. Их не станет одолевать комплекс национальной неполноценности и низкопоклонства перед Западом. А мощный интеллект и яркая раскованная фантазия откроют им такие пути к победам, которые никогда не увидят глупцы и слепцы - серые бюрократические мыши или дельцы из старых отраслей деятельности.



Такие Люди Звезд отлично знают, что такое мощь мечты и фантазии…



Разорванные паруса мечты



Хотите живой пример?



Давайте посмотрим на нынешнюю гордость "зеленых" - экологопоклонников, - на "чистое" и свободное от углеродного следа судно Energy Observer (2020 год). Катамаран с жесткими парусамикрыльями. Ветряки. Электромоторы маршевого хода, способные работать и как динамо-машины (генераторы). Солнечные батареи по всей палубе.



Но как "Энерджи Обсервер" запасает электрическую энергию, которую расходует тогда, когда штиль стоит и дневное светило - за тучами? Или когда приходит ночь? А на судне с помощью электричества от солнца и ветра морскую воду, предварительно обессолив, электролизом разлагают на кислород и водород. Водород затем закачивают в баллоны высокого давления, энергетическая емкость коих значительно превосходит таковую даже у современных аккумуляторных батарей. При необходимости водород подается в топливные элементы, где в ходе химической реакции "холодного горения" вырабатываются электричество и водяной пар. Электричество передается на ходовые электродвигатели…



Погодите-ка! Это сколько же превращений энергии нужно пройти, чтобы получить электрический ход судна? Сперва получи ток за счет ветра или солнца, потом добудь водород из воды (потратив энергию на ее опреснение), потом подай летучий газ в электрохимический элемент - и только оттуда запитай ходовую машину. Это какие же потери! Неэкономично.



Но не это главное. Перенесемся ровно на 40 лет назад и откроем "Технику - молодежи" за июнь 1980 года. Там, на четвертой странице обложки, мы увидим не просто подобие "Энерджи Обсервера", а нечто покруче. Проект советского высокотехнологического парусника, "выжимателя ветра".



Автор проекта - Юрий Крючков (1928–2015), тогдашний профессор Кораблестроительного института (НКИ) во граде Николаеве (Новороссия, юг УССР). Из его статьи выясняем: оказывается, еще осенью 1979-го в Николаев на симпозиум по новому парусному флоту съехались делегаты из 34 научных центров Советского Союза. Дело в том, что симпозиум созвало Научно-техническое общество кораблестроителей имени академика Крылова и даже согласовало его и в Минвузе, и в Госплане СССР. Ведь в НКИ к тому времени успешно действовала общественная ЛИСЭД (Лаборатория по исследованию судов с экологически чистыми двигателями).



Уже тогда специалисты предложили проект парусного рудовоза дедвейтом в 50 тысяч тонн (николаевские корабелы В. Щередин и В. Шостак). Сам профессор Крючков выдвинул проект ветрохода с горизонтальной загрузкой, способный перебрасывать через моря-океаны удобные для парусников грузы: руду, нефтепродукты, уголь, контейнеры. ЛИСЭД создала проекты многокорпусных парусников для внутренних водных путей страны и Черного моря, разработала схему высокотехнологичного парусного оснащения, начертила проекты нескольких океанских транспортных парусников.



Тогда-то и был показан один из них - высокобортный транспортный корабль с тремя поворотными мачтами-консолями, несущими механизированные паруса-крылья с предкрылками и закрылками. С гладкой палубой и высоким ходовым мостиком в носу. На корме - ветродвигатель, что заряжает электричеством аккумуляторы, установленные в междудонном пространстве и служащие еще и хорошим балластом, обеспечивающим остойчивость корабля. А чтобы ветер его не кренил, предусмотрены еще и боковые рули - стабилизаторы качки, этакие "плавники". При входе в порты они убираются, парусник идет на вспомогательном электромоторе. Высокую маневренность ему обеспечивают подруливающие устройства.



Трюмы у него снабжены движущимися переборками - легко менять их конфигурацию. Загружают парусник как судно типа "ро-ро": через кормовые и бортовые лацпорты, по горизонтали. Не нужно грузовых люков на палубе.



Казалось бы, у СССР тогда появился еще один редкий исторический шанс: создать экологически чистый "бестопливный" флот. Но, как тактично написал в статье 1980 года профессор Крючков, нет заинтересованности главного потенциального заказчика - Минморфлота СССР.



Советские бюрократы не обладали достаточными умом и фантазией - и похоронили уникальный шанс. Что при Брежневе, что при Андропове и Горбачеве. А всего-то было и нужно, что построить опытный грузовой корабль, отказавшись от какой-нибудь огромной атомной подлодки, коих в СССР было с избытком.



Не только талантливый исследователь и конструктор, но еще и яркий писатель-маринист и краевед, Юрий Семенович Крючков еще дважды - в 1982 и 1986 годах - проводил всесоюзные симпозиумы по парусным судам в Николаеве, пытаясь пробить чиновную косность. Но то было напрасным. Профессор успел спроектировать и построить исследовательский парусный тримаран "Таис-3" из алюминиевомагниевого сплава, прогулочный катамаран "Бумеранг", снабдить жесткими убирающимися парусами исследовательское судно "Дельта" (бывший сейнер-рыболов 1963 года постройки). В 1989 году он закончит проект дооборудования жесткими убирающимися парусами теплохода "Саатлы" (5 тысяч тонн водоизмещения) на Каспии, но все так и останется на бумаге. Как, впрочем, и проекты круизных парусных катамаранов "Симнико" и "Селин 80".



Специалист по прочности судовых механизмов, в 1985-м Крючков будет брошен на "горящую" тему: исследования устойчивости ходовых установок атомных субмарин перед воздействиями подводных ядерных взрывов.



А потом придет развал Советского Союза - и времена откровенного варварства с мракобесием. Паруса мечты окажутся окончательно разорванными.



Хотя проект ЛИСЭД 1980 года можно и сегодня осуществить, его актуальность лишь возросла. Но и в нынешних "постсоветиях" царят серая чиновная тупость и полное отсутствие воображения. Зато теперь "элитка" восторгается "Энерджи Обсервером", который намного хуже, нежели то, что предлагали Крючков и ЛИСЭД еще в 1980-м.



Если изучить интервью гендиректора Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олега Савченко журналу "Эксперт" ("Наука двигает корабли", 21–27 июня 2021 г.), то увидишь список направлений, где наше военное кораблестроение отстало от мирового. Тут и защита корабля по физическим полям, и анаэробные энергетические установки, и системы электродвижения. Савченко с энтузиазмом поведал, что скоро будет сооружено судно с водородным двигателем. То есть электроход с кислородно-водородными топливными элементами.



Опять слепо копируются западные мода и тенденции! Кораблик-то золотым выйдет. Гораздо лучше было взяться за те самые высокотехнологичные парусники, о которых грезили в Советском Союзе в 1979-м, открыв новую эру мирового гражданского кораблестроения и завоевав для русских огромный новый рынок! Но нет… Все снова тонет в обывательской близорукости.



