Сцилла и Харибда Джо Байдена, - Леонид Ганкин

12:26 24.11.2021

Сцилла и Харибда Джо Байдена, -

Леонид Ганкин - о том, что президент США не в силах реализовать национальные интересы



Сопоставление действий в период президентства двух заклятых врагов - Дональда Трампа и Джо Байдена - дает интереснейшую картину. Оно позволяет с большой точностью выявить, какие именно цели и направления деятельности лидеров не зависят от их взглядов и партийной принадлежности, а входят в сферу национальных интересов США.



Президент Трамп решил вывести войска из Афганистана, сочтя их пребывание там расточительным и бессмысленным. Но не был переизбран, и это лишило его возможности реализовать задуманное. За него - пусть не самым удачным образом - это сделал его оппонент и соперник президент Байден.



Дональд Трамп резко изменил курс по отношению к Китаю, потому что понял: если оставить все как есть и не начать прессинговать Поднебесную по всем фронтам, крупнейшая держава мира в обозримом будущем заткнет за пояс США и станет единоличным мировым лидером. В бытность хозяином Белого дома Трамп рьяно взялся за дело, предприняв ряд жестких шагов - от установления таможенных барьеров на продукцию из Китая до задержания (правда, в Канаде, но какая разница) финансового директора компании Huawei, по совместительству дочь основателя компании. Можно было подумать: вот придет Джо Байден и развернет курс на 180 градусов. Но нет же! Политика по отношению к Китаю стала чуть более взвешенной, дочку основателя Huawei освободили, зато США вплотную приступили к созданию антикитайских военных альянсов. Потому что сдерживание Китая для США - это национальный интерес в чистом виде.



Президент Трамп пришел к власти с твердым намерением наладить нормальные отношения с Россией. Не потому, что у него были какие-то тайные связи с Кремлем, в чем его подозревали и продолжают подозревать оппоненты, а в первую очередь потому, что он хотел развязать себе руки в противостоянии с Китаем. Он также понимал, что взаимодействие с Россией может помочь ему в решении важных задач по Ирану, Сирии, КНДР. Однако клеймо "друга Кремля", который, как до сих пор убеждены его недруги-демократы, помог ему победить на выборах 2016 года, помешало Трампу реализовать план нормализации отношений с Москвой.



И вот президентом стал Джо Байден, который, казалось бы, должен был поднять градус противостояния с Россией. Ведь он противоположность Дональда Трампа и демократ, а значит, помимо всего прочего, имеет зуб на Москву. Но сегодня мы видим, как президент Байден пытается наладить диалог с Владимиром Путиным - засылает в Москву эмиссаров, пробует организовать саммит, ведет переговоры о нормализации дипотношений. Но он попал в ту же ловушку, что и до него Трамп. Значительная часть американского истеблишмента и многие союзники за рубежом требуют от него жесткости по отношению к России. А любой шаг ей навстречу вызывает дикое сопротивление. Президент США мог бы попытаться его преодолеть, но для этого ему потребовалось бы бросить на чашу весов весь свой - и так невеликий - политический капитал, и это помешало бы достижению других крайне важных для него задач. Джо Байден оказался между Сциллой долгосрочной стратегии и Харибдой политической конъюнктуры. Преодолеть это узкое место ему вряд ли удастся. Перспектива замирения с Россией во имя реализации национальных интересов Америки может обозначиться только после того, как к власти в США придет более сильный лидер.



Леонид Ганкин, завотделом внешней политики "Ъ"