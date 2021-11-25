Демократы в США летят в яму, которую сами себе выкопали, - Д.Минин

08:25 25.11.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 25.11.2021



Затянувшийся кризис – не теория, а реальная жизнь



Падение рейтинга президента США Джо Байдена приобретает необратимость. Последние замеры дают ему всего 36% поддержки, на уровне худших показателей Трампа на закате его срока. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на исследование общественного мнения Квиннипэкского университета. У центров, работающих на демократов, результаты похожие. При этом демократы закапывают себя сами.



Демократы в США летят в яму, которую сами себе выкопали



Выдвинув из своих рядов команду, подобранную на принципах "избирательной привлекательности", а не способности к управлению, они создали все предпосылки для провала. Байден стал токсичен просто потому, что не справляется с обязанностями президента. Ему исполнилось 79 лет. Напомним, что "впавший в полный Альцгеймер" президент Рейган в 77 лет уже покинул свой пост. Для американцев наличие у Байдена возрастных нарушений когнитивных функций уже не предмет дискуссий, а общее место.



Джо Байден как бы общается с прессой



Джо Байден как бы общается с прессой



Дональд Трамп торжествует. Он говорит о своем возвращении, заявляя, что может участвовать в избирательной кампании 2024 года. Трамп убежден, что "демократы уже потеряли Белый дом". Как показал опрос Колледжа Эмерсон, Трампа сейчас поддерживают 45% избирателей, тогда как главу Белого дома всего 43%. И хотя верхушка Республиканской партии не в восторге от идеи повторного выдвижения Трампа, его услугами в расшатывании позиций демократов она охотно пользуется.



Д. Трамп на конференции республиканцев-консерваторов



Д. Трамп на конференции республиканцев-консерваторов



Опускают или поднимают?



Опускают или поднимают?



Причины стремительного разочарования демократами, как всегда, в основном внутренние. Инфляция в США достигла рекордных величин за многие десятилетия, превысив 6,2%. И это не предел. Согласно индексу потребительских цен, стоимость бензина к октябрю выросла на 49,6% по сравнению с предыдущим годом, а жидкого топлива, которое используется при отоплении домов и промышленных помещений, на 59%. Это неизбежно повлечет новую спираль роста цен. Некоторые категории продуктов питания, включая стейки и бекон, подорожали на 20%. Неслыханным явлением стал дефицит ряда основных товаров. ВВП в текущем году (в отличие от главного конкурента Китая), видимо, опять просядет. Печатный станок перестает давать эффект. В экономику уже закачаны триллионы напечатанных долларов, раздувать этот пузырь дальше невозможно.



Ведущий Fox News Такер Карлсон негодует, что при Байдене власть в США принадлежит "фанатикам", готовым разрушить страну до основания ради построения "совершенного общества".



Очередным доказательством этого журналист считает планы Белого дома по закрытию после отключенного Keystone XL еще одного важнейшего нефтепровода, так называемой Линии 5 – и это в разгар энергетического кризиса. "По этому трубопроводу каждый день из Канады в Мичиган доставляется более полумиллиона баррелей топлива, в котором мы отчаянно нуждаемся. Закрыть это? Посмотрим, что станет с ценами на бензин! Они и так уже рекордно высокие". В Европе даже немецкие зеленые осудили новые санкции администрации США против "Северного потока – 2" как вмешательство в ее дела.



Очень болезненно относятся американцы к мигрантам, которые стали проблемой. Сделав забор на границе с Мексикой чуть ли не главным предметом насмешек над администрацией Трампа и отказавшись его достроить, демократы теперь пожинают плоды. Ежемесячно через южную границу в США перебираются свыше 200 тыс. нелегалов. Власти пограничных штатов изнывают, население недовольно. Нагнетание страстей на телевидении по поводу 2-3 тысяч беженцев на польско-белорусской границе лишь усиливает это недовольство – сравните цифры!



При высоком уровне вакцинации Америка вновь вышла на первое место в мире по заболеваемости ковидом – до 100 тыс. новых случаев в день. Еще два месяца назад одобрительно к борьбе Байдена с коронавирусом относилось 52% опрошенных, неодобрительно – 41%. Сегодня ситуация поменялась. 49% опрошенных не одобряют его работу по преодолению "пандемии" и лишь 47% одобряют.