Снова и снова убеждаюсь в том, что в грядущем Институте русских побед должна работать и секция упущенных прорывов Советского Союза. Жизненно необходимо их тоже изучать! Как мы теперь прекрасно понимаем, СССР обладал изумительной способностью мобилизовать ресурсы и силы на осуществление приоритетных проектов. Но его правящие мозги оказались слишком косными для того, чтобы придумать такие прорывные свершения, а не послушно копировать то, что делают на Западе. Болезнь такого "обезьянничанья" началась уже при Сталине, а ко времени Брежнева расцвела самым пышным цветом. Вот и не вышли в море высокотехнологичные ветроходы под алыми серпасто-молоткастыми флагами. Спроектированный как невиданный ранее футуристический цивилизационный проект, как страна-лаборатория для дерзкого творчества, Советский Союз в итоге выродился в несамостоятельную силу, покорно плетущуюся за чужими враждебными цивилизациями. Уступив им дело формирования будущего и общего курса развития человечества. Да, Гитлер и Геринг так и не смогли понять, что Эрнст Хейнкель показал им на исходе августа 1939-го. Но далеко ли ушли от них советские бонзы 1985-го, так и не взявшие в толк, залежи каких прорывных проектов и разработок таились у них под носом!



Ну а "элита" Российской Федерации довела бюрократическую косность позднесоветской бюрократии до апогея. Как, впрочем, и низкопоклонство перед всем иностранным, и неверие в русские творческие силы…



Так оказалось намертво заблокированным важнейшее преимущество русской цивилизации - способность наших гениев намного опережать свое время и придумывать то, чего еще нет нигде в остальном мире. Пока оно никак не помогло нам победить. Пока оно натыкалось на бюрократический идиотизм, на "этоже-несерьезно-и-маниловщина", на отсутствие живого воображения. Но в накатывающем кошмаре Темновековья, в жесточайшей борьбе цивилизаций и культур за выживание в грядущей преисподней именно способность порождать "теплородные духометы" и станет нашим мечом-кладенцом. Эликсиром силы. Оружием Победы.



Кто знает, что могут создать духовные наследники Телешова, Менделеева, Королева и Курчатова? Иногда просто дух захватывает. Технику, побеждающую силу тяготения? Невиданную генную инженерию? Победу над старением человеческого организма как над болезнью?



Кто знает?



Ученые-поэты



Для того чтобы полностью задействовать оную национальную способность, и потребны те самые футурополисы. Средоточия по сути нового племени, мечтательного, умного и сильного. В фантастическом цикле Дэвида Зинделла "Реквием по гомо сапиенс" есть жутковатые персонажи - воины-поэты, столь же невероятно талантливые, сколь и беспредельно жестокие. По аналогии с ними назовем племя тех, кто населит Русь-Ковчег, учеными-поэтами. Способными, так сказать, скрестить в себе и холодный интеграл, и пылкую, страстную мечту, и дар предвидения. Умеющими задействовать оба полушария своего мозга.



Сеть "будущеградов", опутав страну и произрастая на жирном "черноземе" новой индустриализации, подпитываемая протекционизмом, создаст новую Русь. Она буквально проступит сквозь ветхую постсоветскую РФ, заново пересобрав державу. Да, именно здесь мы обретем то, что не смог Советский Союз: создадим "комбайн" в виде совершенно социалистических по духу мегапроектов развития - и частного предпринимательства. Когда государство создает эпохальные мегапроекты развития, каковые не потянуть ни одной частной корпорации, а частники подхватывают множество технологий, рождающихся при воплощении мегапроекта, делая из них коммерческие "конфетки". Вспомним, как СССР, первым в мире создав мобильные телефоны (1959 г., Куприянович) или спутник связи ("Молния-1", 1965 г.), отдал дело развития их другим, лишив себя колоссальных влияния, власти, богатств.



Но мы обретем и большее: способность управленцев Сверхновой России смело конструировать Будущее и воплощать те проекты, за которые не брался еще никто другой в мире.



При этом так называемые "силовики", везде готовые возбуждать уголовные дела по поводу кражи государственных денег (что совершенно не спасает нынешнюю РФ от чудовищного воровства), получают поворот от ворот футурополисов. В пионерных проектах у нас будет право на ошибку. Ибо понятно, что если из нескольких проектов прорыва сработает один, он с лихвой окупит затраты на все прочие. Чтобы все шло нормально, мы подберем в руководители предприятий и проектов пламенных энтузиастов своего дела, а не случайных "манагеров" и сереньких чиновных крысочек. "Распилами"-то страдают именно они, а вот фанатики сами сдадут "органам" любого, кто ворует и грозит похоронить их мечту. Нормальный, состязательный суд - как ветвь власти - положит конец произволу "силовиков" в Сверхновой России.



Мы больше не допустим ошибок прошлого, когда еще при Сталине произвол "органов" привел, например, к физическому уничтожению ракетчиков Лангемака и Клейменова (РНИИ реактивного движения), к колымским страданиям Королева. Мы не считаем нормальным то, что великий советский биолог, академик Лев Зильбер (1894–1966) дважды совершал научный подвиг: он остановил эпидемию чумы в Нагорном Карабахе в 1930-м и смог найти возбудителя страшного энцефалита - пресловутого клеща - в 1937-м. И оба раза за ним приходили. Сперва его пытались обвинить в том, что он готовил заражение чумой всего Азербайджана. Но в 30-м от "органов" удалось отбиться. А в 37-м его все-таки отправили в лагерь по бредовому обвинению в попытке заразить Москву энцефалитом через водопровод.



Зильберу повезло - его в 1944 году освободили, высоко оценили работу по природе раковых опухолей, сделали академиком медицинских наук и наградили Сталинской премией. А вот Клейменову и Лангемаку так не подфартило. Черт, отправили бы этих спецов экстра-класса хотя бы в шарашку!



Уничтожить гения и творца просто. Сложнее найти ему замену. Сие намного труднее, чем отыскать кандидата в генералы от госбезопасности, скажем. Мы больше не должны позволять всяким подлым мерзавцам получать от государства не только красивую форму и большое жалованье, но и чрезвычайные полномочия, и почти полную бесконтрольность, позволяя им получать чины, ордена и начальственные "пайки" за счет выдумывания всяких там громких "дел". Пускай воров и уголовников ловят. И непременно доказывают вину подследственных в настоящем суде, а не на его фарсовой имитации. Ибо иначе они сами отправятся за решетку.



Вопрос весьма актуален. Почему сегодня парализована работа почти двух десятков так называемых институтов развития в РФ? Почему они за 12 с лишним лет (к моменту, когда пишутся эти строки) так и не создали ничего принципиально нового, дотоле в мире невиданного? Почему все эти сколковы и роснано только либо встраиваются в чужие проекты на правах поставщиков некоторых составляющих, либо просто копируют заграничные достижения? Но не могут, образно говоря, создать своего прорывного конечного продукта, подобного "умнофону" 2009-го или персональному компьютеру 1981-го? Да очень просто: управляющим всеми этими институтами развития не хочется рисковать. Ибо если к ним придет безумный творец и что-то не выйдет в итоге, их схватят "силовики" и состряпают дело о растрате казенных миллиардов. Поэтому гораздо безопаснее просто копировать западное: там-то уже рискнули, проверили и попробовали. За это точно никто в тюрьму не посадит.



То же самое наблюдалось, увы, и при Сталине. Да, тогда начальство отвечало за порученное ему дело не просто свободой, но и головой. В итоге уже сталинские чиновники отказывались начинать что-то прорывное, в мире еще аналогов не имеющее, предпочитая копировать западные технику и технологии. Право дело, ну зачем рисковать жизнью, если можно просто следовать за США, Германией или Францией, где уже все проверили? За это точно ни на Колыму не сошлют, ни к стенке не поставят. А с этими безумными изобретателями как пить дать загремишь на нары. (Чтобы убедиться в том, что проблема утраты самой способности СССР быть лидером научно-технического развития проявилась уже при Сталине, достаточно познакомиться с историей опалы физика Капицы-старшего. Ведь он призывал не копировать немецкую технологию получения кислорода из атмосферного воздуха, а развивать свою, турбодетандерную, на тот момент уникальную.)



