УзбВласти решили ставить памятник Амиру Тимуру в... Самарской области РФ. На месте Кондурчинской битвы с Тохтамышем

08:44 24.11.2021

Под Самарой собираются поставить памятник Амиру Темуру

Победу легендарного Темура над ханом Золотой Орды Тохтамышем, одержанную под нынешней Самарой более 600 лет назад, могут увековечить в камне.



Власти Узбекистана планируют провести конкурс на создание и установку в местности Кондурча памятника правителю, следует из текста постановления Кабмина об изучении военной истории.



Предполагается, что после выбора модели монумента на специальном конкурсе, проект должны реализовать до 2024 года вместе с российскими МИД и Министерством культуры.



Битва на реке Кондурче произошла в 1391 году. Согласно исследованиям историков, в сражении, по итогам которого войска Темура разгромили рать Тохтамыша, участвовало до 400 тыс воинов. Где именно развернулись эти события, неизвестно до сих пор.