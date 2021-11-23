Формулы Назарбаева. 7 загогулин вокруг 7 столпов..., - Д.Ашимбаев

13:51 24.11.2021

Формулы Назарбаева

23 ноября состоялось расширенное заседание политсовета партии "Нур Отан", от которого все почему-то ждали отставку правительства. Отставки - ожидаемо - не случилось, зато произошло другое, более важное кадровое решение (точнее - было анонсировано)



Данияр Ашимбаев, 23 ноября



23 ноября состоялось расширенное заседание политсовета партии "Нур Отан", от которого все почему-то ждали отставку правительства. Отставки - ожидаемо - не случилось, зато произошло другое, более важное кадровое решение (точнее - было анонсировано).

Нурсултан Назарбаев объявил о передаче председательства в партии Касым-Жомарту Токаеву.

Как известно, Елбасы, сложив с себя полномочия президента в марте 2019 года, сохранил за собой ряд постов - руководство Советом безопасности, партией "Нур Отан", Ассамблеей народа Казахстана и советом по управлению фондом "Самрук-Казына". В казахстанской политической традиции, как известно, не место красит человека, но здесь был важен символизм. Первый президент передал Токаеву государство, а за собой - в целях обеспечения преемственности и стабильности - оставил нацию (как Елбасы), безопасность, нацию, правящую партию и квазигоссектор.

За прошедшие два с лишним года, во-первых, был доказано, что Токаев - достойный преемник Назарбаева и вполне самостоятельный лидер, а во-вторых - отработана модель "сосуществования" первого и второго президентов, которая позволила сохранить единство и нации, и элиты.

В апреле, как известно, Назарбаев объявил о передаче Токаеву председательства в АНК и сформулировал пять принципов, на которых должна быть "выстроена государственная политика и новая идентичность нации в ближайшие годы". Это: принцип казахстанского патриотизма, основанного на доверии и взаимодействии между государством и гражданами; принцип гражданского равноправия; принцип объединяющей роли государственного языка; принцип "единства в многообразии", который фактически активно дополняется принципом интеркультурализма; принцип постоянной модернизации нации.

Теперь очередь дошла до партии. Формальное решение, в соответствии с уставом "Нур Отана", должен принять съезд, но стратегическое решение уже принято. Елбасы подчеркнул: "Важно, чтобы все казахстанцы консолидировались вокруг государственного курса президента и вместе работали над его реализацией... Я стоял у истоков создания партии, возглавлял ее все эти годы и знаю, что будет важным, если партию "Нур Отан" будет возглавлять президент страны. У нас так и было... Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство".

"Нур Отан" - это не только институт, но и важный инструмент президентской политики, роль которого, понятно, определяется конкретными политическими задачами и личностью партийного руководителя (первого зампреда). Она может быть как "просто воплощением курса", так и эффективным институтом обеспечения обратной связи между государством и обществом, рычагом контроля над деятельностью исполнительной власти в интересах государства и общества.

С точки зрения политической перспективы, то переход лидерства в Ассамблее народа Казахстана и партии "Нур Отан" к главе государству означает расширение его возможностей и повышение ответственности.

Известно, что Токаев не очень любит термин "транзит" и после выборов 2019 года резко заявлял о том, что транзит закончился, но Назарбаев не был бы Назарбаевым, если бы не предусмотрел систему сдержек и противовесов. И дело не столько в "личных интересах", о которых любят рассуждать критики, столько в том, что с его именем у населения страны всегда ассоциировались столь важные ценности, как стабильность и согласие. Можно передать должность, но авторитет можно только завоевать и заслужить. Кадровые решения 2021 года говорят о том, что Елбасы (и Казахстан) убедился в том, что страна в надежных руках.

Представляется, что эти решения говорят и о том, о чем власть предпочитает пока молчать на фоне досужих сплетен. А именно о том, что Токаев будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Концентрация полномочий в его руках, политическая активность и инициативы говорят об этом вполне очевидно.

Нурсултан Назарбаев сформулировал не только 5 принципов идентичности, но и дал новые комбинации для партии и свод принципов "Семь столпов государственности".

Партии поручено следующее: (1) всегда идти в ногу со временем, (2) всегда руководствоваться интересами народа, (3) озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения, (4) к своим целям идти сплоченной и единой командой, (5) консолидировать общество вокруг ценностей партии, являющихся фундаментальными для всего народа.

Он напомнил и про 7 ценностей партии, закрепленных в ее платформе: Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремленность в будущее, Семья и традиции.

Что касается 7 столпов государственности, то в качестве таковых названы следующие: (1) Независимость - самая заветная ценность для любого гражданина. (2) Единство и согласие – незыблемый фундамент нашей страны. (3) Земля - наследие предков, достояние народа. (4) Семья и традиции - золотой стержень общества. (5) Национальная культура - духовная опора народа. (6) Образование и труд – залог благополучной жизни. (7) Прагматизм - залог конкурентоспособности.

Можно заметить, что ценности кое в чем повторяются, но вместе с тем являются - в концентрированном виде - своего рода принципами и одновременно заветами первого президента и своему народу, и правящей партии, и главе государства. Конечно, в определенной степени они символичны, но с ними сложно не согласиться.