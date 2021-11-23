 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.11.2021
10:46  В Китае нашли уникальный воинский доспех 8-6 в. до н.э. Броня из кожаных! чешуек
10:19  Карта в резиденции президента Кыргызстана, где Ворух изображен не анклавом, вызвала бурю эмоций в соцсетях
10:01  Нурдин Осмонов - новый глава главного предприятия Киргизии (ОАО "Северэлектро")
09:52  Индия готовит полу-миллиардный контракт с РФ на закуп и производство "калашей"
09:46  Байден обрушил цену нефти, распечатав стратегический резерв США
09:41  Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов, - Вл.Можегов
09:37  Раскрыты причины ухода Назарбаева с поста главы правящей партии Казахстана. Раздрай в системе? - "МК"

09:12  Разрешат ли казахстанцам проводить новогодние корпоративы?
08:50  На форуме в Киргизии рассказали об истинной деятельности биолабораторий Пентагона
08:44  УзбВласти решили ставить памятник Амиру Тимуру в... Самарской области РФ. На месте Кондурчинской битвы с Тохтамышем
06:27  Иранский мигрант-вундеркинд Алиреза Фируджа сенсационно выходит на первые позиции в мировых шахматах
00:57  "Узтиблойиха" возглавил очередной турецкий "варяг"
00:54  Пандемия ударила по рождаемости в Китае, - В.Скосырев
00:41  КырЭнергетики начали отключать энергоемкие мощности на предприятиях
00:17  Как ОПЕК+ может отреагировать на распродажу стратегических резервов топлива США
00:13  Состоится ли Сверхновая Россия? (части 1-7)- М.Калашников
Вторник, 23.11.2021
19:49  США ввели санкции против лидеров "эмирата Хорасан"
19:39  Иран – Турция – Азербайджан: дипломатическая "оттепель" и тактическая пауза, - С.Тарасов
15:53  Мавзолей "Кызыл оба" музеефицировали в СКО
15:04  Как сбежать из цифрового концлагеря? - Евгений Цоц
14:57  Кто владеет СМИ Казахстана? - М.Хамитов
14:56  Об исторической мифологии, сложившейся вокруг реформ и распада СССР
14:53  Новый коммунистический манифест Си Цзиньпина, - Пепе Эскобар
14:52  Центр тюркского мира – это Россия, - Геворг Мирзаян
14:50  "Революция роз": подведение итогов. Общее тюремное политиков, - Ростислав Ищенко
14:48  Век двадцать первый: недетская болезнь "левизны", - Р.Устраханов
13:43  Елбасы сдает Токаеву полномочия лидера правящей партии "Нур Отан"
11:52  Племянник КырДуумвира Камчыбека Ташиева возглавил (отжал) "Кыргыз Петролеум Компани"
09:44  Мирзиеев поручил придумать и разработать "программу административных реформ Нового Узбекистана"
09:25  В Болгарии сгорел автобус с туристами - 46 погибших
07:04  Цены на мясо взлетели в Казахстане
06:57  Куда ушли слоны. Статья Владислава Суркова и будущее России, - Александр Проханов
06:50  Академину - в каждый кишлак! В Узбе откроют филиал Британского "Международного сельхозуниверситета"
06:30  Тюркский мир и Россия: кто с кем и кто кого? - Александр Савельев
05:03  Умер легендарный диктатор (1979-88) Южной Кореи генерал Чон Ду Хван
00:59  Мягкая сила Великого Турана, - А.Игнатьев
00:56  Мир готовят к зимней войне на Украине, - Дм.Бавырин
00:51  Россия исправит последствия развала СССР в энергетике Центральной Азии, - В.Прохватилов
00:42  Россия становится фактором внутренней политики Ливана, - И.Субботин
00:40  "Дедушка хоким, включите свет, нам холодно", - узбекские дети пишут письма начальникам
00:38  Какую историческую и нравственную оценку мы должны дать Сайид Джамалу аль-Афгани или казаху Гумару аль-Караши с высоты XXI века? (исламоведение)
00:35  Звезду узбекского ю-туба Бабашеву лишили депутатства
00:33  Не такая большая нефть: как крупнейшие корпорации бьются за выживание
00:31  У Китая собственная наглость. США и их союзники ищут ответ на усиление военной мощи КНР, - С.Строкань
00:22  "Газпром" продолжает газовые игрульки с нежелающей платить Молдовой
00:21  Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной - Кайл Риттенхаус
00:20  Financial Times: Российские энергетические сделки с Китаем могут обернуться против Кремля
00:07  Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже "едят" Зеленского на деньги Ахметова
00:01  Война будет настоящая, а не только гибридная, - Герман Садулаев
Понедельник, 22.11.2021
19:09  Очередной афро-террорист раздавил рождественский парад в американском Висконсине - 5 убитых, 40 - раненых
17:46  Мишустин и Жапаров договариваются в Москве о новых горизонтах сотрудничества и... коробочках гумпомощи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   | 
На форуме в Киргизии рассказали об истинной деятельности биолабораторий Пентагона
08:50 24.11.2021

