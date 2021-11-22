Байден обрушил цену нефти, распечатав стратегический резерв США

09:46 24.11.2021

50 млн баррелей поступят на мировой рынок



Президент Джо Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США, чтобы снизить цены на сырье для американцев. Речь идет о 50 млн баррелей, которые будут выброшены на рынок. Как отмечает Белый дом, на аналогичный шаг в отношении своих национальных запасов "черного золота" идут и другие крупнейшие страны-потребители - Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания.



Ранее о вероятности такого сценария сообщил Bloomberg, расценив его как самое серьезное потрясение мирового рынка нефти после ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией весной 2020 года.



50 млн баррелей поступят на мировой рынок

ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG

На прошлой неделе Джо Байдену на онлайн-встрече с главой Китая Си Цзиньпином удалось договориться о согласованных действиях по высвобождению нефти из национальных кубышек (в случае с Америкой – из хранилища Strategic Petroleum Reserve, SPR).



Интересы двух государств совпали: Пекин, крупнейший нетто-импортер, тоже обеспокоен ситуацией, и в текущем году уже дважды продавал нефть и бензин из госрезерва для стабилизации внутренних цен.



Новость об итогах беседы Байдена и Си Цзиньпина обрушила нефть на $4 за два дня: баррель Brent впервые с начала октября опустился ниже $80. Одновременно американцы провели переговоры по тому же вопросу с Индией, Японией и Южной Кореей. И уже известно, что Индия, к примеру, согласилась высвободить 2 млн баррелей.



Зато основные нефтедобывающие государства намерены жестко отреагировать на ситуацию. Как пишет тот же Bloomberg со ссылкой на свои источники, на встрече стран-экспортеров ОПЕК+ 2 декабря группа может пересмотреть планы увеличения январской (2022 года) добычи, под вопросом даже относительно скромный рост на 400 тысяч баррелей в месяц, который имеет место сейчас.



"Даже договорившись с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей, Соединенные Штаты смогут лишь незначительно и ненадолго повлиять на ценовую конъюнктуру, - уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – У этих стран самые большие стратегические резервы на планете (у США – свыше 600 млн баррелей), но эти резервы обычно распечатываются, чтобы компенсировать резкое и кратковременное падение поставок. В постоянном режиме они не используются".



В лучшем случае на рынок поступят дополнительные 60-70 млн баррелей нефти. При этом мировое потребление достигает 100 млн баррелей в сутки, рассуждает Деев. И, по его словам, коалиция из пяти стран уже не сможет повторить этот маневр: стратегические резервы не бесконечны, их придется пополнять, поскольку главная их задача – при любых обстоятельствах оставаться на максимуме. В итоге цены снизятся от силы до $74-75 за баррель, и это будет кратковременный эффект. Постепенно стоимость сырья вновь пойдет вверх.



Что касается России, то она, по словам Деева, от этих колебаний не пострадает, поскольку текущие цены значительно превышают уровень себестоимости производства "черного золота". Наша нефтяная отрасль получает прибыль при ценах выше $26-27 за баррель.



"По оценке Минэнерго США, в случае направления на рынок от 18 млн до 45 млн баррелей из национальных резервов цена нефти может снизиться на несколько месяцев на $2, - говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Нынешние котировки на уровне $80 абсолютно не устраивают Белый дом. Очевидно, нужно "распечатать" кубышку не менее, чем на 10-15% - на 60-90 млн баррелей. Но это может оказаться достаточно чувствительно для энергетической безопасности США. Вероятно, поэтому американцы и обратились за поддержкой к Китаю, Японии, Индии и Южной Корее".



Однако, продолжает Гойхман, стратегические запасы в Поднебесной составляют лишь около 200 млн баррелей. Раскупоривать эту кубышку Пекину не особо и нужно, а вот риски больше, чем в США. В Китае нет столь высокой инфляции и необходимости стабилизировать розничные цены в предвыборных целях. Байдену же нужно продемонстрировать своему электорату решительность и политическую волю.



В случае массированного увеличения предложения цена нефти снизится на короткое время на $2-5 за баррель, полагает аналитик TeleTrade. На российский рубль это может оказать дополнительное давление. Но оно не будет критичным, поскольку существуют демпфирующие механизмы, в частности, "бюджетное правило" увеличения или сокращения покупок валюты Минфином, в зависимости от роста или снижения нефтяных цен.



Георгий Степанов