В итоге Советский Союз стал на траекторию "вечно догоняющего и запрограммированно отстающего". Что в полной мере относится к нынешней РФ.



Больше такого быть не должно. Первенство получат ученые-поэты. "Фантасты" в погонах, любящие ломать чужие судьбы, уйдут в прошлое. Тогда мы и воспарим. Тогда и начнет возникать Страна-Иное, альтернатива вырождению и миру тиктокеров.



Продолжение следует



Состоится ли Сверхновая Россия?

Из цикла "Окно в будущее"

Максим Калашников



Часть 7. Схватка футуризмов



Настоящая война пойдет, прежде всего, в научно-промышленном пространстве



Борьба за будущее пойдет не на полях "правильных" сражений, а, прежде всего, в исследовательских центрах и конструкторских бюро. Как и прежде в истории, именно новые знания, передовые технологии и наукоемкое производство станут залогом выживания и победы.



Соединенные Штаты как флагман Запада совершенно не собираются кончать жизнь самоубийством, развязывая полномасштабную "горячую" войну с русскими или с Китаем. Ибо отлично сознают, что таковая неминуемо перерастет в обмен ракетноядерными ударами, парировать кои Вашингтону просто нечем. Нет, янки переводят борьбу в научно-промышленную сферу. Но сможет ли Москва выстроить альтернативную стратегию?



Ведь речь идет о создании нашей Цивилизации Полудня.



Байден продолжает дело Трампа



Все эти сообщения на тему: "А если завтра война, то РФ и Китай побьют НАТО!" - воспринимаешь уже как бессмысленный "белый шум". В июле 2021-го, например, российские СМИ растиражировали горестные стенания отставного американского полковника Марка Ганцигера о том, что ВС Соединенных Штатов окажутся беспомощными, если Москва и Пекин выступят одновременно. РФ - вторгнется в Прибалтику, а КНР - начнет операцию по взятию Тайваня. Мол, нет больше у Америки крупных сухопутных войск, а некогда могучий воздушный флот, вбомбивший в 1991 году Ирак буквально в каменный век, ныне - лишь половина от того, что было тогда.



Но мало кто уже обращает внимание на такие откровения. Американские правящие круги заняты подготовкой к совершенно иной - и намного более реальной - борьбе.



В июне 2021-го Сенат США одобрил ассигнования более чем 200 млрд долл. на поддержку американских высокотехнологичных компаний, причем именно для успешной конкуренции с Китаем. На что пойдут субсидии? На производство передовой микроэлектроники и микросхем-чипов, на выпуск современного телекоммуникационного оборудования, развитие технологий искусственного интеллекта, на космическую технику нового поколения, на энергетику и фармацевтику.



"Если мы хотим, чтобы американские рабочие и компании США продолжали лидировать, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны. Тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером с далеко идущими последствиями для внешней политики и национальной безопасности", - заявил тогда глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. А президент Джозеф Байден выразился так: "Мы участвуем в соревновании за победу в XXI веке, и стартовый пистолет уже выстрелил".



То есть при невозможности сокрушить геополитического конкурента грубо-военным путем (как, впрочем, было и с СССР после 1945 года) американцы ставят на достижение научно-промышленного превосходства. Более того, Байден тут своеобразно продолжает дело ненавистного ему президента Трампа. Тот, как известно, ратовал и ратует за новую индустриализацию Америки, за отказ от производства в Китае необходимых американцам вещей. Но очень быстро выяснилось, что Соединенные Штаты крайне зависимы от поставок микроэлектроники с Тайваня, кроме того, своих антибиотиков они практически не производят. То, что делает нынче администрация Байдена, по сути, помогает завоеванию Америкой экономического суверенитета, работая на создание новых предприятий наукоемкой индустрии.



Хозяева Америки отлично понимают, что гиперзвуковые ракеты, конечно, вещь нужная, но для сохранения глобальной гегемонии куда важнее разнообразная и развитая наукоемкая промышленность, производящая массу гражданской продукции. Иначе частокол ракет станет охранять зону запустения и вырождения. Китайцы же продолжат выкачивать с американского рынка сотни миллиардов долларов за счет положительного сальдо внешней торговли, методично и ежедневно вывозя к себе рабочие места и поставляя в Соединенные Штаты безработицу и упадок. Суть нынешней "невоенной" мировой войны янки понимают отлично.



Хорошо, если и в Москве сие осознали.



Воспользуются ли русские чужим безумием?



Да, на первый взгляд у нас сохраняются неплохие шансы на победу и на то, чтобы воспользоваться безумием Запада. Чтобы остаться единой державной силой среди обломков ветхого человечества. Возьмем самый доходчивый пример.



Евросоюз обуян манией "декарбонизации". Объявлена война органическому топливу. Всех пересаживаем на электромобили! Или переводим все на водородное топливо. Смерть угольной, нефтяной и атомной энергетике! Не важно, что надежных и дешевых источников электричества с нулевыми выбросами не имеется и вряд ли они возникнут даже к середине текущего столетия. Ни солнечные батареи, ни ветряки не могут обеспечить потребных океанов энергии, не имея солидных дотаций из казны. Что заранее обрекает затею на провал. Термоядерной энергией так и не овладели. Как утилизировать сотни миллионов литий-ионных аккумуляторов, выработавших свой ресурс? Да бог его знает, хотя они - источник страшной экологической угрозы. При самом их производстве загрязнение окружающей среды умопомрачительно. И какой смысл делать электромобили, каждый из коих чертовски дорог, коль выхлоп из них перемещается из-под днища машины на силовые станции, вырабатывающие киловатт-часы для зарядки огромных стад якобы "чистых" авто? И вот рождается очередной бред: перевести все на сжигание водорода, получая на выходе лишь горячий водяной пар. Но откуда брать легкий летучий газ? Европейцы с умным видом рассуждают о том, будто они примутся разлагать воду электролизом. То есть тратить миллиарды киловаттчасов, чтобы опосредованно получить электрическую или (если водород сжигать вместо бензина в цилиндрах моторов) химическо-механическую энергию. А энергию для разложения воды, стало быть, придется добывать, кидая сотни миллионов тонн угля в топки котлов тепловых станций, вовсю загрязняя воздух?



По самым скромным подсчетам, ЕС, дабы перевести на водородное горючее три миллиона своих автомобилей-большегрузов, потребуется построить полсотни ядерных энергоблоков. Но атомным станциям в ЕС тоже объявили войну. Что остается? Добывать водород из природного газа. Например, с помощью парового риформинга в РФ - и гнать водород по трубопроводной системе "Газпрома" в Евросоюз. Правда, при этом русским предложено сжижать побочный продукт - углекислый газ - и закачивать его в подземные пласты. То есть опять-таки тратить энергию. Но верх европейского идиотизма - мечты о поставках водорода по трубам из наших земель. Это в какой же дебилизм надо удариться, в какие глубины научно-технической безграмотности окунуться? Ведь "нитки", по коим сейчас из Сибири течет в Старый свет природный газ, совершенно не годятся для перекачки водорода! Его молекулы - сущие крохи по сравнению с молекулами метана, этана, пропана, бутана и пентана. Водород будет просачиваться и утекать сквозь сотни тысяч лазеек, при этом стремительно разрушая изнутри металл труб. Ибо давно известен эффект охрупчивания высокопрочных сталей под воздействием водорода. Он попросту сожрет трубопроводы! Но бред по поводу их использования летом 2021-го повторил уполномоченный по экологическим вопросам Анатолий Чубайс.



