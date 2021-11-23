Безгазная лира. Экономика Турции сдувается как дырявый шарик, - "Къ"

00:47 25.11.2021

Безгазная лира

Конъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам "Газпрома" и Турции



Резкое падение курса лиры может осложнить перезаключение газовых контрактов Турции с "Газпромом", часть которых истекает в конце года. Только с начала месяца лира ослабела к доллару почти на 20%, что ставит под вопрос способность турецких частных импортеров расплачиваться за газ. По мнению аналитиков, в данном случае могут потребоваться прямые гарантии турецкого правительства или переход на поставки по предоплате.



Турция рассчитывает до конца года подписать с "Газпромом" новые контракты на поставку газа взамен истекающих 1 января 2022 года, заявил агентству Anadolu глава турецкого Минэнерго Фатих Денмез. Речь идет о контрактах на 8 млрд кубометров в год, половина объемов приходится на госкомпанию Botas, остальное - на частных импортеров Avrasya gaz (0,5 млрд кубометров), Shell (0,25 млрд кубометров), Bosphorus gaz (0,75 млрд кубометров) и Enerco (2,5 млрд кубометров). По словам господина Денмеза, сроки новых контрактов могут составить от трех до десяти лет. Он также заметил, что цена поставок будет одинакова для Botas и частных импортеров.



Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку прежде Турция настаивала на скидках для частных импортеров по отношению к цене для Botas. Такая ситуация объяснялась тем, что цены на газ в стране в основном регулируемые и власти с 2014 года не успевали повышать их темпами, которые позволяли бы частным импортерам продавать газ на внутреннем рынке без убытков. Ускоренный рост тарифов в основном объяснялся постоянным ослаблением турецкой лиры к доллару, в котором номинированы контракты на импорт газа. Botas был менее уязвим, поскольку занимается также транспортировкой газа и имеет другие доходы для покрытия периодически возникающих убытков от реализации газа на внутреннем рынке.



В итоге "Газпром" в 2014–2017 годах предоставлял частным импортерам различные скидки, что однако все равно не позволило большинству из них сохранить финансовую устойчивость.



По оценкам "Ъ", только за 2019 год частные импортеры не заплатили "Газпрому" около $1,7 млрд по условиям take-or-pay, и российская компания до сих пор не может получить эти деньги, хотя и выиграла соответствующие международные арбитражи.



Поэтому, по данным "Ъ", "Газпром" предлагал передать все объемы по истекающим контрактам обратно Botas (именно госкомпания была держателем всех контрактов с "Газпромом" до "газовых релизов" 2009 и 2012 годов).



Теперь же ситуация осложняется динамикой курса лиры, которая от постепенного ослабления перешла к стремительному падению в ноябре из-за отказа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перейти к жесткой монетарной политике на фоне роста инфляции до 20%. С начала года лира потеряла к доллару более 45% стоимости, из которых половину - с начала ноября. Во время панических торгов 23 ноября курс падал до 13,45 лиры за $1. Обесценение местной валюты на фоне роста мировых цен на газ делает закупку импортного газа сложной даже для Botas, не говоря о частных компаниях. При этом сейчас российский газ - одна из самых дешевых опций для Турции на рынке, и за десять месяцев 2021 года поставки, по данным "Газпрома", выросли на 110%, до 23 млрд кубометров. Общий портфель контрактов "Газпрома" в Турцию составляет сейчас 32 млрд кубометров.



"Ситуация действительно нетривиальная, учитывая масштаб Турции как крупного клиента "Газпрома", а также хронические проблемы с выполнением обязательств частными импортерами",- говорит Алексей Гривач из ФНЭБ.



По его мнению, если Турция намерена сохранить частные компании в цепочке поставок российского газа, то должны быть предоставлены государственные гарантии их платежеспособности. Альтернативный сценарий - заключение с ними сравнительно краткосрочных контрактов с условием полной или частичной предоплаты. Также "Газпром" мог бы предложить турецким компаниям закупать газ на своей электронной торговой площадке для покрытия пикового спроса.



Юрий Барсуков

23.11.21