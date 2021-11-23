 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
В Пизу! В Ташкенте откроют филиал Пизанского университета
01:26 25.11.2021

Филиал Университета Пизы откроется в Ташкенте

В столице откроется еще один филиал итальянского вуза - Университета Пизы. Он будет готовить специалистов в сфере геологии.

В Ташкенте откроется филиал Университета Пизы (Италия). Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 24 ноября, сообщило Министерство юстиции.

Филиал будет готовить специалистов в сфере геологии и вести исследования в этой области.

Обучение в филиале начнется с 2022/2023 учебного года в очной форме на узбекском, английском и русском языках на контрактной основе.

Выпускники филиала будут получать диплом Пизанского университета. Параметры приема будут определяться исходя из потребности в специалистах.

Университет Пизы - один из старейших университетов Европы. Он был официально открыт в 1343 году, хотя ученые указывают, что он ведет историю с XI века.

Напомним, в столице с 2009 года действует филиал другого итальянского вуза - Туринского политехнического университета. Он готовит специалистов для автомобильной, машиностроительной и электротехнической промышленности, энергетики, предприятий и организаций промышленного и гражданского строительства.

Источник - Газета.uz
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