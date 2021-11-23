Дегенераты толерантности. В Германии запретили (за "расизм") балет "Щелкунчик"

01:00 25.11.2021

Берлинская постановка балета "Щелкунчик", восходящая к великому питерскому оригиналу Мариуса Петипа конца XIX века, снята с репертуара в ФРГ. Дело не в музыке Чайковского и не в русских постановщиках. Просто тест на "политкорректность" не прошли негритянские маски на детских лицах и "стереотипное изображение китайцев". Проблемы могут быть и у заменившего "Щелкунчика" балета "Дон Кихот". В нем есть цыганские персонажи, которых называют по старинке "хитанос", а не политкорректным самоназванием "рома".



Bild (Германия): больше "Щелкунчика" в Государственном балете Берлина не будет



Мартина Хафнер (Martina Haphner)



В этом году Государственный балет Берлина не покажет свой самый популярный спектакль. Обошедшаяся в 1,5 миллиона евро постановка "Щелкунчика, осуществленная российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой в 2013 году, отменена.



Вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать балет "Дон Кихот", действие которого происходит не в предрождественскую ночь, а под солнцем Испании. Исполняющая обязанности директора Государственного балета Кристиана Теобальд (Christiane Theobald) объяснила причину.



BILD: Госпожа Теобальд, почему в этом сезоне не будет "Щелкунчика"?



Кристиана Теобальд: Это постановка представляет собой, так сказать, реконструкцию оригинала 1892 года. Мы видим то, что представлял себе в свое время хореограф Мариус Петипа, хотя балет исполняет современный ансамбль. В нынешней дискуссии о том, какой репертуар приемлем в постколониальную эпоху, мы должны спросить себе, не являются ли некоторые элементы оригинала проблематичными. Я убеждена, что мы обязаны пересмотреть контекст этого "Щелкунчика", должны заново прочитать этот репертуар. Эту тему мы обсуждаем в организованной нами серии дискуссий под названием "Балет ради будущего? Нам нужно говорить!"



- Что проблематично в этом балете с вашей точки зрения?



- Например, в оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг". (Black Face - "черное лицо" - разновидность театрального грима, особенно распространенная в США, где ей более 100 лет пользовались великие киноактеры и мастера театра; в последние десятилетия по соображениям политкорректности не используется - прим. ИноСМИ.) Еще в 2015 году мы получали множество электронных сообщений с соответствующими жалобами. И это совершенно справедливо. Постановка уже шла, но мы поговорили с хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой. Мы им сказали, что блэкфейсинг должен быть исключен. И когда мы возобновили постановку под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана, то блэкфейсинга уже не было. Дети выступали с лицами без традиционного грима. Хотя это было серьезным нарушением авторского права.



- Хореографы согласились с подобным изменением?



- Скрепя сердце, потому что версия больше не могла считаться подлинной, восходящей к оригиналу. Такое нужно объяснять и документировать. Возможно, что публику все это не очень интересует. Но тем не менее это очень важно для культурно-исторического осмысления произведения.



- Какие еще элементы в постановке вы считаете проблемными?



- Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду. Например, китайский танец представляет собой стереотипное изображение китайцев, на сцене они ходят мелкими семенящими шажками. В эпоху, когда возникала хореография балета, ни у кого по этому поводу вопросов не возникало. Но сегодня нам приходится это объяснять. То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений.



- Есть шанс, что мы вновь увидим "Щелкунчика"?



- Да. Но сейчас я не сумею сделать это быстро, отработать все аспекты. Придется провести массу мероприятий, послушать ученых. Нужно подключить публику, переделать программки. Я не поддерживаю "культуру отмены" (cancel culture). Напротив, я думаю, что мы, как большой коллектив, даже обязаны показывать великий классический балетный репертуар.



- В "Лебедином озере" тоже есть национальные танцы. Там тоже есть проблемы?



- Разница в том, что в "Щелкунчике" утверждается, будто это оригинальные танцы, как и в "Баядерке" Алексея Ратманского, которая также близка к оригиналу. Известно, что первоначальный хореограф Мариус Петипа никогда не был ни в Индии, ни в Китае. Эти танцы - его чистая фантазия. Но оригинал как бы утверждает: Индия такая, Китай такой! В нашем "Лебедином озере" в постановке Патриса Барта национальные танцы уже увидены глазами современного хореографа и поэтому не так проблематичны.



- В "Дон Кихоте" есть "хитанос", то есть "цыгане". А это понятие сегодня считается уничижительным. (Политкорректным считается самоназвание цыган "рома" - прим. ИноСМИ.)



- Хочу сразу сказать: "хитанос" - это понятие, которым в Испании народы синти и рома обозначают себя самих. В испанском языке слово "хитанос" не имеет такой негативной коннотации, как слово "цыгане" (Zigeuner) в немецком языке. Но в этой инсценировке есть и романтические клише. При возобновлении этой постановки мы связались с представителями синти и рома. Мы продолжаем работать над этой тематикой. Были переработаны программки, они снабжены пояснительной информацией.