 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.11.2021
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Беспорядки в Турции после обвала лиры: что происходит в городах (видео)
14:31 24.11.2021

Массовые беспорядки и масштабные акции протеста охватили крупные города Турции - Стамбул и Анкару - после рекордного обвала турецкой лиры. Люди требуют, чтобы правительство ушло в отставку. Во вторник, 23 ноября, турецкая лира обновила антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.



Как пишет РИА Новости, ссылаясь на финансового аналитика, это стало крупнейшим падением лиры за последние 20 лет. Причиной падения нацвалюты аналитики называют решение Центробанка Турции снизить ставку до 15 с 16 процентов, а также тот, факт, что президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее снижение показателя.

Как пишет издание EADaily, Эрдоган придерживается непопулярной точки зрения, что высокие ставки содействуют росту инфляции. Ранее он заявлял, что Турция отказалась от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствований и сильной валюте во имя замедления инфляции, и вместо этого перешла на "новую систему", которая уделяет приоритетное внимание увеличению инвестиций, экспорта и созданию рабочих мест. При этом, центральные банки других стран говорят об ужесточении своей денежно-кредитной политики, поскольку восстановление мировой экономики способствует росту цен, решение турецкого финрегулятора снизить ключевую процентную ставку на 4 процентных пункта (с 19 до 15%) с сентября потрясло рынки и разочаровало инвесторов, которые жалуются, что финансовая политика правительства Эрдогана становится все более неустойчивой и непредсказуемой. Эксперты также считают, что снижение ставки приведет к резкому скачу цен, экономическому кризису и безработице. Все это привело к масштабным акциям протеста в Анкаре и Стамбуле. Митингующие требуют отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития.

Лидеры основных оппозиционных партий - Народно-республиканской и Хорошей - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Против действий Эрдогана высказались и члены других партий. Так, лидер Партии будущего, бывший премьер-министр и некогда близкий соратник действующего главы государства Ахмет Давутоглу заявил, что отношение правительства Реджепа Тайипа Эрдогана к экономике - "это не просто невежество, а предательство страны". "Я призываю лидеров всех наших политических партий и великую (турецкую) нацию начать настоящую экономическую войну за независимость против этого предательства", - писал он в Twitter.

Между тем, как пишет "Вести.Ru", Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года. Тем временем в Стамбуле уже произошли столкновения митингующих с полицией. Силовики пытаются разогнать демонстрантов с помощью слезоточивого газа. Сообщается, что полиция применила силу в отношении студентов, призывавших правительство уйти в отставку. Как пишет издание, некоторых протестующих прямо с марша заталкивали в автозаки. Жители Стамбула устроили также демонстрацию перед зданием Центрального банка. Некоторые держали плакат с надписью "Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку", пишет РБК. Согласно данным из соцсетей, к протестам присоединились и другие города Турции. Жители Эсата, Манисы, вышли на улицы, требуя отставки правительства. В Диярбакыре люди выразили протест с помощью кастрюль - ночью они били в кастрюли, высказав тем самым недовольство решениями властей. Официальных данных о пострадавших в результате произошедшего нет.

Кристина Кривцанова

Источник - Nur.kz
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