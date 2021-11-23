Политическое одичание Америки... Осторожно, они кусаются! - "Завтра"

14:32 24.11.2021

Табло. Политическое одичание Америки...

В конгрессе США захотели объявить Путина "вне закона", если он останется президентом России после 2024 года



Служба безопасности День



Как отмечают эксперты СБД, внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года (инициаторы - демократ от штата Теннесси Стив Коэн и республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон) является сигналом для проамерикански и прозападно ориентированной части российской элиты о том, что руководитель одной из ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето фактически заранее объявляется "вне закона". Видимо, данных конгрессменов и их единомышленников в системе американской власти, а также за ее пределами мнение государства и народа Российской Федерации на этот счет вообще не интересует, что лучше всего характеризует уже достигший критических значений уровень политического одичания местного "истеблишмента" в связи со скандальным избранием Джо Байдена 46-м президентом США…



Заявление ВОЗ о необязательности "антиковидных" прививок можно объяснить не только "странной" динамикой эпидемиологической ситуации в Японии, Индии и странах Латинской Америки, где наблюдается массовое "мутационное самоуничтожение" штамма "дельта" SARS-Cov-2, но и позицией ряда стран, включая, прежде всего, КНР, которые не желают нести дополнительные издержки по данной статье расходов, в том числе, не только по COVID-19, но и по новым высоколетальным инфекциям, появление которых в ближайшем будущем анонсировали глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус и мультимиллиардер Билл Гейтс. Похоже, теми же обстоятельствами вызваны массовые протесты противников тотальной вакцинации в ряде стран ЕС, а также решение властей США засекретить информацию по антикоронавирусным мРНК-вакцинам сроком сразу на 55 лет, до конца 2076 года, передают из Филадельфии…



Согласно оценкам, циркулирующим в дипломатических кругах российской столицы, успешное уничтожение 15 ноября предположительно противоракетой наземного комплекса ПРО "Нудоль" давно неработающего советского, запущенного в 1982 году космического спутника "Космос-1408" серии "Целина-Д" стало наглядной демонстрацией для США и стран НАТО реальных возможностей Вооруженных сил РФ в околоземном космическом пространстве на высотах более 500 км. Судя по мгновенной реакции американского госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сигнал был принят и понят, но пока - в рамках логики глобальной "гибридной войны" против России…



Перерыв "на выходные" в поставках произведенной в Белоруссии электроэнергии в "незалежную" из-за перегрузки тамошними потребителями и отключения энергоблока Островецкой АЭС, а также возмещение возникшего дефицита за счет российских мегаватт от "Интер РАО", по сути, дезавуируют обвинения Зеленского и компании в "энергетической блокаде", которую Путин совместно с "батькой" Лукашенко якобы объявили Киеву, а также прогнозы о "неизбежной российской агрессии после Нового года", но не решают системных проблем украинской энергетики, впрочем, как и формальные контракты на поставку угля из США, ЮАР и прочих стран "далекого зарубежья", такая информация поступила из Минска…



По мнению наших цюрихских корреспондентов, приостановка властями ФРГ сертификации газопровода "Северный поток - 2" и вызванный этим новый виток роста спотовых цен "голубого золота" на хабах Европы призваны закрепить новую роль Германии как основного, наряду с "атомной" Францией, регулятора энергетического и "углеводородного" рынка ЕС…



Смерть в США Фетхуллаха Гюлена подается как большой подарок Реджепу Эрдогану в знак поощрения "неоатлантистами" взятого президентом Турции пантюркистского курса (преобразование Тюркского совета в Организацию тюркских государств и позирование с картой "тюркского мира", захватывающего территории современных Российской Федерации, а также КНР), сообщили из Бейрута…



Источники в Гаване отмечают, что итоги прошедших в Венесуэле местных выборов, на которых представители Единой социалистической партии PSUV Николаса Мадуро взяли 21 губернаторское место из 24, включая столичный Каракас, как и недавняя победа Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа, а также провал запланированных на середину ноября массовых протестов оппозиции на Кубе не вызвали какого-либо заметного ответа со стороны США и коллективного Запада в целом, где сейчас заняты не столько "наведением порядка" в ресурсных регионах развивающихся стран, сколько попытками решить нарастающие внутренние проблемы…



Убытки в связи с "наследием Чубайса" в гос­корпорации "Роснано" исчисляются гораздо большими суммами, чем заявленные 71,6 млрд рублей по девяти выпускам облигаций, торговлю которыми на время прекращала Мосбиржа. Речь, как намекают в околоправительственных кругах, может идти не только о дефолте, но и о ликвидации данной структуры, к созданию и финансированию которой в свое время приложили руку многие видные фигуры из либерального блока российской власти…