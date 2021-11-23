В Пизу! В Ташкенте откроют филиал Пизанского университета

01:26 25.11.2021

Филиал Университета Пизы откроется в Ташкенте



В столице откроется еще один филиал итальянского вуза - Университета Пизы. Он будет готовить специалистов в сфере геологии.



В Ташкенте откроется филиал Университета Пизы (Италия). Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 24 ноября, сообщило Министерство юстиции.



Филиал будет готовить специалистов в сфере геологии и вести исследования в этой области.



Обучение в филиале начнется с 2022/2023 учебного года в очной форме на узбекском, английском и русском языках на контрактной основе.



Выпускники филиала будут получать диплом Пизанского университета. Параметры приема будут определяться исходя из потребности в специалистах.



Университет Пизы - один из старейших университетов Европы. Он был официально открыт в 1343 году, хотя ученые указывают, что он ведет историю с XI века.



Напомним, в столице с 2009 года действует филиал другого итальянского вуза - Туринского политехнического университета. Он готовит специалистов для автомобильной, машиностроительной и электротехнической промышленности, энергетики, предприятий и организаций промышленного и гражданского строительства.