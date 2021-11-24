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США призывают нефтедобывающие страны к картельному сговору, - Д.Писарев
00:33 25.11.2021

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Почему Соединенные Штаты пытаются решить свои проблемы за счет других стран
Денис Писарев

Американские власти, пытаясь добиться от ОПЕК+ наращивания добычи нефти, стараются решить внутренние проблемы за счет внешнего рынка, уверены эксперты. В Америке инфляция достигла рекордных показателей и в Белом доме готовы действовать любыми способами, чтобы изменить ситуацию. При этом в самих США созданы большие нефтяные резервы, более 600 млн баррелей, что позволяет существенно влиять на рынок.

Напомним, президент Джо Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США, чтобы снизить цены на сырье для американцев – на рынок будут выброшены 50 млн баррелей, причем, как отмечает Белый дом, на аналогичный шаг в отношении своих национальных запасов "черного золота" должны пойти и другие крупнейшие страны-потребители - Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Великобритания. Заместитель генерального директора института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что политика США преемственна и Джозеф Байден делает то же самое, что и Дональд Трамп: "Попытки договориться с ОПЕК, попытки надавить на ОПЕК+, когда это не получается – крики о том, что вот они манипулируют рынком, мы сейчас будем всех наказывать. Чтобы что? Чтобы тоже манипулировать рынком? То есть Соединенные Штаты обвиняют всех вокруг в каких-то странных манипуляциях, а сами пытаются манипулировать этим рынком". По мнению эксперта, дополнительные вбросы нефти в моменте окажут влияние на мировой рынок: "На Brent, на WTI, а потом, когда новостная волна, то есть такая спекулятивная волна схлынет и начнет оказывать влияние на биржевые торги уже баланс спроса и предложения, то есть реальные фундаментальные факторы, вдруг неожиданно выясниться, что Соединенные Штаты вбросили ту нефть, которая будет бить в первую очередь по их, по легким сортам, то есть в первую очередь по WTI".

"ОПЕК+ дает то, чего не было на рынке углеводородов уже многие годы – он дает предсказуемость, – отмечает Фролов. – ОПЕК+ дает понятный рост добычи и понятный уровень цен. А Соединенные Штаты приходят и говорят: "Нет, нет, нам очень нравилось, как было в 2020 году, добыча нравилась, как было в четверым квартале 2018 года и 2014, 2016 годах. Мы хотим, чтобы вот экшен был".

По словам директора ИМЭМО РАН Федора Войтоловского, Соединенные Штаты обладали большим количеством инструментов для влияния на ценообразование, после нефтяного шока количество этих инструментов несколько сократилось, но, тем не менее, Соединенные Штаты стали восстанавливать позиции. "Мы совсем недавно видели, как Соединенные Штаты оказывали давление на Саудовскую Аравию, уговаривая как раз представителей стран-членов ОПЕК+ увеличить добычу, и прежде всего саудитов, – говорит эксперт. - Сейчас Соединенные Штаты пытаются разыграть другую игру. Еще способ – достижение договоренностей стран потребителей нефти. Когда потребители с помощью различных рыночных, нерыночных инструментов пытаются договориться о тех объемах потребления и, соответственно, повлиять на страны-производители на ценообразование. Есть еще инструмент стратегических резервов, который иногда запускается, иногда используется, но чаще всего – кубышка, которую сохраняют Соединенные Штаты на черный день, на какое-то непредвиденное изменение ситуации не только на рынках, но, возможно, на международной политической обстановке".

Войтоловский отмечает, что Байден сейчас одновременно со стремлением повлиять на цену и добиться снижения цен, на политическом и идеологическом уровне пытается продвинуть очень серьезные изменения в экономической политике. "То, что все называют зеленой экономикой, – уверен эксперт. – И вот я бы смотрел на всю эту стратегию в комплексе, потому что одновременно на высоких ценах на нефть можно решать какие-то задачи, связанные с энергосберегающими технологиями и так далее. Они становятся рентабельными. На более низких ценах на нефть такие технологические изменения, радикальные: переход на электромобили, энергосберегающие технологии, разработка новых аккумуляторных технологий".
Как полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов полагает, что еще Трамп демонстрировал, что целью энергетической политики США может являться не только покрытие внутренних потребностей в энергоресурсах, но и мощная экспансия на мировые рынки углеводородов и взял на себя роль "тарана", расчищающего путь американским нефтяникам на глобальные рынки. "Именно его можно смело назвать одним из архитекторов сделки ОПЕК+ 2. 0, которая, с одной стороны, привела к ограничению добычи одного из главных конкурентов США – России, а с другой стороны обеспечила приемлемые нефтяные котировки, позволяющие успешно развивать сланцевую революцию, – отмечает эксперт. - Позвольте, господин Байден, а как же ваши зеленые идеалы? Для того ли вы душили национальный нефтегазовый комплекс, чтобы теперь позволить "загрязнять воздух" китайцам, японцам и прочим азиатам? Налицо двойные стандарты – хочется и прослыть защитником природы, и избежать гнева простых американцев из-за дорого бензина. И при этом спихнуть вину на кого-либо другого – это же ОПЕК наращивает добычу, это же Китай и Индия выбрасывают на рынок новые партии "грязных" углеводородов из своих резервов. Но приструнить "чужих" будет труднее, чем продолжать избиение "своих".

24.11.21

Источник -
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637789580
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