Что в сухом остатке? Евросоюз угробит триллионы евро на совершенно бредовые программы, что превратят экономику ЕС в чертовски дорогую и неконкурентоспособную. Все, что будут производить европейцы, получится с чудовищными издержками и умопомрачительной себестоимостью. Никакой конкуренции с экономиками, лишенными "эколожского" бреда, они не выдержат. Остается лишь обкладывать весь ввоз в Европу товаров так называемым "углеродным налогом", что вызовет ожесточенные торговые войны и распад столь излюбленных либералами мировых кооперационно-производственных цепочек и единого глобального рынка. Что ускорит переход человечества к эпохе "новых 1930-х" годов, с разделением земного шара на протекционистские и самодостаточные миры-экономики, имперские блоки. При этом страны ЕС, истратившие астрономические суммы казенных средств на погоню за призраком "декабонизации", попадут в долговой кризис и, скорее всего, столкнутся как с банкротством государственных финансов, так и с социальными взрывами. И если янки попробуют следовать за европейцами, их ожидает примерно то же самое.



Как нам сражаться?



Вот тут-то и стоит русским использовать западное самоубийственное безумие. Мы не только о поставках естественного водорода (еще раз напоминаю об открытии его выходов на поверхность безвременно ушедшим от нас геологом Владимиром Лариным) речь ведем. Если твой геополитический и вековечно-исторический оппонент свихнулся и сам себя убивает - нужно ему заботливо помочь и овладеть самой ценной частью его богатого наследства. Разве нам не пригодятся самые работящие и квалифицированные из коренных европейцев на наших землях? Мы их быстро сделаем русскими - уже во втором поколении. Поглядите на историю Российской империи. На всех этих обрусевших немцев, шотландцев, французов! Нам пригодятся самые лучшие уголки старой Европы, которые мы возьмем под защиту и очистим от нежелательных пришельцев. Мы энергию распада наших недругов превратим в силовую подпитку своего имперского возрождения.



Для этого нам нужны собственные решительные преобразования.



Нужно провести новую русскую индустриализацию, опирающуюся на умный протекционизм. Без него новой промышленности просто не поднять. Сначала - покровительственные таможенные пошлины и протекционистские меры иного характера и лишь потом - строительство новых заводов, фабрик, научно-промышленных объединений, промышленных парков и технополисов.



Индустриализация вызовет бешеный спрос на плоды научной, конструкторской, инженерной деятельности. Исполнится советская мечта: наука превратится в могучую производительную силу. В питомник для подлинной элиты, золотого кадрового фонда. Придут могильщики старой сырьевой "знати", ростовщиков, освоителей казны и торговцев импортом. Мы покончим с проклятием - когда гегемоном в нашем социуме выступают разрушители СССР и те, кто стал трупоедами на его останках. На их место должны стать люди пламенного патриотизма, производители-творцы, обладатели интеллекта и яркого воображения, ненавидящие "стервятников" и сырьевиков так же, как тигры ненавидят собак. При этом пропитанные безграничной верой в творческий гений нашего народа. Обладающие смелостью совершать прорывы первыми в истории, без оглядки на других.



Роботизированная гибкая промышленность и умное агрохозяйство дают нам редкий исторический шанс - на цивилизационный реванш. Господствующая либерально-глобализационная доктрина бесчеловечна. Согласно ей, в мире, превращенном в один рынок (по "вашингтонскому консенсусу"), разделение труда доводится до апофеоза. Каждая страна делает лишь то, что рентабельно в условиях глобального рынка. Специализируется на чем-то. И если Тайвань, к примеру, будет производить микросхемы, а Германия - промышленных роботов, станки, автомобили и приборы, то РФ - лишь сырье добывать. А Украина, скажем, производить подсолнечное масло. Создается мир сверхмонополизации, причем разделение труда делает ненужными 80% населения. Ну нет для них работы больше!



Следующая ступень оной гонки в ад - дополнить предельную специализацию стран практически безлюдной индустрией 4.0 по Клаусу Швабу. И тогда в разряд лишних угодят уже более девяноста процентов землян. Им - подачки от правящей "элиты" в виде безусловного базового дохода, полная зависимость от хозяев (хотим - дадим тебе какую-то работу, хотим - отнимем), дебилизация и участь рабов цифровых платформ, придатков социальных сетей.



А вот русский ответ: использовать роботизацию для того, чтобы развить на своей территории производство всего, что только можно! Умножить число предприятий до самых немыслимых рубежей, снабжая себя всем необходимым: от еды, одежды и обуви - до тончайших приборов. Исчезает проклятие нехватки рабочих рук - роботы компенсируют нам демографические потери. Зато львиная доля того, что тратят граждане Руси-Империи на внутреннем рынке, остается в национальной экономике и повышает богатство людей, их зарплаты и пенсии. А не утекает в Китай, Турцию или в ЕС. Импортируем лишь то, чего у нас не хватает (манго, бананы, бокситы, древесину бальзового дерева и т.д.) или чего еще не можем делать сами. Богатство ИмперииКовчега, порожденное протекционизмом да индустриализацией, дает нам огромные ресурсы для вложений в сбережение и приумножение нашего народа. Сверхновых русских.



Высвобождающиеся работники (роботизация же!) идут в новые сферы деятельности - творческие сферы. Об этом мы, впрочем, еще поговорим подробнее и отдельно. Наука и университеты теснейшим образом интегрируются с производством. И одновременно мы получаем редчайшую возможность: вовлечь в Вооруженные силы всех прирожденных воинов, готовых сражаться за нашу державу. По зову природы своей, а не по призывному принуждению и не за материальные блага. Мы получим армию не из наемников, но из природных воителей. Причем войско наше не будет примитивным. Роботы, беспилотники, высокоточное оружие, изощренные системы разведки, связи и управления, быстрые и мощные средства передвижения, воздушно-космический флот и ВМФ - все это невиданно повысит могущество воинов и приведет к потрясающему росту производительности ратного труда. Один будет стоить сотни солдат прежнего времени. Или нескольких сотен иррегулярных боевиков. Мы уподобимся римлянам, сметающим с пути своих легионов мусор малых племенных ополчений. Или британцам, что восполняли численный перевес суданцев огнем пулеметов "Максим".



Оружие Судного дня, баллистические и крылатые ракеты с самой разнообразной начинкой (от ядерной до объемно-детонирующей и гексогеновой) удержат от нападения на нас крупные державы. Мы же получим свободу рук в своей сфере влияния и возможности подавлять иррегулярные банды везде, где пожелаем.



Индустриализация и роботизация позволят нам держать миллионные армии. Именно это и позволит нам взять под защиту целые анклавы в рассыпающейся, вымирающей, заливаемой пришельцами Европе. Разве нам не дороги прекрасные соборы северной Франции? Или ее Лазурный Берег? Или античная Греция? Или жемчужины Адриатики? Или солнечная благодатная Италия с римскими руинами? Над ними заполощут русские стяги. Здесь мы сохраним тонкие производства и очаги уникальной культуры, пресечем расчеловечивание и падение во тьму. Пусть к нам едут прекрасные южные вина и тонкие изделия. Часть здоровых и работящих европейцев мы примем у себя, а часть стянутся в наши анклавы вовне. Мы защитим их - на взаимовыгодных условиях.



