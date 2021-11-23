Новое Пророчество Бессмертного Ходжи Насреддина о Девяти Вавилонских Башнях, - Тимур Зульфикаров

01:28 25.11.2021

Новое Пророчество Бессмертного Ходжи Насреддина о Девяти Вавилонских Башнях



Тимур Зульфикаров



Друзья!

XXI век Золотого тельца только начался …

А от него уже веет Апокалипсисом…



Куда бредет нынешнее Человечество?..

Кто тайные и явные пастухи Его?..



Миллиарды людей жили и живут по Божьим Законам,

Открытым нам Великими Пророками:

Буддой… Моисеем … Иисусом Христом… Мухаммадом … Мир Ему…



Но вот явилась кучка бесов,

Олигархов – миллиардеров,

которые пытаются навязать Человечеству

свои безумья… болезни… извращенья… грехи… похоти…



Они хотят сокрушить Божественную Мораль!..



За душою у них нет ничего , кроме огромных денег,

на которые они покупают лицедеев - властителей,

лжецов, растлителей , убийц во всем мире…

Так большой сатана покупает малых сатанят…



Конфуций говорил , что Главное Достижение Человечества –

это Справедливое Государство…

Конечно, талантливый, работящий человек должен получать больше денег ,

чем бездарный и ленивый…

Но не в миллиарды же раз!..



О,Господь!..



А огромные деньги делают человека сумасшедшим зверем…

Все богачи – безумцы…

Все - требуют психолечения !..

Золотые кирпичи в банках бьют по их черепам…



Все богатства должны быть конфискованы Государством…

Иначе Апокалипсис станет явью…



Увы…

И эта явь близка…

А иногда мне чудится , что мы уже живем в ней…



Да…



А есть ли Пророки в наше глухонемое время, хотя вопиют все СМИ, ТВ, Интернет…?

И кто слышит нынешних Пророков?..



Но вот Ходжа Насреддин принес мне это Откровение,

Которое превышает мои муравьиные силы…

Древние чабаны говорят,

что тогда... на Патмосе ... Ходжа Насреддин был первым читателем Апокалипсиса...



Бессмертный мудрец Ходжа Насреддин,

Который видел падение и возвышение многих империй и народов, сказал :

- Я был при строительстве Вавилонской Башни…

Тогда камень упал на моего осла…



Айххх…



Там, среди строителей, был сам сатана…



Тогда Творец сокрушил Сатанинскую Башню…

И убил единый сатанинский вавилонский язык…



И дал всякому народу свой Язык…

Свою Религию…

Свою Землю…

Свою Судьбу…

Свою Еду…

Свою Одежду…

Свои Деньги…



Воистину…



И почему это Великое Благодеяние Творца называют Великим Наказанием?..

Иль так бесы, нынешние хозяева Истории, говорят… судят?..



Но!..

О, Господь наш!



Разве не прекрасен букет разных цветов?..

А медовый Букет Разных Народов?..

Языков?..

Земель?..

Одежд?..

Яств?..



Разве единый вавилонский язык не привел к погибельной Вавилонской Башне?..

И посягательству на Власть Бога?..



Тогда сатана, в толпе строителей, говорил на вавилонском языке…

И где он – этот Язык Смерти?.. Знак тлена?..

Нет его...



Но сам сатана яростно… победоносно ожил в XXI веке…

И теперь он заговорил на всеобщем английском вавилонском языке…

И те, кто поймут его,

Падут, как Вавилонская Башня…



Воистину…



Шайтан поселился в США…

В Соединенных Штатах ада…



Да…



Если американскую рекламу запустить в ад,

То жильцы ада поверят, что они в Раю…



Отсюда, из США, пошли по миру на обезьяньи… покорные народы

Волны войн…. крови… безумья… разврата… сребролюбия…



Здесь шайтан построил Восемь Новых Вавилонских Башен…



Первая Новая Вавилонская Башня –

Атомная бомба…

Она испепелила два беззащитных японских спящих города…

И поселила Вавилонский Всечеловеческих Страх перед сатаной…



Те, кто сотворили бомбу, не ведали,

Что она падет и на их головы… и на их дома…

Как камень, брошенный в небо,

Возвращается на того, кто бросил…



Слепцы!..