Американская печать уже забыла про "афганский позор", но его помнят семьи ветеранов и просто люди неравнодушные. Оценка действий Байдена в сфере внешней политики, согласно опросам, одна из самых низких: международную деятельность президента считают успешной только 33% респондентов.



Бесславное возвращение из Афганистана



Бесславное возвращение из Афганистана



Вслед за Байденом тонет и Демократическая партия. В ходе опроса, проведенного лояльными к демократам Washington Post и ABC News, выяснилось, что если бы выборы в Конгресс состоялись сегодня, то 46% взрослого населения поддержало бы республиканских кандидатов и 43% – кандидатов от демократов. Среди зарегистрированных кандидатов предпочтение республиканцам отдает 51%, демократам – 41%. Это рекордно высокий результат для республиканцев. Такого разрыва в их пользу не помнят даже самые пожилые обозреватели в Вашингтоне.



Наглядно это проявилось при проведении в начале ноября региональных выборов в трех демократических цитаделях – городе Нью-Йорке, штатах Нью-Джерси и Вирджиния. Лишь в Нью-Йорке относительно спокойно, хотя и с немалыми потерями по сравнению с предыдущим голосованием, на выборах мэра победил демократ Эрик Адамс. В фактическом пригороде Нью-Йорка штате Нью-Джерси борьба за пост губернатора шла до последнего. При подсчете 88% голосов лидировал республиканец Джек Чатарелли, и лишь в самом конце при крайне сомнительных обстоятельствах победу, которую Чатарелли не признает, отдали демократу Филу Мерфи с преимуществом в 0,1%.



А вот в Виргинии, этой пригородной зоне Вашингтона, демократов ожидал полный провал. За своего кандидата в губернаторы Виргинии Терри Маколиффа лично агитировали Джо Байден, его супруга Джилл, вице-президент К. Харрис. Даже в день выборов Байден, покидая климатический саммит в Глазго, заявил: "Я думаю, что мы выиграем в Виргинии". Однако впервые за последние 12 лет с уверенным преимуществом победил кандидат от республиканцев Гленн Янгкин, за которого активно агитировал Трамп.



Ставший губернатором Виргинии республиканец Гленн Янгкин



Ставший губернатором Виргинии республиканец Гленн Янгкин



Легко представить, что в колеблющихся штатах, отдавших голоса своих выборщиков на последних президентских выборах Байдену, поражение его сторонников было бы сейчас еще более ощутимым. Среди демократов голоса в пользу того, что ради "высших партийных интересов" президента, возможно, надо будет отправить на "заслуженный отдых" до срока, усиливаются. Иначе демократы в 2022 г. потеряют Конгресс, а в 2024 году – Белый дом.



Положение осложняется тем, что непонятно, как поступить с еще более непопулярным вице-президентом Камалой Харрис. Согласно недавнему совместному опросу USA Today и Саффолкского университета, ее поддержка даже меньше, чем у Байдена, – 27,8%. Поначалу ее называли "сверхамбициозной", прочили ей положение Дика Чейни при Буше-младшем, но со временем стало понятно, что саму Харрис вполне устраивает достигнутое, а на большее она не замахивается. Двигать ее на место президента значит и вовсе погубить партию.



Камала Харрис довольна собой



Камала Харрис довольна собой



Рупор демократов телеканал CNN неожиданно разразился резкой критикой по адресу вице-президента. В репортаже на эту тему говорится о росте взаимного недовольства между администрацией Байдена и Харрис. По версии некоторых источников CNN, в администрации и среди крупнейших доноров Демократической партии считают, что Камала Харрис не справляется с нынешними обязанностями, а кабинет Байдена закрывает глаза на "укоренившуюся дисфункцию" в ее работе.



И как теперь быть демократам у власти? Убирать сразу двоих – и Байдена, и Харрис? Немыслимо.



Высказываются разные версии дальнейшего поведения правящей команды в Вашингтоне вплоть до самых тревожных и фантастических. Ясно одно: затянувшийся кризис в США – не теория, а реальная жизнь. При этом "раненый Левиафан" в образе Америки, утрачивая контроль "над водами и землями", еще не раз "ударит хвостом", прежде чем окончательно уплывет за свой океан. Брызги от этих ударов могут накрыть многих и надолго.