Индия готовит полу-миллиардный контракт с РФ на закуп и производство "калашей"

09:52 24.11.2021

Индия подпишет контракт с Калашниковым на $590 млн во время визита Путина Минобороны страны закупит почти 700 тыс. автоматов

Сумма контракта на закупку автоматов Калашникова вооруженными силами Индии оценивается в $590 млн, узнал РБК. Оружие будет поставлять российско-индийское СП, планирующее в начале 2022 года запустить производство в этой стране



Стоимость контракта между российско-индийской компанией Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерством обороны Индии на лицензионное производство 680 тыс. автоматов Калашникова АК-203 для индийских Вооруженных сил снизилась почти на $100 млн и в конечном счете составила около $590 млн (в долларовом эквиваленте, сам контракт номинирован в индийской валюте), рассказал РБК источник, близкий к посольству Индии. Информацию подтвердил источник РБК в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), добавив, что произошло это во многом благодаря "оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии".



Ранее специализированное издание Janes cо ссылкой на представителей индийской армии сообщало, что стоимость контракта составляет 51,24 млрд индийских рупий, или примерно $688 млн. Меморандум о производстве автоматов в рамках совместного предприятия Индии и России был подписан в феврале 2019 года.



"Проведена большая подготовительная работа, в ходе которой российские специалисты совместно с индийскими партнерами выработали эффективную модель производства. Это позволило оптимизировать затраты на организацию производства на десятки миллионов долларов", - сказал РБК индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.



50,5% акций Indo-Russian Rifles Private Limited принадлежит индийской госкомпании Ordnance Factory Board, 42% - у концерна "Калашников" и 7,5% - у "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех").



Производство автоматов начнется в первом квартале 2022 года, если будет подписан финальный контракт, сообщили РБК в пресс-службе "Калашникова". Там не стали называть стоимость контракта, уточнив, что Минобороны Индии будет расплачиваться с Indo-Russian Rifles Private Limited в рупиях, "как и со всеми поставщиками продукции военного назначения, зарегистрированными в Индии". "Стороны в завершающей стадии согласования проекта. Подписание контракта может состояться до конца года", - сообщили в компании.



РБК направил запросы в "Рособоронэкспорт", посольство Индии в Москве и Министерство обороны Индии.