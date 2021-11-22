Разрешат ли казахстанцам проводить новогодние корпоративы?

09:12 24.11.2021

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, разрешат ли в Казахстане проводить новогодние корпоративы, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава Минздрава сказал в кулуарах правительства.



В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита либо на концертах. Главный санврач региона будет определять градацию, исходя из числа мест и зон.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом снижается, министр советует казахстанцам не расслабляться.



Понятно, что ситуация улучшилась, видим спад. Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, сейчас локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году.



По его словам, Казахстан вышел на первое место по вакцинации среди стран СНГ. Поэтому важно сдерживать текущую ситуацию и как можно быстрее всем вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета.



На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Дюсенбай Турганов обратился к правительству с просьбой упорядочить деятельность майнинговых ферм и привлечь к ответственности незаконно действующие майнинги, передает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, депутат отметил, что в последнее время наблюдается ухудшение ситуации на электроэнергетическом рынке Казахстана, связанное с дефицитом электрической энергии и мощности в энергосистеме страны.



В течение ноября происходили веерные отключения потребителей, включая бытовых потребителей, а также вводились ограничения по электроэнергии для потребителей южных регионов Казахстана. Для решения проблемы нехватки электроэнергии осуществляется импорт по дорогой цене электроэнергии из РФ. В качестве одной из главных причин возникшей ситуации называют бесконтрольное потребление электроэнергии так называемыми "серыми" майнерами, то есть лицами, осуществляющими деятельность по цифровому майнингу незаконно.



При этом он отметил, что благодаря своевременным принятым законодательным изменениям и дополнениям в вопросы об информатизации и налогообложения, деятельность по цифровому майнингу в Республике Казахстан с 2020 года стала абсолютно легальна. А с января 2022 года, майнеры, осуществляющие свою деятельность законным способом, будут уплачивать в государственную казну новый вид налога за свою деятельность.



Тем не менее, на фоне назревающего дефицита электроэнергии у общества создается неверное, превратное мнение о цифровом майнинге, как о виновнике энергетического кризиса и складывается впечатление, что государственные органы не занимаются данной проблемой в необходимой мере. Не видны действенные меры и их результаты, отсутствует должная координация государственных органов в этом важном процессе. В первую очередь, для решения вышеуказанных проблем, необходимо активизировать работу по выявлению так называемых "серых" майнеров и пресечению их незаконной деятельности, что в свою очередь позволит также пресечь незаконное потребление ими электроэнергии, в которой так остро нуждаются законные потребители,

- констатировал парламентарий.

По его словам, для скорейшего решения данного вопроса следует принять ряд мер. В частности: уполномоченным госорганам в срочном порядке разработать мероприятия по выявлению, пресечению и привлечению к ответственности незаконно действующих майнинговых компаний; разработать и принять необходимые требования и критерии для упорядочения деятельности майнеров и развития комплексной экосистемы обращения цифровых активов на базе МФЦА для сокращения доли теневой экономики; разработать и принять необходимые нормативные правовые документы, для вовлечения майнеров в процесс развития ВИЭ в Казахстане; разработать комплекс мер по опережающему развитию генерирующих мощностей страны.



Также необходимо принять меры для скорейшего ввода в действие балансирующего рынка электроэнергии и использовать потенциал майнеров в процессе урегулирования дисбалансов в Единой энергосистеме Казахстана.



Вышеуказанные меры, на его взгляд, позволят упорядочить деятельность в сфере цифрового майнинга, раскрыть потенциал данной индустрии, обеспечить существенные поступления в государственный бюджет и привлечь дополнительные инвестиции в развитие энергетической отрасли страны.



Мадина Мамырханова