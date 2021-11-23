Веселуха. В борьбе за президентский пост в Ливии сойдутся... 98 кандидатов?

17:07 24.11.2021

В египетском издании Ahram online сегодня, 24 ноября вышла статья Камила Абдаллы, посвященная президентскими парламентским выборам в Ливии. EADaily публикует текст данной статьи.



Ливийская высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) завершила процесс регистрации кандидатов в президенты в понедельник вечером, получив документы от 98 потенциальных соперников. Кандидаты будут проверены прокуратурой, Управлением по уголовным расследованиям и делам гражданства и Управлением по делам иностранцев до того, как HNEC представит окончательный список.



Среди основных претендентов на пост президента - нынешний премьер-министр правительства национального единства (GNU) Абдель-Хамид ад-Дбейба, командующий Ливийской Национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, сын бывшего лидера режима Сейф аль-Ислам Муаммар Каддафи и бывший министр внутренних дел Фатхи Башагха. Свои документы прислали большое количество деятелей бывшего режима и исламистских политиков, а также малоизвестные люди со всей страны.



Согласно руководству по регистрации избирателей, опубликованному HNEC на прошлой неделе, комиссия опубликует предварительный список кандидатов через два дня после завершения процесса регистрации в своих головных офисах в Триполи, Бенгази и Сабхе, столицах трех провинций Ливии Триполитании, Киренаики и Феццана (Феззана). Процесс отбора займет неделю, после чего HNEC огласит окончательный список кандидатов, имеющих право баллотироваться на пост президента. Если выборы действительно пройдут в соответствии с графиком 24 декабря, вероятен второй тур.



Участие кандидатов на пост президента превзошла все ожидания, в том числе и от HNEC. Чего нельзя сказать о выдвижении кандидатов на парламентских выборах, которое пока проходит относительно медленно. Причина этого может заключаться в том, что осталось еще две недели из четырех, разрешенных для регистрации кандидата в депутаты, в то время как у кандидатов в президенты было всего две недели на то, чтобы подать свои документы.



Несмотря на прогресс в избирательной дорожной карте, тень неуверенности все еще витает вокруг ее успешного завершения из-за продолжающихся трений между основными фракциями, юридических претензий к процессу и ожидаемых возражений против кандидатуры некоторых кандидатов после того, как HNEC объявит окончательные списки.



Хотя спонсируемый ООН Форум политического диалога Ливии (LPDF) добился важных успехов на своих встречах в Тунисе и Женеве в конце прошлого года, хрупкие консенсусы уступили место острой напряженности, которая вновь возникла по поводу конституционной основы и избирательного законодательства, регулирующего выборы. Несмотря на неспособность основных политических сил согласовать их, HNEC продолжила регистрацию избирателей и другие процессы. Теперь Высший государственный совет и другие политические силы в западной Ливии начали оспаривать избирательные законы и постановления, которые могут поставить под угрозу выборы, вызвать их отсрочку или открыть их результаты для дальнейшего оспаривания. Политические силы в Ливии и международные державы, которые настаивают на завершении дорожной карты, одобренной LPDF прошлой осенью, опасаются, что, если выборы будут отложены один раз, эта отсрочка будет постоянной, учитывая возрождающуюся напряженность. Устранение некоторых кандидатов в президенты также может вызвать проблемы, которые поставят под угрозу выборы.



Некоторые представители основных политических сил уже пригрозили не признавать результаты голосования, если они не оправдают их надежд. Другие пригрозили предотвратить выборы, если их предпочтительный кандидат будет исключен. Такое отношение привлекло внимание к трем наиболее выдающимся кандидатам: премьер-министру GNU Абдель-Хамиду аль-Дбейбе, Сейфу аль-Исламу аль-Каддафи и фельдмаршалу Халифе Хафтару.



Первый может быть исключен на основании статьи 12 Закона о президентских выборах, которая гласит, что должностные лица должны уйти со своих постов за три месяца до выборов, которые назначены на 24 декабря. Интерпретация статьи, как и сама статья, стала предметом разногласий. Судебные споры могут испортить перспективы Хафтара и Каддафи. Последний представил документы о своей кандидатуре в Сабхе, где с тех пор несколько раз появлялся на публике.



В понедельник Высший государственный совет (HCS) в Триполи объявил о проведении постоянной сессии и призвал Президентский совет сформировать комитет для разработки инициативы, которая разрешит кризис в отношении избирательного законодательства и укрепит доверие к избирательным органам, и обеспечит целостность и прозрачность выборов. HCS неоднократно осуждал избирательные законы, принятые Палатой представителей, утверждая, что они нарушают Конституционную декларацию, и предупреждал, что будет оспаривать выборы, если они пройдут в соответствии с действующими законами.



В свете сомнений относительно судьбы выборов, некоторые ливийские деятели начали готовить политический процесс, альтернативный тому, который спонсируется ООН. Источники, знакомые с этим процессом, который, по их словам, будет включать представителей всех сторон, сообщили Al-Ahram Weekly, что он будет готов в случае провала текущего избирательного процесса.



Западные державы настаивают на проведении выборов в соответствии с планом, чтобы довести текущий промежуточный этап до успешного завершения и восстановить легитимность национальных институтов. Однако механизмы, проложившие путь к выборам, противоречивы, и некоторые опасаются, что выборы, проведенные на этой основе, в конечном итоге приведут к созданию исполнительной власти с сомнительной легитимностью. Последствия этого могут свести на нет весь прогресс, достигнутый за последний год.



В то же самое время, противоречивые послания западных держав побудили ливийских игроков полагаться на себя и преследовать свои конкретные амбиции или планы, невзирая на риск санкций за воспрепятствование этому процессу.



Как ни печально, ливийский кризис уже проходил таким путем, о чем свидетельствуют несколько неудачных промежуточных этапов и дорожных карт за последние шесть лет.