Вторая Новая Вавилонская Башня - СМИ…

Мировые Средства Массовой Информации -

Эти вопли оживших Содома и Гоморры…

Это сатанинская проповедь лжи, насилия , блуда, безбожия…



Третья Новая Вавилонская Башня –

Всесокрушающий Вавилонский Доллар -

Мировой вампир … киллер…

Доллар уничтожает все национальные деньги…

Все национальные богатства…

Все чаянья людей…

И превращает Жителей Земли в рабов Зеленой Бумажки…



Четвертая Новая Вавилонская Башня –

Это всеземной вавилонский английский язык -

Этот вавилонский язык –

Убийца уничтожает душистые языки всех народов,

Как тля… моль… короед уничтожают сады и леса…



Пятая Лежачая… Бескрайняя… Змеиная… Вавилонская Башня -

Интернет…

Это Океан Бешеного Мусора,

В котором тонет все Человечество,

И где воскресли все забытые сгнившие кладбища…

И восстало все то , что должно было бесследно умереть!..



Эта Вавилонская Башня попирает божественный

Закон Бессмертия Истинно Великих Людей…

Прах гнилой восстал…

Нынче всякое убожество тщится поставить свое тленное имя

На нетленных Пирамидах Времени…

И овцы называют себя пастухами и становятся пастухами...



Увы… увы…



Шестая Вавилонская Башня – Наука Смерти,

Которая выдает себя за Науку Жизни…

Она - детище сатанинских ученых – убийц… роботов

В белых стерильных халатах

В тайных лабораториях Гибели Человечества…



И вот, заскучав от несметной власти Пяти им сотворенных Вавилонских Башен ,

Сатана сотворил Шестую – Коронавирус…



Айххх…



О, Господь наш!

О, Творец!

Ты попустил!..



И Шесть Новых Вавилонских Башен сатаны

Победно бредут по Земле…



Да!..

Увы!.. увы…



Но есть еще Две Вавилонских Башни :

Седьмая – США…

Восьмая – Китай…



И в XXI веке Золотого Тельца

Схлестнутся … сойдутся в войне эти Башни:

Стена Плача и Великая Китайская Стена…

Иудеи и китайцы…



И где тут Победитель?..

В такой Войне?..



Тогда в Пятитысячелетнем Китайском Миллиардном Растворе – Бульоне

Трудно будет сохраниться … не растаять… не затеряться…

Трехтысячелетнему Иудейскому

Кровному Союзу… братской спайке… тесной солидарности…

Мировому Господству…



Да…

И уже не Творец,

А сами Башни разрушат друг друга…

И все Человечество…

И всю Землю…



Тогда Земля станет Девятой Вавилонской Башней,

Горящей … Падучей Звездой во Вселенной…



И кто тогда, кроме Творца,

Увидит Ее…



Аааааааа…



О, Господь!

Ты знаешь!.. попускаешь…

А человекам не дано…

И Пророки не ведают…

И я не знаю…



…Тут Ходжа Насреддин улыбнулся древней буддийской улыбкой:

- Если только всемогущий вездесущий Доллар

Не помирит жрецов … вождей китайских и иудейских

В бездонном языческом сребролюбии их…



Да…

Хотя Все Империи погибали от роскоши властителей…

И от нищеты народов…



И опять все вернется на Круги Своя…

Волки будут пожирать овец…

Сильный топтать слабого…

Богатый грабить бедного...

Лживый обманывать простодушного…



Доколе…

О, Господь!..

А где же Твоя Божественная Вечная Башня -

Пирамида Любви… Справедливости… Добра?..



Я видел Ее во всех веках, по которым бродил на осле своем…

Но в XXI веке Золотого Тельца

В несметном тумане лжи, блуда, насилия,

Я не вижу Ее…

Иль среди Девяти Вавилонских Сатанинских Башен затерялась Она?..



Айххх…



Но уйдет туман…

Но уйдут Девять Сатанинских Вавилонских Башен…

Ибо тот, кто решил, что он – Бог,

Станет пылью дорог…



Господь!..

Творец!..

И просияет до звезд Твоя Животворящая Живоалмазная Башня -

Пирамида Любви… Справедливости … Добра…



И Моисей… Будда… Христос… Мухаммад у подножия Ее

Ждут всякого родного человека на Земле…



И дождутся…