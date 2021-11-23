Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

16:45 24.11.2021

Новым канцлером Германии стал лидер социал-демократов Олаф Шольц.



Парламентские партии Германии, наконец, заключили коалиционное соглашение. В коалицию вошли: Социал-демократическая партия, "Зеленые" и свободные демократы. Христианско-демократический Союз Ангелы Меркель не представлен ни одним политиком в новом кабинете министров. Теперь "меркелевцы" - оппозиция.



Журналисты обращают внимание на коалиционный пакт, который состоит без малого из двух сотен страниц и досконально расписывает то, как будет развиваться Германия до 2025 года.



Олафу Шольцу 63 года. В свое время он поработал вице-канцлером Германии и министром финансов. Женат, детей нет.