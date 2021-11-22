Раскрыты причины ухода Назарбаева с поста главы правящей партии Казахстана. Раздрай в системе? - "МК"

09:37 24.11.2021

Раскрыты причины ухода Назарбаева с поста главы правящей партии Казахстана

Эксперт о решении передать Токаеву "Нур Отан": сигнал Западу успокоиться



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" действующему лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом он объявил в ходе расширенного заседания политического совета партии. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". О причинах этого решения рассказали эксперты.



Партия "Нур Отан" – крупнейшая партия Казахстана, основанная в 1999 году самим Назарбаевым. На прошедших парламентских выборах осенью 2021 года партия заручилась поддержкой 71% избирателей. Почему Назарбаев решил отказаться от этих полномочий, "МК" рассказал политолог Талгат Мамырайымов:



– Нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым, на поверхности не было никаких для этого предпосылок. Но между строк можно попытаться прочитать причины этого решения. И тут есть несколько факторов.



Во-первых, Назарбаев уже не в таком возрасте, в каком был 20-30 лет назад, когда ему хватало энергии, чтобы держать политическую систему страны на ручном управлении. Сейчас он постепенно освобождает себя от лишних нагрузок.



"Нур Отан" – это не ключевой инструмент власти в Казахстане, хотя и важный компонент ее идеологии. Но партия требует определенного времени для управления, а Назарбаев не может позволить себе отвлекаться на такие мелочи. То есть "Нур Отан" – это не "Самрук-Казына", которым Назарбаев продолжает управлять, а через этот фонд финансируются все ключевые активы страны.



Второй фактор заключается в крупных западных инвесторах, которые стали беспокоиться насчет двоевластия в Казахстане. Это стало вызывать беспокойство. Появились опасения, что раздрай в системе может привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нанести вред политическим интересам и экономическим активам Запада в Казахстане и вообще Центральной Азии. То есть это такой месседж Западу: "Смотрите, Токаев – полновластный президент, не беспокойтесь". Хотя, конечно, Назарбаев остается ключевым актором во всех политических процессах Казахстана.



–​ У Дариги Назарбаевой были претензии на этот пост?



– Да, и это можно рассматривать как отдельный третий фактор. Этим решением Назарбаев дал понять элите, что он не намерен сделать преемником Даригу Назарбаеву. Она имеет претензии на верховную власть в стране и пытается оттеснить Токаева. Назарбаев показал, что якобы делает ставку на последнего, и Токаев для него является более ценным.



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–​ Думаете, Токаев будет настоящим преемником?



– Возможно, он останется техническим президентом. Но, вероятнее всего, Назарбаев поставит несколько человек, которые будут управлять процессами в стране. Все они будут родственниками, и среди них может быть и Дарига.



Авторы: АЛЕНА КАЗАКОВА