Представьте себе сказочного витязя, коему помогают стремительный зоркий орел да свирепый серый волк с бугристой от мышц грудью. Поставьте на место богатыря русского бойца в экзоскелете, а в роли его верных помощников вообразите беспилотники-дроны и боевых сухопутных роботов - от механических мулов до изрыгающих смертоносный металл гусеничных машин с боевыми скорострельными модулями - и перед вами откроется наша воплощенная мечта.



Мы станем народом воинов и смелых творцов. Долгожителями с отменным здоровьем и когнитивными (а то и экстрасенсорными!) способностями. Носителями цивилизации футурополисов, вкушающими обогащенную и биологически активную пищу. Именно так мы породим следующую человеческую расу - более высокую ступень развития человека. Мало того, станем вожаками остального человечества. За нами пойдут не только как за народом Солнечного Полудня, спасающим от натиска бесчеловечного "толерантного" изуверства, не только как за творцами мудрых технологий, но и как за теми, кто организует проекты всемирного значения.



Хоть преображения пустынь в зеленый рай. Хоть создания системы отражения кометной и астероидной угрозы.



Такова наша, если так можно выразиться, проектная мечта. Видение нашей организующей силы на развалинах старого миропорядка.



Но от мечты до ее воплощения, увы, очень далеко. Нет страны нынче столь далекой от нашего образа будущего, нежели сегодняшняя РФ. Русским очень сильно повезло, что враг не продолжил распад СССР в 90-е годы. Пожалуй, сегодня он кусает локти, жалея об упущенных возможностях. Сам же он с тех пор сильно выродился и ослаб нынче, будучи бессильным справиться даже с теперешней Российской Федерацией. Однако и Москва пока не смогла толком использовать выпавшую историческую возможность, попав в водоворот деградации - просто другой ее разновидности. Покамест мы тоже грядем к весьма печальному финалу, снедаемые внутренними болезнями.



Что придется делать? Что нас сегодня спутывает по рукам и ногам?



Часть 8. Ложное чувство безопасности.



Сможет ли Москва использовать историческую передышку? Или же упускает время?



То, что Запад во главе с Америкой допускает сейчас огромные стратегические просчеты (и в научнопромышленной сфере тоже) - факт неоспоримый. Хорошо бы русским поймать противника на этом, да выстроить Империю-Ковчег. И духовную, и научно-техническую альтернативу новому Потопу и Античеловечеству.



Но видим ли мы сегодня в РФ хотя бы начало движения в нужном направлении? Нет. Зато налицо чувство самоуспокоенности у российских верхов. Дескать, санкции с 2014 года нам нипочем оказались, на действительно разрушительную экономическую войну не решились ни Вашингтон, ни Брюссель. На прямую военную агрессию они не пойдут. Чужие эсминцы мы гоняем, как зайцев. Значит, победа налицо. Можно и дальше плыть по течению, по-прежнему прижавшись к сырьевой Трубе и ничего не меняя.



В таком настроении, чем-то напоминающем самодовольство и леность верхов в России после войн с Наполеоном, и кроется главная угроза нашему будущему.



Лежа на печи



Давайте самим себе признаемся: в силах ли теперешняя Москва не повторить ошибки Горбачева, в 1985-м так и не догадавшегося поискать прорывные разработки и капитанов возможного рывка внутри собственной страны? Может ли использовать явную догматическую глупость Запада, ударившегося в "эколожство" и не замечающего целые направления развития? Способна ли власть РФ воспользоваться способностью русских творцов и изобретателей опережать свое время на десятилетия - или же так же бездарно утопит ее в бюрократической трясине, как это делалось и при царях, и при генсеках? Обладает ли она способностью самостоятельно проектировать и строить реально альтернативную цивилизацию?



Конечно, судьба ниспосылает нам великолепную возможность обойти Запад именно за счет своей смекалки. Кто сказал, будто научно-технический прогресс должен идти исключительно по пути удорожания его плодов? Вот пример: западники пытаются строить новые летательные аппараты, некую альтернативу автомобилям в мегаполисах. Как правило, это сложные и весьма недешевые машины с вертикальными взлетом и посадкой, либо несущие на себе специальные моторы с пропеллерами для этого (и становящиеся мертвым грузом в вертикальном полете), либо достаточно сложные конвертопланы (когда воздушные винты сперва работают на взмывание с места, вращаясь параллельно земле, а затем разворачиваются перпендикулярно ей, сообщая аппарату поступательное движение). Но ведь мы можем опередить соперников, развив винтолеты-автожиры, каковые и по цене в разы выигрывают у западных "вертикалок", и требуют очень малых площадок для взлетаприземления, и в дальности действия значительно превосходят.



То же самое можно сказать и о двигателях. Помимо электромоторов с емкими аккумуляторами или топливными кислородно-водородными элементами есть возможность развивать двигатели внутреннего сгорания с крайне малотоксичным выхлопом. Или же на газе. Что особенно актуально на наших просторах - особенно зауральских, - где зарядных станций для электроходов не наставишь.



Но разве мы наблюдаем напряженную научно-техническую контригру Москвы сегодня, когда действия ведутся стремительно и буквально "на кончиках пальцев", в стиле военной операции? Разве мы видим постоянный и напряженный поиск возникающих возможных прорывов, рождающихся в частных компаниях, группах энтузиастов-конструкторов или в научно-исследовательских институтах? Ну помимо уже "железобетонных", утвержденных направлений (информационные технологии, космическая отрасль, авиапром, ядерные технологии, станкостроение и.т.д.)?



Нет. Это в США проходят открытые и увлекательные конкурсы вроде гонки беспилотных авто в пустыне Мохаве, причем под эгидой Агентства передовых разработок Пентагона (DARPA), и участвовать в них могут хоть огромные корпорации, хоть студенческие "гаражные" команды. Но в РФ все делается келейно и закрыто. Разве вы помните конкурс на лимузин "Аурус"? На трактор будущего? Нет. Сегодня ряд команд в РФ разрабатывают дешевую альтернативу вертолетам - беспилотные грузовые ЛА. Но разве мы слышали об объявленном государством конкурсе по сей части? По двигателям будущего? Или по перспективному наземному транспорту?



В июле 2021-го появилось сообщение о том, что американская компания Aevum уже представила дрон Ravn X. 25-тонный летающий робот может нести полезную нагрузку до 6,8 тонны. Его можно использовать как летающий космодром: с него на высоте в 15000 метров могут стартовать легкие ракеты-носители, выносящие на орбиту спутники до полутора сотен кило массой. В другом варианте аппарат работает как авиаматка: может нести сотни дронов-квадрокоптеров, которые запускаются в полете и доставляют грузы до адресатов. Как вы понимаете, такая система может иметь и военное использование. Но где мы видим нечто подобное в РФ? У нас еще в 1997-м был готов проект "Воздушный старт" - двухступенчатая ракета, запускаемая с летящего "Руслана". И что? Так и похоронили проект.



Помните ли вы хоть одну широкую общественную дискуссию у нас о том, какая страна должна быть у нас в грядущем? Какой для этого нужен социально-экономический курс? Какая кредитно-финансовая и налоговая система? Такого нет и близко.



Что вместо этого? Не имея критически важных для суверенитета и завтрашнего дня России отраслей (той же микроэлектроники), уже столкнувшись с неизбежностью схватки с Западом (2007 г.), куда власть выкинула сто с лишним миллиардов долларов? На никому не нужную и в итоге провалившуюся Сочинскую олимпиаду, на бесполезный ЧМ-2018 по футболу, на саммит во Владивостоке. Словом, на бесплодные "имиджи". Летом 2018-го медиа взахлеб обсуждали, сколько академий (!) футбола нужно открыть в стране, а не то, почему у нас не развиваются прорывные научно-промышленные центры. Или почему власть не объявляет четкий курс на неоиндустриализацию, без каковой не будет спроса на смелые технические новации!



