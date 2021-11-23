Янки опоздали - у китайцев страстный роман с русскими, - Алекс Ло

14:48 24.11.2021

Авторитетная гонконгская газета SCPM пишет о том, что Вашингтон сам своей неумной политикой толкает Россию и Китай в крепкие объятия друг друга. Роман между Москвой и Пекином только крепнет. Теперь места в этой паре для Америки нет, и это очень опасно для нее. Читатели делают вывод: "Однополярному миру в Азии капут!"



South China Morning Post (Гонконг): янки опоздали - у китайцев страстный роман с русскими



Пекин был гораздо менее враждебно настроен по отношению к американцам, чем Москва, но эти двое были очень неосторожно брошены в объятия друг друга самим Вашингтоном, и стали для него вдвоем намного опаснее, чем каждый из них в одиночку.



Алекс Ло (Alex Lo)



Китай и Россия пишут друг другу любовные письма. Вашингтон сильно встревожен. Возможно, поэтому в последнее время администрация Байдена немного ослабила свою антикитайскую риторику. Никогда не стоит вести дипломатическую войну на два фронта, которая, как предупреждают некоторые западные алармисты, может перерасти в горячие войны одновременно за Тайвань и Украину.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что его страна и Китай связаны отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства, и их тесное взаимодействие является моделью эффективного сотрудничества между странами мира в 21 веке.



Он предупредил, что "некоторым западным странам" бесполезно пытаться вбивать клин между Россией и Китаем сейчас, когда обе эти страны последовательно продолжают укреплять дружеские связи.



Чтобы не отставать от России, официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на следующий день отправил Москве ответные поцелуи. Заявления Путина, по его словам, продемонстрировали, что обе страны являются "стратегическими якорями и внешнеполитическими приоритетами друг для друга", "соседями, которых нельзя поколебать, и настоящими партнерами, которых нельзя разделить или сокрушить".



Соединенные Штаты и некоторые их азиатские союзники, такие как Япония и Австралия, бряцают оружием из-за Тайваня. США и НАТО сейчас делают то же самое в отношении Украины. Похоже, некоторые американские ястребы переоценивают внешнеполитическую мощь и военный потенциал своей страны.



Интересно, что некоторые "мудрецы" во внешней политики США уже давно выступают за вбивание клина между Россией и Китаем, чтобы помешать наращиванию их способности действовать вопреки интересам Запада. Другие даже предлагали нормализовать отношения с Россией, чтобы противостоять возвышению Китая. Совершенно разумные рекомендации, но каким-то немыслимым образом Вашингтону удается только бросать Москву и Пекин в более тесные объятия друг к другу.



В своем недавнем докладе влиятельный американский "мозговой центр" - Атлантический совет, базирующийся в Вашингтоне, заявил, что разделение России и Китая будет иметь решающее значение для будущего. Госсекретарь США Энтони Блинкен выдвинул идею о том, чтобы администрация Байдена использовала "растущую асимметрию" между Россией и Китаем, особенно растущую зависимость Москвы от Китая, чтобы внести в их отношения необходимый раскол.



Президенты Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш и их высшие должностные лица предлагали в отношении России и Китая стратегию "разделяй и властвуй". Буш и Трамп в самом начале своего президентства откровенно заигрывали с Путиным.



Теперь НАТО находится в состоянии боевой готовности, а Вашингтон постоянно заявляет, что русские планируют вторжение на Украину. Забавно смотреть, как у Америки быстро меняются внешнеполитические подходы и приоритеты.



Китай и Россия не являются естественными страстными партнерами, но их неосмотрительно подталкивает к такому партнерству Вашингтон. Пекин гораздо менее враждебен по отношению к американцам, чем известный бывший офицер КГБ. Вопреки расхожим тезисам западной, особенно американской пропаганды, Китай не аннексировал чужие территории и не прилагает усилия к дестабилизации ситуации в соседних странах. Он не осуществлял убийства и не похищал диссидентов за границей. Он не вмешивался во внутренние дела других стран, включая выборы, в отличие от США и России. Китай не участвует в деле поддержки диктаторов, опять же, в отличие от некоторых других стран.



Все, чего хочет Китай, - это немного любви и уважения со стороны янки. Но некоторые из числа последних думают, что они слишком хороши для китайцев. И вот уже поздно. Те двое, которые сейчас лежат в одной постели, намного опаснее, чем любой из них поодиночке.



Комментарии читателей South China Morning Post



Raymond L

Однополярному миру наступил "капут". Он исчез навсегда. Запад по-прежнему контролирует нарратив, но мы в Азии контролируем реальную ситуацию. Здесь будет существовать многополярный мир, а США съедут со своего пьедестала.



Bruce

Возможно, раньше Китай и был "менее враждебен" к США, чем Россия. Но теперь, в результате американских агрессий, народ Китая стал так же враждебно настроен по отношению к США, как и русские. Американцы пожинают то, что они сеют.



Skar

Я в основном согласен со статьей, но с чем-то не могу согласиться. Китай и Россия - соседи. Для Китая естественно быть ближе к России, чем к США. Всегда имеет смысл быть ближе к соседям, чем к тем, кто далеко (не знаю, почему Япония этого не понимает). Дело в том, что Западная Европа (всего лишь историческим ответвлением которой являются США) традиционно смотрела свысока на Русь и враждебно относилась к России. Так что Россия благоразумнее смотреть на восток в поисках дружбы. Теперь западная Европа привлекает центральную и восточную Европу, чтобы быть вместе против России. Россия в связи с этим руководствуется здравым смыслом и обращается, помимо Китая, к Центральной Азии - Южной Азии, Африке и Южной Америке. Но в России знают, что с военной точки зрения только Китай может помочь им уравновесить США и их приспешников из НАТО.



Richard B.

А когда циничный Китай потребует от России свои земли, включая Владивосток?



JC S

Я несколько раз бывал в России, особенно в Сибири. О недоверии местных жителей к Западу ходят легенды. Они до сих пор помнят унижение, нанесенное России политикой США / ЕС в отношении финансовых и торговых операций после распада СССР в 1991 году. Они упоминают о страданиях после санкций США в отношении некоторых лекарств, из-за которых умирали дети. "Англосфера" только и знает, что обвиняет Россию в агрессивности, не обращая внимания на причины российской реакции и не понимая ее корней.



Uz87vjk K.

Недоверие россиян к Западу имеет столетнюю историю, когда еще Папа Римский в средние века пытался поставить под свой контроль Русскую Православную Церковь, а значит, и Российскую монархию и ее народ.



James L.

Америка занимается в Азии одними интригами. США удалось заполучить Индию из-под ее прежней зависимости от Советского Союза / России с российскими поставками индийцам технологий и военной техники, не говоря уже о многих культурных областях, в которых у них раньше было так много общего. Трудно сказать, переживет ли этот поворот Индии в сторону Запада нынешнюю эпоху Моди, но он ослабил связь, которую раньше имела Индия, не только с Россией, но и с Китаем, начиная с первых дней его существования. Например, Китай обратился именно в министерство иностранных дел Индии, чтобы послать свое обращение всему миру через представителя Индии в ООН в 1950 году, когда тогдашний Китай еще не сидел за столом Организации Объединенных Наций в течение первых нескольких месяцев корейской войны.



Roger T

Америка рассматривает Россию как врага, а недавно назвала и Китай своим "стратегическим противником". Поэтому не стоит удивляться тому, что Китай и Россия теперь твердые друзья. Враг моего врага - мой друг.