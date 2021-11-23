Хоким Ташкента попросил у президента 450 млрд сумов на ликвидацию оврагов

17:33 24.11.2021

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев попросил у президента выделить 450 млрд сумов (1 Доллар США равно 10747 Узбекский сум) для ликвидации оврагов в Шайхантахурском районе. "Если мы поскорее от них не избавимся, они продолжат распространять болезни", - сказал Шавкат Мирзиеев. Хоким представил проект строительства новой дороги между улицами Нурафшан и Караташ.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Шайхантахурский район Ташкента 23 ноября высказался об оврагах, которые "портят вид района", и предложил избавиться от них.



"Час моей поездки обходится в 100 млрд сумов. Сегодня тоже за час поездки по Ташкенту хоким Ташкента запросил у меня 100 млрд сумов. Всего за поездку в течение дня он попросил у меня 450 млрд сумов. И это всего за один раз", - цитирует главу государства Kun.uz.



По его словам, проблема, связанная с оврагами, беспокоила его и в прошлые годы, когда он был премьер-министром страны.



"450 млрд сумов − я только что говорил об этом премьер-министру. Один из вопросов, который меня больше всего беспокоил, − это овраги в районе. Когда-то, когда я работал премьер-министром, я не смог довести это дело до конца. Эти овраги нам не подходят. Если мы поскорее от них не избавимся, они продолжат распространять болезни. Нам надо их полностью закопать, высадить вокруг них деревья и проложить рядом дорогу", - сказал президент.



Шавкат Мирзиеев сообщил, что для решения этой проблемы хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев попросил у него 450 млрд сумов, и он согласился выделить эти средства на следующий же день.



"Если мы это сделаем, то и путь станет короче, и распространение болезней уменьшится. Премьер-министр и хоким города получили строгое поручение по этому поводу. Эти работы нужно ускорить", − отметил президент.



Согласно сюжету телеканала "Узбекистан 24", хоким Джахонгир Артыкходжаев презентовал президенту проект строительства дороги между улицами Нурафшан и Караташ, а также многоэтажных домов и коттеджей вдоль этой дороги.



"Газета.uz" ранее сообщала, что на массиве Актепа в Шайхантахурском районе намечена реновация 42 двухэтажных домов с 568 квартирами. По поручению президента сначала планируется построить новостройки, переселить туда жителей, а затем снести старые дома. Ожидается, что собственники получат квартиры площадью на 5−10% больше текущих. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн сумов.