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|Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц
16:45 24.11.2021
Новым канцлером Германии стал лидер социал-демократов Олаф Шольц.
Парламентские партии Германии, наконец, заключили коалиционное соглашение. В коалицию вошли: Социал-демократическая партия, "Зеленые" и свободные демократы. Христианско-демократический Союз Ангелы Меркель не представлен ни одним политиком в новом кабинете министров. Теперь "меркелевцы" - оппозиция.
Журналисты обращают внимание на коалиционный пакт, который состоит без малого из двух сотен страниц и досконально расписывает то, как будет развиваться Германия до 2025 года.
Олафу Шольцу 63 года. В свое время он поработал вице-канцлером Германии и министром финансов. Женат, детей нет.