 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Карта в резиденции президента Кыргызстана, где Ворух изображен не анклавом, вызвала бурю эмоций в соцсетях
10:19 24.11.2021

Электронная карта, вывешенная в резиденции президента Кыргызстана и на фоне которой Садыр Жапаров выступал 20 ноября по случаю Дня работников прокуратуры, вызвала шквал негодования в кыргызском сегменте соцсетей.

Позже видео было удалено, а пресс-служба президента Кыргызстана заявила, что "ошибка будет исправлена, и виновные будут наказаны". Но пользователи таджикского сегмента соцсетей говорят, что карта в президентской администрации "отображает истинное положение дел".

20 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравлял работников прокуратуры по случаю их профессионального праздника. На видео, снятом с этого мероприятия, за спиной Жапарова вывешена электронная карта, на которой Ворух территориально относится к Таджикистану.

Однако Кыргызстан утверждает, что джамоат Ворух в Исфаре - это анклав в пределах Кыргызстана. Таджикистан неоднократно заявлял, что Ворух никогда не был анклавом, и что это произошло в результате захвата земель между Ворухом и Исфарой кыргызами. Власти Таджикистана полагаются на старые карты в качестве доказательства, и теперь пользователи таджикского сегмента соцсетей говорят, что одна из таких карт была вывешена на стене в резиденции президента Кыргызстана.

Однако кыргызская сторона считает Ворух анклавом, согласно новым картам, и использует этот вопрос как инструмент давления. Анклав - это часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства. На большинстве карт Кыргызстана Ворух изображен именно как анклав.

Пользователи социальных сетей потребовали от Садыра Жапарова прокомментировать этот вопрос. Видео было удалено с официальных страниц, но на этом споры не закончились.

Ворух остается чувствительной точкой в приграничных спорах между Таджикистаном и Кыргызстаном. Обе стороны не достигли соглашения по дороге, соединяющей Исфару и Ворух. Таджикистан неоднократно заявлял, что утверждения об анклаве Воруха безосновательны, но Кыргызстан настаивает на том, что джамоат является анклавом.

В марте 2021 года председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что Бишкек передал два предложения Таджикистану. Согласно первому, границы территории должны быть измерены и больше не расширяться, а Кыргызстан может предоставить джамоату дорогу по своей территории для пользования. Согласно второму, Таджикистан отдает Ворух Кыргызстану, а взамен получает 12 тысяч га земли в других районах Баткенской области. В начале апреля Эмомали Рахмон посетил Ворух и сказал, что ни в каких переговорах между двумя странами не существовало и не могло быть вопроса о замене Воруха другой территорией.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519.

После распада Советского Союза две республики так и не завершили до конца раздел границ. Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации между Таджикистаном и Кыргызстаном не может прийти к согласию по поводу четкого определения линии границы из-за того, что Таджикистан предлагает работать с документами и картами 1924-1927 годов, Кыргызстан же предлагает использовать карты периода 1958-1959 и 1989 годов. На картах начала 1920-х годов Ворух находится внутри границ Таджикской ССР, однако на картах 1950-х годов Ворух является анклавом в Кыргызстане.

Из-за неопределенности линии госграницы между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям.

Последний крупный вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел в конце апреля текущего года. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 55 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, были сожжены десятки домов. Душанбе и Бишкек обвинили друг друга в развязывании вооруженного конфликта и возбудили соответственно уголовные дела в отношении его участников. Чем закончилось расследование, в Генпрокуратурах Таджикистана и Кыргызстана не сообщают.

Источник - rus.ozodi.org
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