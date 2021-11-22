В Китае нашли уникальный воинский доспех 8-6 в. до н.э. Броня из кожаных! чешуек

10:46 24.11.2021

В Китае нашли уникальные доспехи



В могильнике Янхай на северо-западе Китая археологи обнаружили совершенно нетипичный для этой местности доспех, изготовленный из множества кожаных чешуек.



С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что находка принадлежит к 786-543 г. до нашей эры.



Доспех нашли в могиле мужчины, умершего в возрасте около 30 лет. Результаты исследования изложены в работе, опубликованной в журнале Quaternary International.



Доспех состоял более чем из пяти тысяч чешуек трех типов (слегка разной формы), соединенных между собой кожаными шнурками. По форме это жилет с недлинной юбкой, защищающий в основном переднюю часть туловища, бедра, левую сторону и нижнюю часть спины.



Уникальное строение предмета заключается еще и в том, что его можно было надеть без помощи другого человека, самостоятельно.



Это серьезное отличие от боевых лат английских воинов средневековья, которые не могли самостоятельно облачиться в защиту.



Ученые устанавливают, кому мог принадлежать доспех. Исследователи обращают внимание, что он короткий - ноги ничем не прикрыты. Кроме того, основная защита дана левой стороне тела, так как иначе будут стеснены движения правой руки. В могиле также нашли части конской сбруи.



Задняя часть облачения мешала бы при верховой езде - поэтому владелец вряд ли мог быть всадником. Скорее всего, этот мужчина управлял боевой колесницей.



Находка стала одним из редких фактических доказательств передачи военных технологий между Западом и Востоком в Евразии в первом тысячелетии до нашей эры.



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https://rusvesna.su/future/1637667577