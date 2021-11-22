"Узтиблойиха" возглавил очередной турецкий "варяг"

00:57 24.11.2021

Проектную организацию "Узтиблойиха" возглавил турецкий специалист

Проектную организацию Минздрава "Узтиблойиха" возглавил специалист из Турции Гурай Каймак. Он участвовал в проектировании здания бывшего отеля Intercontinental в столице и других объектов в Узбекистане.



Специализированную проектную организацию "Узтиблойиха", являющуюся главной организацией по проектированию учреждений Министерства здравоохранения, возглавил турецкий специалист Гурай Каймак, сообщила пресс-служба Минздрава.



48-летний специалист имеет степень бакалавра по специальности промышленная архитектура турецкого вуза и магистратуры - македонского вуза.



Гурай Каймак начал карьеру в компании MNG Holding в 1993 году. Эта компания участвовала в строительстве аэропорта Стамбула.



Он также участвовал в проектировании зданий ряда банков Румынии, медучреждений в Турции и здания бывшего отеля Intercontinental (ныне International Hotel Tashkent) в Ташкенте. Среди проектов с его участием последних лет - здание библиотеки в Намангане, открытое в 2020 году.



На нового руководителя "Узтиблойиха" возложены задачи проектирования с применением передовых стандартов новых объектов в сфере здравоохранения, а также оказания технического содействия в разработке и внедрении в практику научно-технических конструкторских проектов



Отныне каждый проект медицинского учреждения, утверждаемый хокимиятами регионов, должен быть одобрен организацией "Узтиблойиха" под руководством Гурая Каймака, говорится в сообщении.