 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранский мигрант-вундеркинд Алиреза Фируджа сенсационно выходит на первые позиции в мировых шахматах
06:27 24.11.2021

Вундербалл
Алиреза Фируджа стал самым молодым гроссмейстером, достигшим рейтинговой отметки 2800

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Командный чемпионат Европы, состоявшийся в Словении, принес очередное заметное достижение главному шахматному вундеркинду Алирезе Фирудже. Благодаря блестящим выступлениям на этом турнире и предшествовавшем ему Grand Swiss 18-летний Фируджа, который представляет Францию, стал самым молодым гроссмейстером в истории, достигшим сверхвысокой отметки 2800 рейтинговых очков. Он побил рекорд чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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В погоне за отметкой в 2800 рейтинговых очков Алирезе Фирудже (на фото) удалось опередить самого Магнуса Карлсена
В погоне за отметкой в 2800 рейтинговых очков Алирезе Фирудже (на фото) удалось опередить самого Магнуса Карлсена

Фото: ANP VIA AFP

В Словении завершился командный чемпионат Европы по шахматам. В женских соревнованиях чрезвычайно убедительную победу одержала сборная России. В мужских борьба за золото была намного упорнее. Оно досталось украинской команде, опередившей французскую лишь по дополнительным показателям.

Однако главным героем чемпионата оказался юный шахматист, выступавший за ту сборную, что проиграла золотую гонку. Речь идет о лидере французов Алирезе Фирудже. Родившийся и выросший в Иране гроссмейстер, который в 2019 году перебрался в Европу и теперь представляет Францию, набрал в ходе словенского первенства восемь очков из девяти возможных, одержав семь побед и сделав две ничьи. Подбор участников чемпионата был не самым сильным, но в любом случае результат Фируджи, обыгравшего по ходу него, например, опытных гроссмейстеров из Армении и Грузии Габриэля Саркисяна и Баадура Джобаву, а также входящего в мировую элиту азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, выглядит шикарным.

Он был вторым подряд большим успехом для Алирезы Фируджи. В начале ноября Фируджа выиграл крупный турнир Grand Swiss в Риге и получил путевку на кандидатский турнир. В нем в следующем году определится претендент на звание чемпиона мира. В настоящий момент им владеет норвежец Магнус Карлсен, который будет играть с россиянином Яном Непомнящим в очередном чемпионском матче: он стартует уже в конце недели в Дубае. И благодаря этим турнирам Алирезе Фирудже удалось установить очень заметный рекорд.

Chessbase.com и некоторые другие шахматные ресурсы сообщили, что показанные на Grand Swiss и чемпионате Европы результаты позволили Фирудже прибавить к своему персональному рейтингу сразу 33 очка - колоссальный скачок.

Рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) публикуется ежемесячно. В последнем, ноябрьском, Фируджа находился на девятом месте с 2770 очками. В следующем, декабрьском, он окажется вторым сразу вслед за Карлсеном (2855 балла), преодолев рубеж 2800.

Это любопытное событие. Отметка 2800 впервые в истории покорилась в 1990 году великому Гарри Каспарову и с тех пор, несмотря на признанную экспертами определенную "девальвацию" рейтинга, оставалась такой, что свидетельствует именно об экстраординарном мастерстве. Фируджа - только 14-й гроссмейстер, который за прошедшие три десятка лет сумел отметки достичь.

При этом он установит рекорд.

В момент публикации очередной классификации FIDE, фиксирующей взлет Алирезы Фируджи, вундеркинду будет 18 лет и 5 месяцев, и он станет самым молодым среди тех, кто добрался до 2800.

Магнус Карлсен достиг отметки тоже будучи 18-летним. Но все-таки ему в 2009 году было на шесть месяцев больше, чем Фирудже.

Алексей Доспехов

Источник - kommersant.ru
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