Чем это может грозить?



Передышка не вечна



Исторически нам и вправду неслыханно повезло. Живи мы в иное время - хотя бы в первой половине ХХ века, - и нас давно уж не существовало бы. В пору, когда судьбы народов определяли стальные чудовища с гидравлическими челюстями (агрессивные, промышленно развитые империи), Российскую Федерацию разодрали бы еще в 90-е годы, после гибели СССР. Но в 1991-м наступили другие реалии, либеральномонетаристские и глобалистские. РФ решили оставить туземным приказчикам-управляющим, введя в "мозг" деградирующей и вымирающей территории лишь некоторые элементы внешнего управления. Пускай РФ служит обильным источником сырья, денег (выводимых из страны в благоустроенные страны) и мозгов. При этом контролируемо вымирая. Перерабатывающую промышленность - снести по максимуму, дозволив побежденным заниматься агропромышленным хозяйством. Чтобы мы на мировой рынок за колбасой не бегали. И это гораздо выгоднее, чем держать оккупационные войска на лоскутьях некогда великой страны, тратясь на поддержание порядка. А так получается отличный контролируемый хоспис - заведение по относительно мягкому сведению в могилу русских и прочих коренных народов РФ. Как и хороший рынок сбыта для иностранных товаров да услуг.



Так история милостиво подарила нам отсрочку, за три десятка лет каковой (на сегодня) победители в первой холодной (третьей мировой) войне 1946–1991 годов сами стали стремительно разлагаться изнутри. Былую силу они утратили. Деградировали их общества, они тоже лишились изрядной части реального сектора экономики, потонули в государственных долгах и сильно сократили военное присутствие в той же Европе. Слишком понадеявшись на власть подкупа, корысти и промывания мозгов. Поэтому, когда команда Владимира Путина принялась активничать на военно-внешнеполитическом фронте, вернув Крым, Запад обнаружил, что и ответить-то толком Москве не в состоянии. Прямая горячая война с РФ для них - самоубийство, настоящие санкции против нас (с отказом от покупки углеводородов, с полной финансовой изоляцией РФ и показательно брутальной конфискацией личных заграничных состояний высших сановников и кремлевских олигархов) Запад тоже не решается ввести. Даже строительство газопровода "Северный поток - 2" он не смог остановить, Москва умело сыграла на противоречиях между Берлином и Вашингтоном. При этом начались внутриполитические потрясения в самом ядре западной капиталистической системы. Достаточно вспомнить "новую Жакерию" в виде выступлений "желтых жилетов" во Франции или расовые бунты с последующим политическим кризисом в Соединенных Штатах 2020 года, когда даже тамошние аналитики всерьез рассуждали об опасности новой гражданской войны. Оказалось, что у хозяев Запада больше нет возможности покончить с РФ, учинив ее взрыв изнутри с последующим распадом (новым 1991 годом). Но зато возникла настоящая угроза в виде подъема Китая на вершину глобальной экономической гегемонии.



Образно говоря, после 2014 года мы оказались не в штормовом океане с пенными валами-стенами, способными опрокинуть корабль, а в глобальном стоячем болоте. Где, как вы понимаете, никаких волн нет. Разве что трясина чавкает и пузыри пускает. Мы обнаружили, что реальной угрозы военного вторжения - как в Ирак, Югославию или Ливию - не существует. Это и можно считать спасительной исторической передышкой для русских. Временем, когда можно заняться лечением собственных опасных болезней, провести новую индустриализацию, накачать мышцы, развить страну, переломить тенденцию на старение и вымирание своего народа, на его обнищание. В сущности, янки, начав сворачивание активной внешнеполитической линии и сосредоточившись на решении домашних проблем, так и поступили. Пускай и своеобразно. Они отлично смекнули, что впереди ждет изнурительное позиционное противостояние, в коем важно не умереть от внутренних недугов и попытаться выстроить экономику на основании наукоемкого производства.



А вот поняла ли это Москва? Ведь феномен "путинского возрождения" крайне хрупок и полон алогичных противоречий. Да, во внешней политике вроде перешли к наступлению и занялись обильным финансированием армии, ее перевооружением. Но при этом Кремль почти ни на йоту не изменил порочного социальноэкономического курса - когда благосостояние страны держится на вывозе разнообразного сырья, обрабатывающая и наукоемкая промышленность существует не в виде цельной системы, а как архипелаг уцелевших островков, а РФ продолжает попытки встроиться в кооперационные цепочки глобального рынка. Путинской команде не удалось переломить тенденции ни на вымирание коренного населения страны, ни на ее проедание (доля накопления в ВВП - меньше голодного минимума в 25%), ни на вывоз денег из РФ. Темпы роста экономики - в полтора-два раза ниже среднемировых, что порождает опасный феномен: при растущих вооружениях Федерация все время опускается вниз в планетарной "табели о рангах", превращаясь в экономического карлика (менее 2% в глобальном валовом продукте) с ничтожной долей во всемирном экспорте высокотехнологичной и машинно-технической продукции. РФ все больше напоминает больного лепрой, приникшего к новенькому пулемету. Придется ли открывать огонь - очень неясно (враг не бросается в прямую атаку), а вот болезнь развивается ежечасно.



Хорошо, конечно, изучать-отмечать те глупости и безумия, что Запад допускает в своих научно-технических и экономических планах. Но сможет ли РФ в ее нынешнем виде сим воспользоваться? Сможет ли гибко и скоро реагировать на роковые просчеты геополитическо-исторического врага, сделав русскую науку мощным орудием формирования победоносного будущего и великой производительной силой? Сумеет ли не только бесконечно твердить о "многополярном мире" и своих цивилизационных особенностях, но и явить роду людскому привлекательный образ своего "полюса"? Ту самую цивилизацию завтрашнего дня, притягательную для других, альтернативу западному толерантному гниению и догматическому маразму? В силах ли теперешний порядок в стране использовать удивительную способность русских гениев на целые эпохи опережать свое время в своих разработках или изобретениях?



Нет, увы. Ибо, на словах противопоставляя себя истлевающему Западу, Российская Федерация сама гниет изнутри. Ее система чертовски косна и отторгает инновации намного сильнее, чем даже упадочный порядок Запада. Прекрасные отечественные мозги не могут найти применения дома и по-прежнему вынуждены уезжать. Умение Москвы рационально распределять усилия и тратить ресурсы исключительно на жизненно важные проекты - ниже всякой критики. Ресурсы продолжают проматываться или омертвляться в "финансовых резервах". Страна продолжает утопать в казнокрадстве, коррупции и беззаконии, надежно увязая в новом застое. Любое мероприятие государства сопровождается тем, что стая начальников "откусывает" денежки на каждом этапе, раздувая сметы.



На Западе "мозговики" это отлично понимают и рассчитывают пускай и не на скорую, но на гарантированную смерть РФ из-за ее внутренних недугов. И что передышка окажется потраченной Москвой впустую.



Главная угроза - внутренние недуги



"…Экстрактивные институты - это те, при которых малочисленная элита выжимает все, что может, из общественных производственных ресурсов и почти все забирает себе. Элита противодействует технологическим новшествам, поскольку они разрушительны для политического и экономического строя, обеспечивающего ее положение. Из-за собственной жадности элита доводит всех остальных до нищеты и препятствует прогрессу. Неразрывный порочный круг, состоящий из экстрактивных политических и экономических институтов, поддерживает застой в обществе…"[1].



