 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция доверила свою экономику аравийскому сопернику, - И.Субботин
00:03 25.11.2021

24.11.2021

Визит принца Абу-Даби призван спасти Анкару от валютного кризиса
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Визит фактического правителя ОАЭ Мухаммеда бин Заида в Турцию совпал со стремительным ростом кризиса в экономике республики. Лира падает, что свидетельствует о неэффективности мер, которые руководство во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приняло для стабилизации. Ситуация усугубляется ростом общественного недовольства. Полиции приходится усмирять манифестантов, а президентской Партии справедливости и развития (ПСР) – отвечать на призывы парламентской оппозиции провести всеобщие выборы досрочно.
Курс лиры 24 ноября испортил радость от успехов турецкой дипломатии в работе над восстановлением отношений со странами Персидского залива. В первой половине дня национальная валюта упала до 13,15 лиры за доллар. Торги 23 ноября она начала с показателя 11,38 единицы за доллар, несмотря на то что на минувшей неделе Центробанк понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Сторонником подобных мер считают самого Эрдогана, называющего процентные ставки бедой народа. Официальные лица регулятора пытаются убедить руководство страны в том, что снижение ставок негативно отразится на показателях, но их доводы игнорируют.

Фон создают молодежные протесты, прошедшие накануне в Анкаре и Стамбуле. Их участники требовали отстранения от власти президента и ПСР. В дело пришлось вмешаться стражам правопорядка.

Кемаль Кылычдароглу, председатель Республиканской народной партии (РНП), самой крупной оппозиционной силы в парламенте, отменил поездку по юго-восточным провинциям, чтобы 24 ноября провести встречу с представителями центрального аппарата партии и обсудить меры по предотвращению углубления валютного кризиса. Оппозиционер критикует политику Эрдогана в отношении Центробанка: "Институт, отвечающий за стабильность цен, больше не может этим заниматься. Он просто наблюдает. Его полномочия были у него отобраны. Кто это сделал? Эрдоган – своим распоряжением".

Бывший соратник Эрдогана, экс-премьер Ахмет Давутоглу заявил, что отношение правительства к экономике – не невежество, а предательство. "Я призываю лидеров всех наших политических партий и нашу драгоценную нацию начать настоящую экономическую войну за независимость против этого предательства, – написал политик в Twitter. – То, что мы пережили, нельзя объяснить или интерпретировать как простой экономический кризис… Картина, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас, является абсолютным результатом неправильной политики правительства".

Оппозиция спекулирует на теме проведения досрочных всеобщих выборов. Выступая на встрече с представителями провинциальных отделений ПСР, Эрдоган отмел эту идею. В то же время он связал кризис с заговором. "Мы видим игры, в которые играют те, кто стремится вытолкнуть нашу страну из уравнения, с обменными курсами, процентными ставками и повышением цен, как это уже было в прошлом", – цитирует Эрдогана Hurriyet Daily News.

Неудивительно, что в фокусе внимания состоявшегося 24 ноября визита Мухаммеда бин Заида в Турцию оказались экономические вопросы. По мере дипломатического сближения между Турцией и ОАЭ усиливались ожидания, что аравийское государство нарастит инвестиционное присутствие в стране, долго остававшейся для него региональным соперником. Источники близкого к Катару портала Middle East Eye (MEE) сообщали, что наследный принц Абу-Даби обещал вложить до 100 млрд долл. в турецкую экономику. По другим данным, сумма составляет как минимум 10 млрд долл.

Вопрос еще и в том, как дипломатическая оттепель отразится на аренах, где интересы Турции и ОАЭ входят в противоречие. В разговоре с "НГ" эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы выразил уверенность, что переговоры с Эмиратами повлияют не только на экономику, но и на внешнюю политику. "Меняется геополитическая конъюнктура на Ближнем Востоке, – пояснил аналитик. – Идет процесс реставрации отношений между Эмиратами и Турцией. Это позитивно отразится и на Ливии, и на Сирии, и на Ираке". Собеседник "НГ" отмечает, что ОАЭ играют важную роль в инвестпортфеле Турции.

Однако, как заявил "НГ" старший научный сотрудник швейцарского исследовательского центра "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" Джалел Харшауи, об уступках на таких театрах, как Ливия или Сирия, говорить рано. "ОАЭ делали дерзкие военные попытки во время президентства Трампа, но они с треском провалились, – напомнил эксперт. – Теперь же ОАЭ продвигают насилие на других аренах, таких как Эфиопия, где Турция оказывается на той же стороне".

По словам аналитика, с экономической точки зрения Эмираты получают потрясающие возможности не только в том, что касается умных и дешевых инвестиций в Турцию сейчас – в условиях валютного кризиса, но и в получении некоего рычага воздействия на Эрдогана и на турецкое руководство в целом. "Уместнее рассматривать нынешнюю позицию ОАЭ как прагматическую переориентацию, нежели как готовность уступить что-либо значимое", – заключил собеседник "НГ".

Источник - ng.ru
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