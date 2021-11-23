Байдену вырезли предраковую аденому

08:34 25.11.2021

Врач сообщил, что Джо Байдену удалили потенциально опасную предраковую аденому



Это доброкачественное, но потенциально предраковое образование, которая в настоящее время не требует дальнейшего вмешательства.



Врач Белого дома Кевин О"Коннор рассказал, что медики идентифицировали полип, который ранее был удален у президента Америки Джо Байдена во время колоноскопии. Им оказалась трубчатая аденома -доброкачественное, но потенциально предраковое образование, которая в настоящее время не требует дальнейшего вмешательства.



"У Джо Байдена из восходящей кишки был удален 3-миллиметровый доброкачественный на вил полип. В результате исследований было установлено, что это трубчатая аденома", - отмечается в сообщении пресс-службы с согласия пациента.



По словам О"Коннора, трубчатая аденома медленно растущее и доброкачественное образование, которое медики считают "потенциально предраковым повреждением, не требующим в настоящее время никакого дополнительного вмешательства".



Олег Цыганов