Не правда ли, сказано просто о нынешней РФ? С ее бюрократически-сырьевой экономикой, с "управляемой демократией", где все - а не только оголтелые прозападные либералы-навальнисты - исключаются из процесса выборов. Если, конечно, дело не касается партиек-бутафорий, созданных по велению самой власти. Добавим сюда бутафорские суды, таковыми не являющиеся. Рати людей в погонах, все более занятых хищничеством, рейдерством, личным обогащением. Орды всяких "проверяющих" со стороны госаппарата, которые душат частную инициативу и норовят ее извести под корень. Налоговую систему, буквально уничтожающую все, что выше добычи и первичной переработки сырья и ведущую к процветанию финансистов-спекулянтов, а не промышленников. В этой системе наука и исследователи не нужны. Равно как и талантливые конструкторы. Господство загнивающей пирамидальной бюрократии, отвечающей за свои действия не перед народом, а перед вышестоящими сановниками, - это гарантия застоя и медленной смерти страны. С постоянным размножением мертвящего чиновничества.



Да, созданная в РФ система на генетическом уровне не заинтересована в новой индустриализации страны. Недаром самого слова "индустриализация" нет в риторике высшего руководства. Говорят о чем угодно (агрессивном инфраструктурном строительстве, цифровизации, клиентоориентированном государстве, новом общественном договоре), но только не об индустриализации. Регулярно мечутся молнии и в тенденцию усиления протекционизма, набирающую силу по всему миру. Самым кафкианским образом истеблишмент РФ совмещает великодержавие в речах и внешней политике (отчасти, конечно), в экономике оставаясь приверженцем свободы глобальной торговли, в этом принципиально не отличаясь ничем от "младореформаторов" гайдаро-чубайсовского типа конца 80-х и начала 90-х годов. Что, в общем, понятно: появление десятков тысяч новых заводов и фабрик принесет с собой появление мощных общественных сил, способных разрушить нынешний политический порядок. Если поднимутся тысячи успешных деятелей научно-технического предпринимательства, промышленников несырьевого сектора (тех же машино-, приборо-, станкостроителей, биотехнологов и фармацевтов), капитанов агробиопрома и высокотехнологичных строителей, коли параллельно размножатся армии высококвалифицированных исследователей, конструкторов, инженеров, техников и рабочих, то глубочайшие перемены неизбежны. Ибо эти силы - мощная опора для идеологий социализма и национал-патриотизма, протекционизма и активной промышленной политики, ненависти к бесплодным ростовщикам-финансистам и тем, кто строит свои власть и богатство на вывозе русского сырья в страны Запада и Китай. Их возникновение и усиление неумолимо покончит с нынешней "элитой", зиждящей господство свое на углеводородной Трубе, близости к казне и репрессиях со стороны распухающего аппарата насилия.



А этого нынешнему истеблишменту не нужно. Мол, к черту все эти научно-технические и промышленные прорывы, коль оные грозят нашему господству. На наш век хватит, а дальше - забота тех, кто нас сменит. Тем более что Запад не в форме. Нет, даже сегодняшняя "элита" (не могу не взять сие слово в кавычки) понимает, что нужно что-то делать. И даже пытается изобразить научно-техническое развитие. Исключительно под контролем бюрократии и госкорпораций, с криками пропаганды об "эпохальных прорывах" и о том, что "аналогов нет". По возможности загоняя все инновации в военно-промышленную сферу, откуда новые технологии не перетекают в гражданский сектор - по причине его неразвитости и отсутствия протекционизма. Но это - всего лишь самообман, потому как гиперзвуковые "Кинжалы" никак не компенсируют отсутствие в РФ микроэлектронной индустрии (о чем говорит вице-премьер Юрий Борисов). А ведь слабость страны по сей части - не надуманная, а реальная угроза нашему будущему.



Да, в итоге получилась по-своему стабильная общественная система. Но чудовищно инертная и косная, ведущая РФ в небытие или к новой катастройке, второму изданию горбачевщины. Черепашья скорость реагирования системы на вызовы эпохи (и сведение всего к очередному "закручиванию гаек") удручающи. Размножающаяся пирамида чиновничества не заменит собой энтузиазм и частную инициативу миллионов граждан. Вспомните любые прямые линии президента РФ с народом: они каждый раз говорят о том, что госаппарат на местах не работает, проблемы не решаются, а местное самоуправление - фикция.



В итоге нарастает общегосударственное слабоумие.



Существуй в РФ настоящее местное самоуправление - и тьма проблем решалась бы на местах же, причем с громадной экономией бюджетных денег (чиновники попадают под сильнейший контроль, тут невозможны московские гранитные урны по 300 тысяч рублей за штуку, или скамейки по 100 тысяч, или покупка гранитных бордюров по 4 тысячи рублей/метр за казенные деньги тогда, когда в магазинах это стоит 2,5 тысячи целковых). Местное самоуправление с руками отрывает полезные технические новации, экономящие бюджетные деньги, - все эти дорожные покрытия из новых материалов или полимерные трубы водоснабжения, способные десятки лет работать без ремонта. (Аналогичная история была и с русскими земствами в Империи, когда они заказывали знаменитому мостостроителю Евгению Патону, например, прочные, легкие и долговечные конструкции. Отказывая при этом столичным министерским инженерам, выкатывавшим умопомрачительные сметы.)



Сеть местных самоуправлений (МСУ) в стране - это гигантский коллективный разум, распределенный и стремительный. Он пресекает воровство начальства, осваивающего триллионы на вечной перекладке асфальта или инженерных коммуникаций. Местному самоуправлению (новым Советам или земствам) необходимо найти больше денег на здравоохранение, образование, жилищное строительство. Потому оно пользуется самыми ресурсосберегающими технологиями (ускоряя НТР и давая заказы передовой промышленности), сводя к минимуму бюрократию и не давая воровать на подрядах. Во всяком здоровом государстве сильная центральная власть опирается именно на самоуправление муниципий.



"Коллективный разум" МСУ сочетается с новой индустриализацией, протекционизмом и частной инициативой. Еще миллионы активных людей ежедневно думают и изобретают: как решить ту или иную задачу (проблему) надолго и как можно дешевле. Это еще одно "полушарие" гигантского коллективного мозга, на порядки превосходящее интеллект чиновного аппарата. Частные изобретатели и производители все время порождают новое - экономичные системы отопления и водоснабжения, переработки отходов, энергетики и транспорта. Они создают прорывные системы диагностики и лечения в медицине, обрабатывают моторы составом на основе камня-змеевика, который снижает трение и экономит топливо (огромная экономия для бюджетов всех уровней). Делают системы полной очистки бытовой воды и разрабатывают легкие и прочные стройматериалы. Добывают целебный дигидрокверцитин из комля лиственниц. Строят лазерные обрабатывающие центры русского образца. Или легкие самолеты. Всего и не перечислить! Частная инициатива подхватывает разработки ВПК и внедряет их в мирную жизнь.



Все работает в комплексе, придавая стране задор и стремительность развития.



В РФ оба "полушария" неразвиты! Местного самоуправления нет, а производителей и предпринимателей буквально сживают со свету идиотскими податями. Поборами. Проверками. "Кошмаринием" со стороны силовиков. Душат массой взаимоисключающих требований и инструкций. Заставляют исписывать горы ненужных бумаг, вместо того чтобы заниматься делом.



Может ли такая страна избежать упадка и гибели в финале? Способна ли использовать слабости и просчеты геополитических оппонентов? Ответ очевиден.