23.11.2021 -
В Киргизии рассказали об истинной деятельности биолабораторий Пентагона |
В столице Киргизии Бишкеке проходит международная конференция "Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе", организованная Фондом по молодежному гуманитарному сотрудничеству "Евразийцы - новая волна", "Ридусом" и порталом "Кундеми".

Эпидемиологи, вирусологи, журналисты и политологи из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии и других стран обсуждают истинные цели и задачи американских бактериологических лабораторий, расположенных в регионе. Модератором дискуссии традиционно выступает обозреватель "Ридуса" Александр Александровский.

Дискуссию открыл глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, который уже несколько лет занимается изучением ситуации с биологическими лабораториями на постсоветском пространстве. По его словам, их деятельность непрозрачна.

На основе контактов с сотрудниками этих лабораторий и мониторинга открытых публикаций в западной прессе эксперт пытается отслеживать эту деятельность. Ему удалось установить следующие факты:

"На текущий момент на территории Центральной Азии действуют три крупных биолабораторных комплекса, контролируемых США.

Это Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан, лаборатория в Жамбылской области Казахстана, а также лаборатория в Ташкенте на базе Института вирусологии.

Все эти лаборатории имеют третий уровень биозащиты, построены на деньги Пентагона и в их работе на постоянной основе участвуют офицеры армии США, а также центра медицины ВМС США, которые во многом и отвечают за зарубежные биологические исследования.

Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США, которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения - биологического, химического и ядерного".

"Львиная доля разработок этих лабораторий связана со сбором и вывозом в США материалов биологических исследований, которые велись на территории Центральной Азии в советский период, а также произведением контролируемых вспышек заболеваний, пока преимущественно направленных на домашних животных", - отметил Мендкович.

Участники конференции также отметили, что в данный момент в Кордайском районе Казахстана по заказу Министерства обороны США ведется строительство еще одной биолаборатории с высшим уровнем опасности, аналогичной той самой лаборатории в китайском городе Ухань. Строительство должно завершиться к 2025 году.

Стоит отметить, что США пытались открыть еще одну лабораторию в самом центре Бишкека еще в 2009 году, но кыргызстанцы смогли в ходе массовых акций протеста заставить руководство страны отказаться от этого проекта.

Напомним, с момента поражения нашей планеты пандемией коронавируса "Ридус" провел уже более десяти мероприятий, связанных с проблематикой рукотворных вирусов и деятельности закрытых американских военных лабораторий на территории бывшего СССР. Ранее аналогичная конференция прошла в Ереване.

Присутствующий на ней главный редактор "Ридуса" Андрей Гулютин напомнил, что Соединенные Штаты регулярно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ, хотя убедительных доказательств так и не было представлено.

"Уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики требуют открыть информацию о деятельности более 400 американских биолабораторий, действующих под „крышей" Пентагона и размещенных буквально по всему миру, часто в непосредственной близости от границ стратегических противников США. Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара.

Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, это особенно важно.

Если не получится прекратить работу военных биолабораторий, то необходимо хотя бы потребовать ее прозрачности", - отметил Андрей Гулютин.

Участники конференции в Бишкеке представят итоговую резолюцию, в которой перечислят зафиксированные факты о деятельности западных биолабораторий и расскажут о представляющих угрозу экспериментах, связанных с биологическими агентами, которые переносят болезни и которые являются болезнетворными для человека, животных, растений и окружающей среды в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Средней Азии.

Максим Коломиец

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637733000
Новости Казахстана
- Расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Казахстане вакцинация от гриппа исполнена более чем на 99%
- За 9 месяцев 2021 г. доля местного содержания в регулируемых закупках выросла на 6,4%
- В Казахстане введут институт омбудсмена по защите прав потребителей
- Формулы Назарбаева
- Исключены промежуточные отчеты по научным грантам, зарплата ученых включена в базовое финансирование, до 5 лет увеличены сроки научных проектов, вводится институт апелляции решений ННС
- В Сенате состоялась встреча с Генеральным Секретарем ТюркПА
- "Общество, свободное от коррупции": как прошел второй день Х Гражданского форума
- После депзапроса "Ак жола" правительство рассмотрит возможность освобождения от НДС аффинированного золота
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  