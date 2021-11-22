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Как ОПЕК+ может отреагировать на распродажу стратегических резервов топлива США
00:17 24.11.2021

Нефть на шутку: изменит ли ОПЕК+ параметры соглашения
Как картель может отреагировать на распродажу стратегических резервов топлива США

Ирина Кезик

Белый дом официально сообщил о том, что намерен высвободить из стратегических резервов США до 50 млн баррелей, чтобы оказать влияние на стоимость нефти, призвав поступить также ряд других государств. Эксперты полагают, что демарш стран-импортеров во главе со Штатами не окажет серьезного влияния на рынок нефти, в том числе не отразится на параметрах сделки ОПЕК+. Впереди отопительный сезон и повышенный спрос, отметили аналитики. Любопытно, что на рынки новость о распродаже нефтяных резервов повлияла не так, как рассчитывали американцы: 23 ноября стоимость Brent выросла на 2,5% и превысила $80 за баррель.

Распродажа запасов

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Президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте Белого дома 23 ноября.

"Министерство энергетики [США] подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен [на топливо] для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение [на рынке] после пандемии", - указано в заявлении.

Как сообщено в пресс-релизе, в ближайшие несколько месяцев США высвободят 32 млн баррелей нефти - объем, который со временем вернется в стратегический резерв за счет снижения цен. Затем будут задействованы еще 18 млн баррелей. В Белом доме подчеркнули, что вместе с США часть нефти из резервов выпустят ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Южную Корею и Японию.

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Также стало известно, что правительство Японии в координации с рядом стран для снижения цен планирует выпустить из стратегического резерва объем нефти, достаточный на несколько дней, передавал телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. Речь об излишках топлива от планового суточного фиксированного резерва.

Правительство Южной Кореи приняло решение о продаже части нефтяных запасов из стратегического резерва для стабилизации цен на этот вид сырья, как предложили США, сообщил МИД республики. Конкретный объем, сроки и способ пока не известны.

Индия также приняла решение продать на рынке 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте. "Это произойдет параллельно и в консультациях с главными мировыми энергопотребителями, в том числе с США, КНР, Китаем, Японией и Южной Кореей", - отмечено в документе.

Другие инструменты

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Сегодня общий объем хранилищ нефти и нефтепродуктов в мире составляет порядка 8 млрд баррелей. Почти две трети приходится на страны азиатского региона и Северную Америку. В США объемы запасов составляют порядка 700 млн баррелей. По данным Российского газового общества, на втором месте по резервам находится Китай, у которого в запасе есть 500–600 млн баррелей. Затем идут Франция, Голландия и Индия, резервы которых более чем в 10 раз меньше, чем в США, а Южная Корея и вовсе находится на 13-м месте.

В ноябре американский лидер просил ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 600–800 млн баррелей в сутки. Однако параметры сделки остались прежними, предусматривающими рост на 400 млн баррелей в сутки. После этого Джо Байден заявил, что в арсенале у американской администрации есть "другие инструменты". По его словам, он будет "говорить с другими странами в подходящее время", чтобы у них "в трубопроводах было больше энергии".

Однако сегодня эксперты сомневаются, что американские аргументы в виде дополнительных объемов окажут серьезное влияние на рынок.

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Эксперты лишь расходятся во мнениях относительно продолжительности этого периода

- Не думаю, что высвобождение 50 млн баррелей сильно ударит сегодня по рынку. Не указано, в течении какого периода будет реализована эта интервенция. ОПЕК+ сегодня наращивает добычу на 400 тыс. в сутки, что в месяц дает 12 млн баррелей дополнительных объемов. Даже если предположить, что американский допобъем будет высвобожден в течение года, это все равно меньше того, что делает ОПЕК+, - отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Кроме того, отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы и не только на нефть, но и на газ, добавил эксперт.

- После всего этого США придется снова наращивать запасы. Не считаю, что ОПЕК станет менять свою политику из-за поведения Байдена, - заключил Андрей Полищук.

Новая нефтяная война

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К каким последствиям приведет подорожание черного золота

Намерение Джо Байдена распечатать стратегические нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое - по сути объявление новой нефтяной войны, "причем перчатка брошена не только ОПЕК", считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

- Очевидный пострадавший - американская нефтяная индустрия, которая и без того сейчас сильно хромает. И очередное падение нефтяных цен отнюдь не в ее интересах. Показателен тот факт, что Байден обращается не к европейским союзникам, у которых тоже есть свои нефтяные резервы, а к азиатам. Почему так? Да, Европе тоже нужны более низкие цены на энергоресурсы. Но как континент, сильно зависящий от импорта, Европа менее всего заинтересована в новой нефтяной войне всех против всех. К тому же в случае обвала цен на нефть конкурентное преимущество получат все же американские и китайские производители. Многие европейские страны сейчас находятся на пороге введения новых локдаунов, и поэтому низкие котировки черного золота вряд ли приведут к промышленному росту, скорее они дадут козыри заокеанским конкурентам, - поделился мнением эксперт.

Состояние рывка: как повлияет на нефть сохранение условий сделки ОПЕК+
И почему организация решила не увеличивать темпы роста добычи

Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева также полагает, что большого влияния на рынок нефти демарш импортеров не окажет.

- Начнем с того, что на США и Китай приходится более половины объемов всех запасов нефти. Влияние остальных стран не столь велико. Япония, к примеру, уже заявила, что не имеет права распечатывать резервы по закону, Китай это делает постоянно, чтобы регулировать собственный внутренний рынок. На сегодняшний момент это лишь выглядит устрашающе, - сказала специалист.

Она отметила, что высвобождение резервов США вряд ли сильно ударит по рынку, так как эти объемы не сопоставимы с действиями по наращиванию добычи ОПЕК+. Кроме того, нефтяное лобби, которое достаточно сильно в США, рано или поздно даст понять президенту, что он неправ, не давая им зарабатывать и, соответственно, платить налоги в бюджет, заключила эксперт.

Тем временем после сообщений о том, что США высвободят 50 млн баррелей нефти, стоимость Brent выросла на 2,5% и превысила $80 за баррель во время торгов 23 ноября.

Очередное заседание ОПЕК+ состоится 2 декабря.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637702220
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