Когда все снова забурлит…



Больше всего нынешняя РФ нынче напоминает даже не столько бюрократически-коррупционный режим Российской империи Николая I в 1840-е, сколько цинский Китай XIX века. То же мертвящее царство косной бюрократии, не допускающей никаких новаций и умеющей лишь цитировать древние конфуцианские тексты. Да еще и расхищение казенных средств под множеством предлогов.



Цинский Китай за это в позапрошлом веке был не раз наказан - агрессией более технически развитых англичан, французов и японцев. Со времен Опиумных войн. Но представьте себе аналогию: наказание просто отложили. И западники не трогали Поднебесную почти целое столетие. Не гремели залпы бронепалубных фрегатов и паровых корветов, митральезы не расстреливали джонки на реках (как во времена франко-китайской войны 1884 года). Китай наслаждался мнимыми безопасностью и стабильностью. Но внезапно противник появляется - однако не с примитивными броненосцами адмирала Курбэ, как в 1884-м, а с авианосцами и дредноутами, скоростными бомбардировщиками и штурмовиками…



Поймите аналогию правильно - мы не о прямой "горячей" войне. Просто феодально-сырьевая РФ вдруг увидит перед собой противников, производящих то, что нам и не снилось. Представьте себе, что каждый шаг российской "элиты" предсказывается и контролируется системами интегрального интеллекта. Нет никаких тайн - все шифры взламываются квантовыми компьютерами. Любое движение отслеживается спутниковыми системами, вся связь идет через иностранные системы с тьмой закладок. Даже сами представления и вкусы верхушки РФ формируются извне. Оттуда генерируются даже ее желания. Даже ее подсознание. Она готова отдать очень многое за доступ к западным биомедицинским чудесам. При этом верхушка оппонентов, усовершенствовав себя, обрела невиданные личные способности, превосходя "российцев" так же, как хомо сапиенс превосходит питекантропа. Что тогда станет со страной? Выдержит ли она вообще удар суперкризиса середины века сего, когда совместятся натиск жары, нехватка пресной воды и плодородных земель, да еще и новое Великое переселение народов? А если появится оружие в виде массы микромеханических умных роев "насекомых", способное скрытно выводить из строя любое оружие, включая и ракетно-ядерное? Или на геостационарных орбитах повиснут космические крепости, способные наносить по земной поверхности точные удары СВЧ-излучением? Или если потребность в нефти по причине новой технологической революции сократится раза в три?



Если посмотреть на то, что американский спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Кэрри говорил во время визита в Москву в июле 2021-го, то это - явно план своеобразной агрессии. США и ЕС намерены яростно снижать углеродные выбросы, закрывать угольные энергостанции, строить "зеленые" энергетику и инфраструктуру. А поскольку сие накладно, то остальным врубят своеобразные санкции - таможенные пошлины (или налог) на выброс углекислого и угарного газов. То есть дело ведется к обособлению Запада в "чистый мир" и разрушению прежней глобализации (ибо поток товаров извне, сделанных "грязной" индустрией, попросту пустит прахом все экологические вложения американцев и европейцев). А это в итоге и мир в кризис перепроизводства вгонит, и сильно сократит спрос на русское сырье.



Ни о каком сохранении России как страны и как цивилизации при таком повороте истории и речи быть не может! Накопленное отставание "разрядится" один раз - но катастрофически разрушительно. Если до того российская "элита", устав от вечного противостояния с Райскими Землями (таков для нее Запад), не пойдет на новое издание горбачевщины. Со всеми вытекающими последствиями. Ведь первые звоночки по поводу такого исхода уже звучат. Хотя бы в Белоруссии…



О "неважных" проблемах



Будущее трудно предсказать - слишком много неизвестных в его уравнении. Меньше всего хочется уподобиться Герберту Уэллсу, каковой, при всей его гениальности, накануне Первой мировой отказывал подводной лодке в роли одного из решающих факторов в войне на море. Он заявлял, будто попытка атаковать субмариной большие броненосные корабли равносильна попытке стрелять в слона из револьвера, да еще и с завязанными глазами. Но очень скоро практика посрамила пессимистические прогнозы Уэллса относительно подводного флота. Мы все не свободны от окружающих реалий, "довлеет дневи злоба его", как говаривали наши предки. С улыбкой перечитываю "В небе завтрашнего дня" Карла Гильзина издания 1960 года. Яркая фантазия автора рисует сверхскоростные стреловидные стратопланы, способные долететь от Москвы до Владивостока за три часа, неся на борту не только пассажиров, но и матрицы центральных газет - чтобы их напечатали в типографиях Приморья. То, что газеты можно будет в мгновение ока передавать в электронном виде по волоконному оптическому кабелю или по каналу спутниковой связи, просто не умещалось в воображении людей пятидесятых годов ХХ столетия. Вот и мне трудно не ошибиться в своих расчетах.



Но если принять во внимание некоторые тенденции и психологию нынешних дней, то можно ожидать появления техники прямого воздействия на поведение миллионных масс возмущенных людей. Например, с помощью космических аппаратов, возмущающих ионосферу. И тогда в стране - жертве агрессии могут произойти массовые бунты-беспорядки, причем уже за гранью психопандемии, когда обуянные безумной яростью люди буквально станут кидаться на пулеметы и бронетехнику. А если допустить, что превосходство наших цивилизационных соперников в тонких технике и технологиях позволят им перейти к конструированию живого, к созданию организмов, запрограммированных на конкретные боевые действия, но при этом бесплодных - дабы не могли бесконтрольно размножаться и мутировать. Представим себе живую торпеду в виде искусственной акулы, внутри которой вырабатывается мощная взрывчатка - нитроглицерин. Вообразите, что она запрограммирована на самоубийственные атаки надводных и подводных кораблей. Как отличить ее от обычных дельфинов, касаток или акул?



Довольно примеров. Нынешняя самодовольная расслабленность верхушки РФ опасна. Ход ее мыслей ясен: "Зачем нам какая-то индустриализация, коль и так побеждаем и все хорошо? Полноценная судебная власть и нормальная политическая конкуренция как условие научнопромышленного прорыва? Чушь какая! Более того, Запад еще ждет катастрофическое упрощение, некий аналог нашего развала СССР. А мы уже прошли через такое - и получим преимущество…"



А тут еще Чубайс сладко поет: торговать квотами на выброс углерода сможем, на 50 миллиардов долларов в год… Сможем поставлять богатым покупателям всего света органическое продовольствие. Читай: ну к чему нам новая промышленность?



Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: передышка для нас кончится, мир взбурлит опять - а Москва окажется к сему неготовой. Как та стрекоза, что лето красное пропела. Вывод из всего этого суров. РФ должна провести революцию сверху, некий капитальный ремонт. Причем одновременно с индустриализацией на условиях протекционизма, с футуристическим развитием и продолжением геополитической борьбы за воссоединение русского народа. Как это сделать? По-прежнему актуальна наша совместная книга 2011 года - "Новая опричнина, или Модернизация по-русски". Ибо если революции сверху не произойдет, то рано или поздно у нас грянет внутренняя смута с непредсказуемыми последствиями. Время исторической отсрочки, нам дарованной, истекает. За вызовом новой "зеленой" агрессии Запада маячат и страшные общемировые потрясения середины столетия. А спасательный ковчег из РФ в ее теперешнем виде ну никак не получается.



Продолжение следует



Примечания:

1 Николас Уэйд. "Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества". - Москва, "Альпина нон-фикшн", 2018 г., с. 269. Источник - Завтра

